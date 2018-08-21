21 августа 2018



Многодетным семьям пообещали льготную ипотеку под 6 % годовых

Речь идет о супружеских парах, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родился второй, третий и последующий ребенок. Подобная поддержка прописана в постановлении правительства РФ от 30 декабря 2017 года № 1711. Документом оговаривается порядок, условия и цели субсидирования льготной ипотеки.

Как пояснили в пресс-службе облправительства, многодетная семья сможет оформить ипотечный кредит под ставку 6 % годовых в рублях в российском банке или «ДОМ.РФ» с графиком платежей — ежемесячно равными долями. Жилье, приобретаемое (или приобретенное ранее) в ипотеку, должно быть куплено в новостройке. Также возможно приобретение жилого помещения с земельным участком.

Срок субсидирования ипотеки составит 3 года на второго ребенка, 5 лет — на третьего ребенка, 8 лет — в связи с рождением у гражданина в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. не менее двух детей. Предельный размер ипотеки для Орловской области, — 6 млн рублей.

Для участия в программе субсидирования ипотеки под 6 % необходим первоначальный взнос по кредиту в размере не менее 20 % от стоимости приобретаемого жилья. Также обязательным условием является заключение договоров страхования: личного и страхования приобретаемой недвижимости. Субсидироваться государством будут только те кредиты, по которым заемщик не нарушает условий договора (вносит платежи своевременно).

Льготную ипотеку орловцы смогут получить до 1 марта 2023 года в случаях рождения с 1 июля 2022 по 31 декабря 2022 года второго ребенка или последующих детей. После истечения срока предоставления льготы кредит нужно будет выплачивать под ставку, равную не более ставки рефинансирования, установленной на момент оформления кредитного договора, плюс два процентных пункта. Банку государство компенсирует недополученный доход в размере разницы между ставкой рефинансирования на первое число месяца, в котором предоставляется субсидия, и шестью процентами.

 

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Опубликовано 21 Авг 2018 в 15:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

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