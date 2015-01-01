Молочный комбинат закрыт. Инвестор выбрал Липецк



№14 (462) от 26 апреля 2017 г.

В Орле закрывается крупнейшее молокоперерабатывающее предприятие – филиал «Молочный комбинат «Орловский» ОАО «Компания «Юнимилк», входящий в концерн «Данон». По официальной информации, завод, мощности которого загружены лишь на треть, прекратил работу в связи с технологическим износом оборудования и падением уровня продаж. Очевидно, что инвестор не видит перспектив для орловского завода, и немалую роль в этом сыграли количество и качество поставляемого сырья. Инвестиции в орловский завод в нынешней экономической ситуации неоправданны.

Очевидно также и то, что областное правительство во главе с губернатором Потомским абсолютно не контролирует ситуацию в молочной отрасли региона и переработке. Таким образом, уход компании «Данон» из региона был предопределен.

Шоу «Акулы империализма»

Напомним, первая информация о закрытии молочного завода в Орле появилась еще в сентябре прошлого года. Тогда первый заместитель губернатора Александр Бударин, не ведавший, что творит, открыто заявил, что у предприятия «есть проблемы с сырьем, его не хватает, и оно плохого качества».Однако информацию об уходе «Данон» поспешил опровергнуть зампред правительства по АПК Дмитрий Бутусов, заявивший, что вопрос закрытия завода в Орловской области не рассматривается.

Очевидно, что все эти месяцы с концерном «Данон» чиновники не вели никаких переговоров, ситуацией не владели, поэтому новость об уходе крупного бизнеса из Орловского региона прозвучала для них как гром среди ясного неба. Понимая, что выставленный на продажу молокозавод в регионе, где более 26 тысяч человек – официально безработные, а суммарная просроченная задолженность по зарплате составляет 76,8 млн рублей, наносит экономический урон области и имиджевый – лично губернатору, Бутусов решил виртуозно, как ему показалось, перевести проблему в политическую плоскость. Он, в частности, прозрачно намекнул, что решение о закрытии завода было якобы согласовано… на уровне председателя правительства РФ, и возмутился тем, что «Данон» не дал Бутусову время, чтобы он нашел другого инвестора. Далее главный по АПК придумал гениальный, по его мнению, план: поставщики молзавода должны создать кооператив и выкупить предприятие по цене, которая бы их устраивала. «Данон» завод продать готов, но после того как будет проведена полная и объективная оценка, а вот зачем производителям молока высшего сорта выкупать нерентабельное предприятие, если их сырьё обязуется покупать липецкий завод «Данон»? Думаем, что ответа на этот вопрос у Бутусова нет, а постановочные «шоу», которые он устраивает, – всего лишь попытка направить недовольство 250 человек, оставшихся без работы, на «акул империализма».

Ничего личного. Просто бизнес

По информации «Орловской среды», «Данон» обещает оказать работникам завода содействие в трудоустройстве, сотрудники предпенсионного возраста до его наступления будут получать зарплату, которой они лишились по независящим от них обстоятельствам; людям, в отношении которых действуют особые социальные обязательства, будут помогать в течение года, словом, все обязательства перед сотрудниками «Данон» выполнит, и работники завода, которые никогда не имели претензий к руководству относительно соцпакета, в этом не сомневаются. Постоянным орловским поставщикам, напомним, гарантирован новый рынок сбыта – в Липецкой области, на тех же условиях.

В то, что уход транснациональной компании из Орловского региона – это просто бизнес, причем социально ответственный, который на данный момент не может работать себе в убыток, орловские чиновники поверить не могут. Как не могут поверить и в то, что уважающие себя инвесторы правительство Потомского всерьез не воспринимают и, соответственно, дел с ним иметь не хотят.

Как можно относиться к главе региона, который, встречаясь с президентом Владимиром Путиным в 2014 году, заявляет: «Встречался с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, обсуждали вопрос о повышении численности крупного рогатого скота, дойного стада. Прорабатываю сегодня предложение увеличить поголовье скота именно по молочному производству до 100 тысяч голов. С построением своих перерабатывающих комплексов, чтобы производить своё молоко, сметану, кефир, йогурты, сыры. Причём качество молока более чем приличное, и жирность, и так далее»? А через три года молочная отрасль Орловской области теряет 7,5 тыс. коров, поголовье с 46,6 тысячи голов сокращается до 39,1 тысячи (минус 16,1%). За это же время объем производства молока с 191,6 тысячи тонн уменьшается до 176,9 тысячи тонн. Пятая часть молочной продукции из Орловской области, по данным Орловского референтного центра Россельхознадзора, не проходит проверку на качество.

Как можно относиться к губернатору и его помощникам по АПК Бутусову и Сидыганову, которые обещали построить новые животноводческие молочные комплексы («Терра Нова Центр» на 2400 коров, «Орел-Агро-Продукт» на 1200 коров, агрофирма «Мценская» на 800 голов), и ни один из заявленных проектов не реализовали?

