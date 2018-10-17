Молочная катастрофа

№36 (529) от 17 октября 2018 г.

Орловская область не в состоянии выполнить запланированные Минсельхозом индикаторы по молоку: его производство в регионе ежегодно сокращается, коров вырезают, исчезают и молокоперерабатывающие предприятия. Молока для обеспечения собственного населения производится недостаточно. При минимальной рекомендованной медицинской норме в 325 кг на человека в год в Орловской области в 2017 году было произведено всего 227,5 кг (70% от рекомендуемой медицинской нормы).

О многочисленных проблемах в молочной отрасли региона со ссылкой на официальные источники «Орловская среда» писала неоднократно. Мы близки к молочной катастрофе. Её итогом может стать безработная и нищая орловская деревня и молочный фальсификат на городских прилавках. Тем удивительнее тот факт, что куратор агропромышленного комплекса региона — зампред правительства области по АПК Дмитрий Бутусов — продолжает излучать оптимизм и рисовать радужные картины, теперь уже губернатору Андрею Клычкову.

На заседании регионального правительства 15 октября Бутусов рассказал о «развитии молочного скотоводства Орловской области», об увеличении финансирования подпрограммы, о выделении грантов, что является обычной практикой, и о начале строительства молочных комплексов, о которых мы слышим вот уже несколько лет.

На что рассчитывает Бутусов? На непонимание ситуации московскими дилетантами? Очевидно, что это так. Однако есть доклады зампреда для губернатора – и есть правда. И мы в очередной раз попытаемся донести её до жителей нашей области.

Лайфхак по-бутусовски

Чтобы орловчанам «не втирали дичь», приведём реальные цифры и факты.

За последние 4 года, с 2014 по 2018, в хозяйствах всех категорий Орловской области вырезано 13345 (!!!) молочных коров. В 17(!!!) сельскохозяйственных организациях за этот период молочное животноводство полностью ликвидировано как отрасль.

За прошедшие годы производство молока в регионе сократилось на 12% (!!!). Все попытки объяснять столь явный провал общей негативной ситуацией

и низкой финансовой поддержкой молочного животноводства в стране не состоятельны. За аналогичный период в целом по Российской Федерации производство молока выросло на 1,3 %. В Центральном федеральном округе, несмотря на пару-тройку таких аутсайдеров, как Орловская область, тянущих все показатели вниз, производство молока за 2014-2018 годы выросло на 3,3 %.

Вопросов к отчёту Бутусова много. Во-первых, не совсем ясно, почему курирующий важнейшую отрасль чиновник оперирует данными за 8 месяцев и этот отчет принимается губернатором «на ура». Тут два варианта: либо это лайфхак по-бутусовски, либо он ориентируется на данные, опубликованные в прошлых номерах газеты «Орловская среда».

Напомним Дмитрию Владимировичу, что прошло 9 полноценных месяцев сельскохозяйственного года и специально для него и губернатора проанализируем показатели животноводства за этот период.

За январь–сентябрь 2018 года в хозяйствах всех категорий произведено 131,9 тысячи тонн молока (96,1 % к аналогичному периоду 2017 года). Для сравнения, в целом по Российской Федерации в хозяйствах всех категорий за январь–сентябрь 2018 года произведено 24582,85 тысячи тонн молока (101,1%), в ЦФО динамика роста ещё более существенная: произведено 4471,798 тысячи тонн молока (103,7 % к аналогичному периоду 2017 года).

Если говорить о показателях молочного животноводства в сельскохозяйственных организациях, которые как раз и определяются политикой региональных правительств, реализующих соответствующие программы, то вновь обнаруживается провал орловских властей на фоне общего подъёма производства молока в стране.

