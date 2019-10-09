Мобильное приложение «Сделай Орел лучше» расширяет функционал

Летом этого года было запущено мобильное приложение сделайореллучше.рф. С разработчиками была достигнута договорённость о том, что для начала приложение будет ориентированно на проблемы, связанные с вывозом мусора в областном центре. За это время, жители трех районов города (Советского, Железнодорожного и Северного) смогли оценить его работу. В ближайшее время воспользоваться приложением смогут и жители Заводского района. Но…помимо жалоб на вывоз мусора и несанкционированные свалки, горожане начали активно писать о трудностях взаимодействия с управляющими компаниями (особенно таких обращений было много в период включения отопления), на недочеты по ремонту дорог, проездов и дворовых территорий. В этой связи городские власти решили расширить функции. Где-то к середине ноября, орловцы смогут писать свои обращения на УК. Теперь УК будет сложно ссылаться на «потерю заявления». Об этом на своей страничке в соцсетях рассказал мэр города Василий Новиков. По его мнению, система станет гораздо прозрачнее и на порядок удобнее для всех участников рынка и в первую очередь для потребителей. Также мэр попросил всех, кто уже пользовался приложением, рассказать о своих впечатлениях от сервиса и может быть предложить какие-то улучшения.