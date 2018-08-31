31 августа 2018



Модный приговор: у Орловской области появится свой логотип

На официальном портале Орловской области проходит интернет-голосование за официальный логотип нашего региона. Голосование проводится до 4 сентября включительно. Как сообщили в пресс-службе облправительства, конкурс объявлен для формирования привлекательного имиджа Орловской области. Логотип должен иметь оригинальное начертание, отображающее общественную значимость, туристскую привлекательность, традиции, культуру региона.

В интернет-голосовании участвуют 5 проектов логотипов: Татьяны Алдошиной, Ирины Калякиной, Анастасии Литвиновой, Андрея Плетнева и Валерия Хорохордина. Заявки претендентов, допущенные к участию в интернет-голосовании, отбирала конкурсная комиссия. На момент написания заметки, свои голоса за тот или иной вариант отдали чуть более тысячи орловцев.

 

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Опубликовано 31 Авг 2018 в 15:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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