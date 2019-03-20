Многогранный русский самородок

№10 (547) от 20 марта 2019 г.

19 марта исполнилось 70 лет замечательному орловскому композитору, музыканту и педагогу, создателю школы игры на гармони.

Евгений Петрович Дербенко, выдающийся педагог, композитор, виртуозный исполнитель на многих музыкальных инструментах является нашим современником, живущим рядом с нами, одними заботами со всеми. К своим 70 годам он стал для многих живой легендой, путеводной звездой, наставником в мире музыкального искусства и народного творчества.

Разносторонне одарённый и чрезвычайно талантливый от природы, Евгений Петрович создал для нас целый мир музыкальных образов, идей, подлинно народных мелодий и наигрышей, неповторимых и пленительных для каждого русского сердца.

Дербенко заново открыл нам русскую гармонь, продемонстрировав её безграничные возможности и ярчайшую звуковую палитру. В его руках этот инструмент невероятно выразителен и безбрежно богат музыкальными красками, позволяющими неограниченно наращивать репертуарный диапазон.

На сцене исполнителя-виртуоза Дербенко невозможно превзойти. Он настоящий маг и сказочный герой, открывающий перед зрителем свою душу.

Но Евгений Петрович не только музыкант, но и великий педагог, создавший в Орле свою собственную школу игры на гармони. Он вырастил десятки талантливых учеников, многие из которых стали известными музыкантами, лауреатами разнообразных конкурсов и фестивалей. Называться его учениками считает за честь немало исполнителей на народных инструментах.

Композитор Дербенко создал тысячи музыкальных произведений в разных жанрах музыкального искусства. Их исполняют в нашей Руси Великой от севера до юга солисты, ансамбли и оркестры всех возрастов.

Многочисленные сочинения Евгения Петровича позволяют приобщаться к русской музыкальной культуре не только гражданам России, но и зарубежной аудитории.

А тяга к познанию русской национальной музыки благодаря таким подвижникам, как Е. П. Дербенко, сейчас растёт везде.

Н.А. Боганов