Как верить чиновникам, которые не сделали ничего, чтобы наши сельхозорганизации, развивающие молочное животноводство, получили льготные кредиты? Производители молока в Орловской области брошены на произвол судьбы, и единственное, что им сегодня остается, это пытаться выжить и сохранить скот. В то время как им необходимы такие меры поддержки, которые бы позволили получать молоко высшего сорта, и которое как раз-таки требуется «Данон». Все эти проблемы замалчиваются и игнорируются.

Вместо правды мы слышим о том, что производимого в области молока достаточно для удовлетворения потребностей населения. Гражданам «скармливают» общие статистические показатели производства, в то время как должны учитываться показатели переработанного товарного молока, которое употребляет конечный потребитель. И здесь ситуация не просто печальная, она катастрофическая. Во-первых, объём товарного молока как минимум на 20-22 % ниже статистических данных по производству. Во-вторых, есть разработанные институтом питания РАМН рекомендуемые нормы потребления молочных продуктов на человека в год – это 392 кг (в пересчёте на молоко):

цельное молоко – 116 кг;

масло сливочное – 6,1 кг;

сметана – 6,5 кг;

творог – 8,8 кг;

сыр – 6,1 кг;

мороженое – 8 кг;

молочные консервы – 3 кг;

обезжиренное молоко – 12,3 кг.

Таким образом, в структуре нормы потребления молока цельномолочная продукция составляет чуть более 30%, но молоко употребляется в виде других продуктов, в первую очередь масла и сыра. 20 граммов масла – это 500 граммов сырого молока. 20 граммов сыра/творога – это 200 граммов сырого молока. Получается, что 1 литр сырого молока – это совсем немного – 20 граммов масла + 20 граммов сыра + стакан молока (или йогурта). В действительности производимого в области молока не хватает для удовлетворения потребностей региона в молочных продуктах. По факту уровень самообеспеченности населения Орловской (аграрной!) области по молоку составляет около 77-78 %.

Более того, как минимум треть орловского товарного молока «утекает» в Тульскую, Курскую, Брянскую, Воронежскую, Липецкую области. Вопрос: почему достойную цену и лучшие условия для орловских производителей предлагают исключительно иногородние переработчики? — следует задать опять же зампреду по АПК Бутусову.

Нам надо больше себя хвалить

Почему такая компания, как «Данон», уходит из Орловской области, и одновременно планирует до конца года вложить в самарский молочный комбинат более миллиарда рублей (с 2013 года компания инвестировала в предприятие около 2, 5 млрд рублей, после чего комбинат удвоил свои мощности)? Может, причина в том, что Самарская область производит достаточное для переработчика количество молока соответствующего качества?

Задумывались ли орловские чиновники о том, почему «Данон» совместно с компанией «Дамате» занимается комплектацией поголовья нового молочного комплекса в Тюменской области? На ферму уже поставлены 3100 голов из Голландии и Германии, в мае на комплекс завезут еще одну партию коров. Уже в 2017 году 4,3 тысячи тонн молока высшего сорта будут отправлены на перерабатывающие заводы «Данон». Соглашения о строительстве в регионе современного молочно-товарного комплекса на 4600 голов было заключено между правительством Тюменской области и «Дамате», стоимость проекта 5,6 млрд рублей. Компания «Данон», которая уходит из Орловского региона, выступает в этом проекте партнером. А Орловская область, «обвешанная» невыполнимыми соглашениями о сотрудничестве с сомнительными фирмами, остается без очередного, еще недавно стабильно работавшего завода.

Может, это происходит потому, что руководители других регионов – не будем далеко ходить – соседних: воронежский губернатор Алексей Гордеев, белгородский – Евгений Савченко, калужский – Анатолий Артамонов – проводят планомерную работу по привлечению инвесторов в регионы и поддержке реальных проектов, демонстрирующих существенный результат?

Руководители Воронежской, Белгородской, Калужской и ряда других областей находят возможным создавать благоприятные условия для развития молочного животноводства путём предоставления инвесторам свободного доступа к землям сельскохозяйственного назначения, создают возможности льготного подключения к коммуникациям, обеспечивают налоговые льготы для молочников и доступ к дешевым и долгосрочным кредитным ресурсам. Соответственно, в других регионах, но не у нас, успешно развиваются крупные товарные молочные фермы и создаётся нормативно-правовая и экономическая база, стимулирующая кооперацию мелких и средних, а также крупных производителей молока и создания кооперативных предприятий.

В Орловской области мы наблюдаем не только полную неспособность нарастить объемы производства молока и стагнацию производства молочных продуктов, но и неизбежный рост цен на них, в связи с чем натуральные молочные продукты становятся практически недоступными для большинства населения области.

В 2016 году Калужская область произвела около 270 тыс. тонн молока (рост – 6%), Липецкая сохранила производство на прежнем уровне – 254,7 тыс. тонн, Воронежская произвела 828,5 тыс. тонн молока (рост к 2015 году – 2, 6%). Белгородская область занимает стабильное третье место в ЦФО по производству молока. По данным MILKNEWS.ru, в 2016 году регион произвел свыше 542 тыс. тонн молока (на 10 тыс. тонн больше, чем в 2015-м), или 350 кг на каждого жителя области, что сопоставимо с уровнем потребления молока в странах Европы. Всего на начало текущего года поголовье КРС в Белгородской области составило 225,3 тыс. голов, в том числе 88,1 тыс. коров, более 2/3 из которых содержится в сельскохозяйственных предприятиях. В 2016 г. средний надой на одну корову составил 6575 кг, что на 278 кг больше, чем за аналогичный период 2015 г.

