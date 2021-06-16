Многопрофильный кампус «Орловская мотыга»

№19 (643) от 16 июня 2021 г.

«Думают думу без шуму» — гласит народная мудрость. Однако губернатор Орловской области Андрей Клычков вывел собственную формулу «успеха»: он предпочитает все свои мечты и фантазии выносить на широкую публику.

Вот и в начале июня, на XXIV Петербургском международном экономическом форуме он попытался обсудить свой иллюзорный проект создания многопрофильного кампуса с председателем правления Банка ВТБ. Вопрос строительства кампуса в Орле поднимался на стратегической сессии министерства науки и высшего образования РФ.

«Мы видим этот проект локомотивом роста научно-технической базы учебных заведений и региона в целом. Нами выбран один из самых перспективных земельных участков на Наугорском шоссе, обеспеченный объектами инфраструктуры и максимально приближенный к вузам», — заявил Андрей Клычков.

По данным регионального правительства, ежегодно в нашем регионе обучается более 29 тыс. студентов, таким образом, по их количеству Орловщина занимает второе место в Центральном федеральном округе. Как сообщается, проект строительства кампуса с высокотехнологичным пространством для обучения стоимостью 17,7 млрд рублей и площадью более 160 тыс. кв. м планируется реализовать по модели заключения концессионного соглашения. Почти четверть территории планируется выделить для создания мастерских по программе WorldSkills и учебных аудиторий. Предусмотрено строительство общежития на 8 тыс. студентов, спортплощадок, развлекательной инфраструктуры и зеленых зон.

Примечательно, что основным источником окупаемости инвестиций в создание объектов называется «доход концессионера на эксплуатационной стадии, который формируется за счет взимания платы за предоставление мест в общежитии студентам и доходов от кафе и объектов зеленых зон». «Базовым учреждением образования будет ОГУ имени Тургенева, но сама идея основывается именно на межвузовском взаимодействии всех наших вузов, а также СПО и школ», — отметил Андрей Клычков.

Ранее губернатор области заявлял, что Орловщина готова быть и во главе научно-инновационных процессов в Черноземье. Однако же пока наличие на территории региона профильных колледжей, вузов и даже НИИ федерального уровня не принесло области ни финансовых, ни иных экономических дивидендов.

Учеба для молодых людей сама по себе процесс занятный, хотя и нелегкий, но смысл ее очевиден тогда, когда в перспективе у каждого выпускника будет гарантированное, достойно оплачиваемое место по специальности. Общаться на кассах «Пятерочек», «Магнитов», «Ленты» и других сетевых магазинов с приятными продавцами, недавними выпускниками вузов или колледжей, безусловно, приятно любому покупателю. Но, согласитесь, это не та цель, ради которой должен затеваться многомиллиардный проект строительства студенческого кампуса.

Для начала региональным чиновникам неплохо было бы проанализировать цифры, свидетельствующие о трудоустройстве выпускников орловских вузов, техникумов, колледжей и профтехучилищ, и раскрыть, наконец, эту информацию. Хотя бы для того, чтобы идея Клычкова по созданию проекта межвузовского студенческого кампуса не выглядела столь утопичной. Какова основная цель реализации этих намерений – учеба ради учебы? Или все гораздо прозаичней — дело в деньгах, которые здесь кто-то рассчитывает «заработать»?

Неужели 29 тысяч студентов, большая часть из которых, надеемся, все-таки оканчивает учебные заведения успешно, также успешно вливаются в экономику области? Драматично, но факт: лишь 10% бывших студентов, выпускающихся по отдельным специальностям, находят себе работу в соответствии с дипломами.

В октябре 2019 года в своем интервью телеканалу ОТР Андрей Клычков заявлял: «…Сделали большой акцент на создании Центра среднего и высшего профессионального образования для того, чтобы молодежь могла получить востребованные специальности и остаться работать в регионе, получив достойную работу. Я надеюсь, что результат этой работы будет, скажем так, итогом, и молодежь не будет уезжать». Так в чем же дело? Где работа и где результат? Не по тем программам и не тем специальностям учат в Орле? Или же в области нет реальных производств – места приложения талантам, навыкам и полученным знаниям? Если не брать во внимание многочисленные свинарники, растущие с подачи Андрея Евгеньевича, как грибы после дождя, и многочисленные торговые сети, пойти молодым специалистам некуда.

