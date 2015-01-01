Многомерный мир Леонида Штанова

№14 (462) от 26 апреля 2017 г.

В Орле состоялось значимое событие художественной жизни. Может быть, даже мирового масштаба. И это не шутка. 24 апреля в детской школе изобразительных искусств и ремесел открылась первая персональная выставка художника Леонида Штанова, нашего земляка, давно жившего за пределами Орловщины в знаменитой Гжели. Около года назад Леонида не стало. Он умер в возрасте 53 лет в мае 2016-го от очень редкой неизлечимой болезни. Умер, как тогда всем показалось, скоропостижно, хотя внезапное улучшение его самочувствия, давшее его друзьям и близким надежду, что они успеют показать его творчество миру при его жизни, оказалось пресловутым предсмертным облегчением…

Глядя на работы Леонида Штанова, трудно поверить, что вместе они никогда не выставлялись. Еще труднее понять, почему. Ведь мастерство художника, мягко говоря, очевидно для всех – и тех, у кого глаз «поставлен» на композицию целого и внутренний смысл картины, и тех, кто «просто любит красивое», любит его поверхностно, наивно, непосредственно. И то, и другое в картинах Леонида присутствует в полной мере, но чтобы узреть всё, зрителю тоже надо быть если не подготовленным, то хотя бы не ленивым. Хотя и совсем не желающим трудиться на вернисажах тоже скучно не будет. Несмотря на жестокий недуг, мучивший его в последние годы, Леонид Штанов оставил после себя удивительно праздничные полотна, полные переливчатого цвета, движения и любования загадочной красотой окружающего мира, больше похожего на заоблачную мечту о нём. Необычайно изысканные пейзажи, хрупкие метафизические натюрморты и гротесковые портреты, в которых трудно найти портретируемого, полные изящества абстрактные композиции – всё это единый и неделимый мир Леонида Штанова с бесчисленными «комнатами» и соединяющими их переходами, по которым беспрепятственно перемещаются свет и цвет, тени и отражения, светлая грусть и воздушная ирония…

Выставка не имеет ограничений по возрасту, поэтому есть смысл смотреть её всей семьей. Каждый увидит картины по-своему, а обменяться своими версиями – дополнительное удовольствие. Экспозиция будет открыта до 24 мая и кроме воскресений работает ежедневно с 10 до 18 часов.

В. Панков