Так, за 9 месяцев 2018 года в целом по стране в сельхозорганизациях произведено 12384,306 тысячи тонн молока (+ 3,5 % к аналогичному периоду 2017 года); в ЦФО прирост ещё выше: за 9 месяцев в сельхозорганизациях произведено 3353,498 тысячи тонн молока (+ 5,8 %). В сельскохозяйственных организациях Орловской области произведено 83,3 тысячи тонн молока

(-3,6 % к аналогичному периоду 2017 года). Если перед Бутусовым поставлена задача окончательно угробить молочное животноводство в регионе, то его переназначение вполне оправданно. Вероятно, чиновник реализует какой-то тайный план.

С позволения сказать, «проекты»

Не случайно практически в каждом абзаце своего отчёта он лжет или намеренно не договаривает. Крупных инвестиционных проектов в сфере молочного животноводства, сравнимых с теми, которые реализуются в Воронежской, Калужской и других областях ЦФО, где и прирост показателей очевиден, в нашей области нет.

В начале 2018 года пресс-служба губернатора заявляла о готовности ООО «Юпитер» ввести в эксплуатацию вторую очередь молочного комплекса на 500 скотомест во втором квартале 2018 года, в начале третьего квартала — первую очередь молочного комплекса на 630 скотомест. Судя по нынешнему выступлению Бутусова, эти сроки вновь переносятся.

Заявления аграрных чиновников правительства области о начале строительства молочных комплексов в Новосильском и Глазуновском районах также не состоятельны. ООО «Нобель-Мол», планирующее приступить к созданию молочного комплекса на три тысячи скотомест в Новосильском районе, споткнулось на этапе проектно-согласовательных процедур, никакого строительства там нет и в помине. В Глазуновском районе «КДВ-Орёл» планировало реконструкцию фермы в деревне Васильевка на 312 дойных коров с последующим доведением поголовья КРС молочного направления продуктивности до 1200 коров. Но и этим планам в 2018 году сбыться не суждено. Напомним, именно «КДВ-Орёл», развивающее свой бизнес на землях бывшего холдинга «Белый Фрегат», допустило наибольшее снижение молочного поголовья коров. Компания полностью избавилась

от коров в Кромском районе, существенно уменьшила поголовье КРС

в Глазуновском и Малоархангельском районах.

Бутусов вместе с губернатором и его заместителем — руководителем представительства Орловской области при правительстве РФ Коротаевым, ставят себе в заслугу привлечение инвестора и анонсируют реализацию проекта строительства молочно-товарной фермы на 1200 голов в Знаменском районе. Прозвучавшие заявления вновь без конкретных цифр и этапов реализации с определенными датами напоминают блеф. Вспомним «развитие молочного животноводства» ООО «Орел-Агро-Продукт», ООО «Терра-Нова-Центр» и прочие, с позволения сказать, «проекты».

Попытки зампреда сделать вид, что у молочного животноводства региона есть перспектива, выглядят смешно и нелепо на фоне планов Минсельхоза России по увеличению к 2024 году объёмов производства молока до 33,6 млн тонн по сравнению с 31,2 млн тонн по итогам 2017 года.

Для этого необходимо довести молочную продуктивность коров в сельхозорганизациях в среднем по России до 7100 кг. В Орловской области за 2017 год молочная продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях в среднем составила 5151 кг и лишь в крупных и средних (без малых) сельскохозяйственных организациях 5310 кг. В среднем в сельскохозяйственных организациях Российской Федерации, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, надоено 6272 килограмма молока в расчете на одну корову, в среднем по сельхозорганизациям ЦФО – 6791 килограммов. Таких показателей в Орловской области добиваются не более десятка хозяйств.

Очевидно, что планируемых Минсельхозом индикаторов орловским чиновникам-болтунам не добиться и к 2030 году. Утешая губернатора, а заодно и себя, по какой-то филькиной грамоте они рассчитали, что у нас в области производится достаточное количество молока для обеспечения собственного населения. Чтобы не было иллюзий на тот счёт, что вынуждены потреблять орловчане под видом молочных продуктов, произведенных из натурального молока, рекомендуем нашим чиновникам чаще изучать данные Роскачества и Россельхознадзора.

Наталья Зарубина