Создавать реальные производства, привлекать инвесторов для строительства инновационных высокотехнологичных предприятий, развивать малое предпринимательство гораздо сложнее, чем строить эфемерные планы объединения всей молодежи под крышей одного многопрофильного кампуса.

К примеру, Белгородская область находит возможности для развития инновационного сельского хозяйства: выпускники учебных учреждений заняты в сельхозмашиностроении, пищевой и перерабатывающей промышленности, биотехнологии, цифровизации. Вероятно, за этим опытом губернатор Орловской области Андрей Клычков с замом по вопросам АПК Сергеем Борзенковым и своим ближайшим другом, советником по информационной политике Сергеем Лежневым ездили недавно в Белгород?

В рамках рабочей поездки в Белгород губернатор нашего региона принял участие в заседании наблюдательного совета научно-образовательного центра «Инновационные решения в АПК» и подписал соглашение о межрегиональном сотрудничестве и совместной деятельности в рамках данного центра с врио губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым, губернатором Брянской области Александром Богомазом.

Пресс-служба Клычкова повестку пребывания региональных лидеров в Белгородской области в части посещения научно-исследовательских учреждений и инновационных предприятий осветила скромно. И это объяснимо: иначе станет понятно, какой регион в ЦФО действительно преуспевает в вопросах современного сельского хозяйства и как должна выстраиваться научно-техническая политика правительства Орловской области по созданию подобных научно-образовательных центров, а не фантомных кампусов.

Что ж, придется поделиться впечатлениями наших ближайших соседей – коллег из Брянской области – о визите в Белгород 10 июня 2021 года и, в частности, в инновационный центр «Бирюч-НТ» в селе Малобыково.

«Российская многопрофильная научно-производственная компания «Бирюч-НТ» — крупнейший инновационный центр Черноземья и один из крупнейших частных инновационных центров в России. Научно-образовательный центр «Бирюч» был создан в 2004 году при непосредственном участии компании ЭФКО. Конечной целью научно-образовательного центра «Бирюч» является подготовка эффективных менеджеров и разработка формальных и неформальных внутрикорпоративных коммуникаций, мотивирующих персонал на достижение высших результатов в своей профессиональной деятельности.

В инновационном центре работают 12 лабораторий. Реализуемые проекты охватывают спектр от производства растительного мяса и сладкого белка до топливных элементов и приборостроения. Все это разрабатывают и воплощают в жизнь молодые люди. Для отслеживания мировых тенденций и привлечения стартапов здесь создали корпоративный венчурный фонд. В инновационном и научно-образовательном центрах сейчас работают около 500 человек. Здесь есть свой детский сад и школа, медпункт, горнолыжный комплекс и ресторан».

Центр компетенции молочного животноводства, к примеру, включает несколько лабораторий: эффективных кормов, непосредственно молочного животноводства, генетики и эмбриологии. Здесь работают над увеличением надоев и жизненного цикла крупного рогатого скота, применяя инновационные методы диагностики здоровья животных, эмбриональные технологии, ведут генетические исследования, контролируют качество кормов и молока.

Каким образом Орловская область со своим иллюзорным научно-студенческим кампусом может вписаться в межрегиональный научно-образовательный центр «Инновационные решения в АПК», где ведущую скрипку играют представители Белгородской области, не совсем понятно.

Совсем скоро в нашем регионе пройдет очередной Шатиловский День поля, где кроме как архаичные технологии под названием «тяпка, она же мотыга, решает всё» демонстрировать будет нечего. Историзм 125-летнего учреждения просматривается во всем: от способов ведения сельского хозяйства до сохранившихся зданий и построек. К слову, те, что построены в царское время, выглядят лучше, чем возведенные в советский период.

