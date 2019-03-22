Многодетным семьям установили автономные пожарные извещатели

В рамках акции «Безопасное жилье» в нескольких домах многодетных и неблагополучных семей Мценского района установили автономные пожарные извещатели. Как рассказали в пресс-службе МЧС, в ходе акции «Безопасное жилье» идут комиссионные обследования мест и условий проживания многодетных семей, а также семей, находящихся в социально опасном положении. Основная задача — профилактика, то есть недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций и нарушений законных прав и интересов несовершеннолетних. Особое внимание обращают на жилые дома с низкой пожарной устойчивостью в сельской местности. Одно из направлений профилактики – установка на безвозмездной основе многодетным и неблагополучным семьям автономных пожарных извещателей.

Такие извещатели позволяют своевременно обнаружить возгорание и подают звуковой сигнал о пожаре. Громкость извещателей, устанавливаемых в помещениях, достигает 85 дБ. Звука такой громкости достаточно не только для того, чтобы привлечь внимание, но и разбудить крепко спящих людей. По статистике, люди на пожарах чаще всего погибают от воздействия дыма, нежели от прямого воздействия огня. Поэтому своевременное обнаружение и эвакуация людей из горящего помещения необходимы для сохранения их жизни. Установить на потолок своей квартиры извещатель можно и самостоятельно, так как эти приборы автономны и не требуют прокладки специальных линий пожарной сигнализации, а также применения дополнительного оборудования. Нужно лишь не реже одного раза в год менять батарейки в приборах и периодически продувать камеру с оптико-электронным датчиком, дабы избежать ложных срабатываний извещателя от осевшей пыли.