Многие орловцы неправильно выбирают и используют антисептики для рук

В условиях активного распространения коронавирусной инфекции многие стали активно использовать различные антисептики для рук. Между тем, в Роспотребнадзоре пояснили, что покупать и использовать кожные средства необходимо правильно. В момент выбора, какое именно средство приобрести, стоит обратить внимание на спектр действия антисептика, содержание спирта, а также внимательно изучить инструкцию. Это необходимо, чтобы понимать, сколько времени его нужно втирать в кожу и в каком количестве использовать. Например, если вы выбрали средство только с антибактериальным действием, то в период распространения ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний, такое средство вам может не помочь, так как его эффективность в отношении вирусов не изучалась. Для защиты от коронавируса стоит выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. Чтобы понять, на каких возбудителей воздействует средство необходимо прочитать инструкцию.

В состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60–80 % изопропилового или этилового спирта. Важно понимать, что потереть антисептик между ладонями в течение 5 секунд недостаточно. В инструкции по применению стоит обратить внимание на время экспозиции и количество средства, которое необходимо для однократной обработки рук. Обработка рук антисептиком включает в себя тщательную обработку кожи между пальцами, кончиков пальцев, втирание средства до полного высыхания, но не менее 30 секунд. В инструкциях к некоторым кожным антисептикам есть рекомендации проводить эту процедуру трижды и не менее 2-х минут, чтобы убить все вирусы.