Губернатор Орловской области, считающий себя знатоком в вопросах инновационного сельского хозяйства, не придумал ничего лучшего, как содействовать в передаче в управление химической компании земли федерального учреждения. При этом основная тематика исследований учреждения, финансируемых, между прочим, из федерального бюджета по линии Минобрнауки, звучит как «Экологическое сортоиспытание», а не испытание и внедрение химических продуктов. Иосиф Николаевич Шатилов — общественный деятель, селекционер, основатель одной из первых в России опытных селекционных станций, названной впоследствии его именем, перевернулся бы в гробу, увидев общую разруху в Шатиловке и то, во что превращено его детище.

Один день в году с красиво выставленной техникой на полях и яркими баннерами насущных проблем орловской аграрной науки не решает. Ни в полеводстве, ни семеноводстве, ни в лаборатории опытной станции как не было, так и нет ни собственной техники, ни оборудования для проведения исследований, подготовки качественных семян. Шатиловка действительно доведена до ручки, в том числе чиновниками-демагогами.

Хотелось бы знать, сколько молодых специалистов после окончания аграрного вуза пришли работать в Шатиловку за время губернаторства Клычкова? Какую техническую помощь оказало станции правительство области, которое ежегодно пиарится на Шатиловском Дне поля?

Недалеко в техническом и инновационном плане ушел от станции и её головной центр – ФГБНУ ФНЦ ЗБК, расположенный в поселке Стрелецкий. Селекция как наука – в полном загоне. В институте не хватает тракторов, сеялок, почвообрабатывающей, уборочной техники. Чего можно ожидать при таком отношении на выходе?

Успехи растениеводства в регионе на протяжении последних лет преимущественно связаны с изменениями в климате, технической оснащенностью холдингов, иностранными сортами сельскохозяйственных культур и тотальной химизацией. Акцент на последней очевиден. В севообороте становится все меньше орловских сортов гороха, сои, снижаются площади под гречихой. Недальновидные политики не понимают, что малая химизация на орловских опытных полях может быть конкурентным преимуществом. В эпоху суперинтенсивных технологий с производством «синтетических» продуктов вопрос «химия или жизнь?» возникнет очень скоро, считают специалисты. По этой причине должны внедряться инновационные технологии, которые позволят производить натуральные продукты. В первую очередь для этого научно-исследовательские институты должны быть хорошо оснащены технически, а не напичканы пестицидами. Только такой подход может привлечь молодых специалистов в производство.

Прежде чем приступить к обсуждению и тем более к реализации проекта строительства студенческого кампуса в Орле, мы бы настоятельно рекомендовали губернатору Орловской области Андрею Клычкову ознакомиться с деятельностью современного Университета Иннополис, специализирующегося на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники.

Иннополис — самый молодой город России, в 2020 году ему исполнилось пять лет. Он создан с чистого листа: инфраструктура, экономика, образование и сервис в Иннополисе строятся с применением высоких технологий и с заботой о людях. Это новый российский вуз, где студенты получают высшее ИТ-образование и участвуют в научных исследованиях.

С 2020 года университет является Опорным образовательным центром (ООЦ) в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

В рамках деятельности ООЦ создан консорциум образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования для объединения методологических ресурсов. В состав консорциума уже вошли 210 вузов и 107 ссузов из 74 регионов РФ, которые направили на повышение квалификации 15015 преподавателей и методистов, что составляет 96% от годового показателя, определённого федеральным проектом «Кадры для цифровой экономики» — 16 000 преподавателей в 2021 году. Всего до 2024 года в рамках проекта ООЦ запланировано повышение квалификации у 80 000 преподавателей и методистов.

В 2020 году на базе Университета Иннополис создана единая площадка для повышения квалификации преподавателей высшего и среднего профессионального образования России — Опорный образовательный центр (ООЦ) и Единый методологический центр (ЕМЦ) по направлениям цифровой экономики. Центры занимаются формированием и развитием цифровых компетенций у специалистов из приоритетных отраслей экономики: здравоохранение, добывающая и обрабатывающая промышленность, образование, сельское хозяйство, информационные технологии и др.

