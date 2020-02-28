Многодетных опять накормили обещаниями и отправили в чистое поле

Территории возле населенных пунктов Шиловский и Образцово Орловского района приняли в границы города Орла для формирования в будущем участков для многодетных семей. Такое решение принято на заседании горсовета 27 февраля. Особо отметим, что при обсуждении сразу несколькими депутатами было отмечено, что пока эта территория представляет собой голое поле без инфраструктуры. Городу, как собственнику, придется самостоятельно решать вопросы строительство дорог, водопровода и водоотведения.

Голосовать за принятие решения коллег убеждал председатель комитета по муниципальной собственности и землепользованию Игорь Цуканов: «Орёл тоже в поле строился, а сейчас это областной центр со всей необходимой инфраструктурой».

Многие депутаты не поверили, что город потом возьмется за оснащение инфраструктурой ,потому что несколько лет назад уже выделялись участки как раз для многодетных и как раз в чистом поле Эти участки до сих пор не оснащены никакими коммуникациями. Более того, даже на найти в зарослях берез свой участок порой довольно проблематично. Наши коллеги с сайта “Вечерний Орел” подробно писали об этом.

Напомним, в городе в очереди на участки для многодетных семей стоит более 800 претендентов. А за прошлый год из-за недостатка земли город смог сформировать только три десятка участков. В итоге горсовет проголосовал за включение земель в черту города.