25 университетов РФ подготовят образовательные программы для дальнейшего тиражирования. Обновления коснутся 30 основных профессиональных образовательных программ университетов для дальнейшего тиражирования лучших практик в масштабах всей страны с целью формирования у выпускников вузов компетенций, востребованных в условиях цифровой экономики. Вузы адаптируют программы под запросы регионов и конкретных работодателей, апробацию планируют начать уже с начала учебного года. Кроме этого 115 представителей 30 вузов РФ обучат управлению цифровой трансформацией.

Университет Иннополис определил 25 победителей, среди которых Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, НИУ Московский энергетический университет, Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Казанский (Приволжский) федеральный университет, МИРЭА — Российский технологический университет, Уральский федеральный университет и др.

Как сообщили ТАСС представители Университета Иннополис, открытый конкурс на актуализацию образовательных программ организован российским ИТ-вузом в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». По условиям конкурса, вузам-победителям предстоит провести анализ потребностей работодателей в профессиональных компетенциях сотрудников по применению цифровых технологий в горизонте пяти лет.

«Открытый конкурс позволил нам понять спрос на актуализацию образовательных программ со стороны высшей школы и показал наиболее востребованные индустрией направления для подготовки кадров, — рассказала Мария Образцова, директор Института дополнительного образования Университета Иннополис. — Кроме этого мы планируем использовать полученные в ходе конкурса данные при разработке методической документации для образовательных организаций по учебным предметам, курсам и дисциплинам, которые пройдут экспертизу представителей реального сектора экономики из числа приоритетных отраслей».

Орловские чиновники из департамента образования, так же, как и губернатор Клычков, не сообщают, участвует ли наш регион в совместном высокотехнологичном проекте, реализуемом на базе Университета Иннополис. Более того, мало кто из орловчан слышал об этом наукограде. Очевидно, в планах орловских чиновников создать свою «Кремниевую агродолину». Ведь мы же «свиной регион».

Ольга Рождествина

К сведению:

Чтобы понять, что из себя представляет Иннополис, где, кстати, учатся и некоторые одаренные орловские ребята, выбравшие для себя IT-направление в качестве основы для будущих профессий, рекомендуем репортаж 2019 года Накануне.RU.

Иннополис: «социалистическая утопия» под Казанью

Самый молодой город России находится в 40 км от Казани. Иннополис создан с нуля, чтобы показать своим примером «умный город» с современными новостройками, безопасными улицами, высокотехнологичным сервисом. Технологии, а если точнее, информационные технологии можно признать «градообразующим понятием» для Иннополиса. Все, кто здесь живет, и все, кто ежедневно приезжают сюда работать, трудятся над созданием новых IT-разработок для науки, бизнеса и жизни.

Жизнь в Иннополисе

Этим летом (2019) Иннополису исполнилось три года. Пока количество жителей наукограда едва превышает 3 тыс. человек, а два года назад и вовсе исчислялось двухзначным числом. Это неудивительно, ведь поселиться в инновационном пригороде Казани может не каждый, для этого нужно соблюсти одно из четырех условий:

поступить в Университет Иннополиса;

устроиться работать в технопарк, университет или городскую администрацию;

открыть собственный бизнес;

приобрести жилье, которое стоит в среднем 56 тыс. за квадратный метр.

Резиденты особой экономической зоны, работники технопарка и городской администрации вместе со своими семьями могут арендовать жилье в новостройках Иннополиса по воодушевляющим ценам: от 7 тыс. руб. за «однушку» и от 13 тыс. руб. за «трешку». Это за квартиру с отделкой и мебелью. Есть одно «но» — поменять в жилище ничего нельзя.

В инновационном городе квартиры и их наполнение у всех одинаковое. Так бывало и в Советском Союзе и даже стало сюжетом для всенародно любимого фильма Эльдара Рязанова, в котором житель Москвы Женя Лукашин случайно отправляется в Ленинград.

Жители Иннополиса могут решить свои вопросы через социальные сети. Telegram-бот по имени Инна помогает оперативно связаться с любыми службами, узнать расписание транспорта, записаться к врачу.

Как правило, женская половина населения города — жены «айтишников», которые переехали с ними в «Сколково» Татарстана. Многие устраиваются на работу в администрацию, школы, детские сады. На скуку не жалуются: да, ни кинотеатра, ни магазинов нет, зато свежий воздух, комфорт и безопасность, никакой суеты и все в шаговой доступности.

В Иннополисе есть детский сад, школа, ИТ-лицей, больница, спортивный комплекс.

Цены в спорткомплексе лояльные. Жители Иннополиса могут купить годовой абонемент «все включено» за 15 тыс. руб. Студенты Иннополиса посещают центр бесплатно.

Инновации Иннополиса

При необходимости жители Иннополиса могут воспользоваться беспилотным такси, которое «Яндекс-Такси» тестирует в наукограде. Чтобы совершить поездку, нужно подписать договор на участие в тестировании беспилотного автомобиля в мэрии и вызвать такси через Telegram-бот.

Через пару минут после нашего запроса беспилотное такси подъехало к месту встречи. За рулем — пусто, на пассажирском кресле — оператор, который следит за дорожной ситуацией: встречаются непредсказуемые водители и пешеходы. Между передними креслами — планшет, на нем отображается траектория движения, скорость и препятствия.

До всего, чего Иннополису не хватает, можно добраться за 40 минут на рейсовом автобусе, следующем в Казань. До недавних пор он был бесплатным, теперь проезд стал стоить 100 руб. Автобус, кстати, как и автобусные остановки, тоже инновационный — с разъемами для зарядки мобильных телефонов. Гениально и просто!

Кстати, чат-боты в Telegam — заслуга студентов Университета Иннополис.

При помощи помощника в мессенджере жители города могут записаться на прием к врачу, заказать пиццу, посмотреть расписание автобусов и узнать, где сейчас едет транспорт, получить ответы на самые частые вопросы.

Пятую часть населения города составляют студенты Университета Иннополис. Студенты со всей России стремятся получить здесь IT-образование, а ученые из 22 стран, не раздумывая, переезжают в Татарстан за возможностями, которые обещает вуз.

Университет готовит IT-специалистов: в бакалавриате учат компьютерным наукам, в магистратуре студенты обучаются по четырем программам: управление разработки программного обеспечения, разработка безопасных сетей и систем, управление большими данными, робототехника и компьютерное зрение, программа аспирантуры — теоретические основы компьютерных наук.

Помимо оборудованных аудиторий, в распоряжении студентов — 14 лабораторий и семь центров.

В университете созданы все условия для того, чтобы студенты не отвлекались от учебы. Студенты проживают в общежитии квартирного типа в 2-5-местной комнате, в каждой такой «квартире» — свой санузел и кухня. Об уборке «айтишники» не беспокоятся: в общежитии организован клининг.

При желании задумываться не придется и о еде — студент может заказать себе тип питания, включающий завтраки, обеды и ужины, и забыть о бытовых хлопотах. Расходы на проживание и питание вычитают из стипендии, которая составляет до 42 тыс. руб. в месяц в зависимости от успеваемости.

В Университете Иннополис сделано все, чтобы студент не отвлекался от учебы и не искал подработки. Нет даже дресс-кода. Любой может пойти на лекции в шортах, и никто ему ничего не скажет.

Более 2 тыс. кв. м в университете занимает «зона библиотеки». Здесь студенты могут уединиться с компьютерами и погрузиться в собственные проекты. В студенческих комнатах есть компьютеры, принтеры, доски и проекторы. Университет живет 24 часа в сутки.

Поступить в вуз непросто. Учебное заведение занимает второе место в России по качеству приема: отбор здесь действительно жесткий. Средний балл ЕГЭ студентов, зачисленных на первый курс в прошлом году, достигает 90,4. Обучение ведется только на английском языке.

Для поступления надо выиграть грант, который покрывает 100% стоимости обучения. С сентября по июль специалисты Университета Иннополис проводят конкурсы на его получение, победителей зачисляют в первую очередь. Чтобы получить грант, абитуриент должен сдать ЕГЭ по математике, информатике (или физике) и русскому языку более чем на 250 баллов, успешно пройти заочный и очный отбор, на которых оценивают IT-навыки, проверяют знание английского языка, выявляют личностные качества, умение работать в команде.

Абитуриенты, не прошедшие грантовый конкурс, могут попробовать поступить платно. Для поступления в бакалавриат нужно предоставить результаты ЕГЭ, в магистратуру — сдать экзамен по магистерской программе. Стоимость обучения составляет от 1,2 млн руб. в год.

Несмотря на то, что Университет Иннополис работает всего шесть лет, разработки его студентов успели набрать популярность в России и других странах. Выпускники магистратуры университета основали компанию «Иннософт», которая занимается системами компьютерного зрения и обучения, блокчейн документооборотом и платформой Yorso (система b2b продаж на международном рынке). Компания работает в семи странах.

Компания «ЕОРА ДАТА ЛАБ» занимается разработками в области искусственного интеллекта для крупных банков, городских администраций и промышленности. В компании «Сорамитсу Лабс» выпускники Университета Иннополис разрабатывают блокчейн-системы «Hyperledger Iroha» для простого управления финансами, а в «KazanExpress» работают над программным обеспечением одного из самых быстрорастущих маркетплейсов в Европе.

Также студенты Иннополиса создали туристическое приложение «БиТрип», позволяющее прокладывать оригинальные тематические маршруты, и интернет-магазин спецтехники Telau.ru.

В этом году выпускники Университета Иннополис — создатели мобильного приложения «Фермполис», виртуальной примерочной косметики «Чармфейс» и разработчики игр для смартфонов «Прайм Гейм» — подали три заявки на резидентство в особой экономической зоне города.

Институт технологий и разработки программного обеспечения в университете возглавляет итальянский ученый Мануэль Маццара. После учебы в Италии и Китае, работы в США и Англии программист решает перебраться в город в 40 км от Казани.

Бизнес в Иннополисе

В Иннополисе действует особая экономическая зона, которая ежедневно притягивает в пригород столицы Татарстана тысячу человек. ОЭЗ предполагает налоговые льготы и преференции для инвесторов и резидентов из высокотехнологичных отраслей экономики.

Налог на прибыль и страховые взносы здесь снижены, на землю, транспорт и имущество действуют нулевые ставки.

Арендная ставка не превышает 600 руб. за кв. м в месяц. В эту стоимость включены коммунальные услуги, а интернет компании выбирают сами.

Сейчас в технопарке Иннополиса работает 77 компаний-резидентов.

Девять компаний-партнеров решили разместить в Иннополисе свои офисы ради сотрудников.

Помимо крупных компаний, в Иннополисе обосновываются стартапы, многие начинают здесь свой бизнес. Так поступают и выпускники Университета Иннополис.

Анна Смирнова

По официальным данным, по затратам на научные исследования Орловский регион существенно отстает от Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской и других областей. По численности персонала в науке отстает тоже. Но при этом мы хотим быть первыми и главными по созданию образовательного кампуса в ЦФО.

У Андрея Клычкова есть уверенность, что наши умные дети вдруг не захотят поступить в Бауманку, МАИ, МГУ, МГИМО, ВШЭ, первый мед. им Сеченова и т.д., а предпочтут орловский учебный кампус? Выпускникам нужна перспектива трудоустройства, они, в отличие от чиновников, изучают рынок и понимают, какие профессии будут востребованы через пять лет и где они будут работать.

Стипендия в Иннополисе — от 40 тыс рублей, талантливые студенты не платят за обучение, а Клычков хочет предложить им учиться за стипендию 2900 рублей, из которой им нужно заплатить за общежитие, фудкорты,зеленые зоны и прочие услуги, чтобы проект окупился?