«Производственная база в молочном животноводстве наращивается высокими темпами. Так, в 2016 году агрохолдинг «Авида» ввел в строй молочно-товарный комплекс на 2500 коров и 2500 голов ремонтного молодняка КРС. Группа компаний «Зеленая долина» реализует стратегию по созданию современной технологической базы для производства и переработки молока мощностью 1 тыс. тонн в сутки (реконструирует действующие и строит шесть новых молочно-товарных ферм), сообщает MILKNEWS.ru со ссылкой на Департамент АПК Белгородской области. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Большевик» в 2017 году реализует проект по строительству и модернизации молочно-товарной фермы на 1200 голов дойного стада. И это далеко не полный список новых производств. Меры комплексной поддержки, которая оказывается производителям молока в Белгородской области (счет идет на миллиарды), не сопоставимы с теми грошами, которые получают за литр сданного молока орловские производители.

Кстати, цифр по комплексной господдержке молочного животноводства и молокозаводов в Орловской области в открытом доступе нет, хотелось бы знать, есть ли эта поддержка вообще.

В Воронежской области одна только компания «ЭкоНиваАгро» производит молока столько, сколько все сельскохозяйственные организации и личные подсобные хозяйства Орловской области вместе взятые. «ЭкоНиваАгро» работает в Воронежской области с 2002 года, холдинг обеспечивает рабочими местами около двух тысяч человек, сотрудникам выдаются бесплатные ссуды на улучшение жилищных условий и приобретение транспорта.

Ежедневно хозяйства холдинга дают порядка 750 тонн молока. Производством молока занимаются пять предприятий. Общее поголовье – 64 747 голов, в том числе 32 061 фуражная корова. 99% молока реализуется высшим сортом. Среди партнеров-переработчиков – группа компаний «Данон», ЗАО «Молвест», ОАО «Тульский молочный комбинат», ООО «Лискинский гормолзавод».

Годовая выручка компании, имеющей самое большое поголовье коров в России, – 10 млрд рублей. «ЭкоНива» на сегодняшний день является лидером по производству молока в Европе и России благодаря всесторонней поддержке, которая оказывается сельхозорганизации на региональном и федеральном уровнях. В 2014 году владелец группы компаний «ЭкоНива» Штефан Дюрр получил российское гражданство, а в 2017 году холдингу был предоставлен миллиард по программе льготного кредитования.

С начала текущего года компания «ЭкоНива» приступила к строительству трех животноводческих комплексов в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях. Общий объем инвестиций оценивается в 8 млрд рублей. Нам почему-то кажется, что Орловская область в качестве вложения инвестиций Штефаном Дюрром даже не рассматривалась.

Наверное, нам надо больше себя хвалить, как любит говорить Потомский. Ведь есть за что, господин губернатор?

Наталья Зарубина

Цитата:

– Предприятия уровня «ЭкоНивыАгро» по размеру или значению для региона проблем с получением кредитов не испытывали. Такого не было, чтобы нам кредит не дали. Мы попали в правительственный список 199 системообразующих предприятий России. Мы могли себе позволить финансировать все, что было необходимо.

Штефан Дюрр (из интервью «Абирег»)

Справочно:

Молочный комбинат «Орловский» ОАО «Компания «Юнимилк» отнесен Россельхознадзором к категории производителей, чья продукция была исследована ведомством многократно, при этом ни разу не были выявлены ни фальсификация, ни нарушения требований по безопасности.

Иностранные инвесторы смогли организовать переработку молочной продукции и производство линейки продуктов, в том числе для детского питания, на высоком уровне экологического производства. Соответственно, и требования к закупаемому молоку у предприятия были высокими. Постоянным и надежным поставщиком молока высшего сорта, к примеру, было лучше молочное животноводческое предприятие области ЗАО «Славянское» и еще несколько хозяйств региона.

К сведению:

В течение трех последних лет молочная отрасль Орловской области потеряла 7,5 тыс. коров, поголовье с 46,6 тыс. голов сократилось до 39,1 тысячи (минус 16,1 %). Объем производства молока с 191,6 тысячи тонн уменьшился до 176,9 тысячи тонн. Пятая часть молочной продукции из Орловской области, по данным Орловского референтного центра Россельхознадзора, не прошла проверку на качество.

В 2010 году, когда происходило становление и модернизация молочного комбината «Орловский» ОАО «Компания «Юнимилк», в Орловской области производилось 236,2 тыс. тонн молока; к 2016 году производство молока сократилось на четверть. Общие мощности всех молокоперерабатывающих предприятий области составляют около 500 тыс. тонн в год. С учётом того, что часть молока реализуется в Карачев, Курск, Тулу, Липецк, Воронеж, орловского молока хватает для загрузки не более одной трети мощностей. Следует учитывать, что далеко не все оставшееся молоко высшего качества. Как в такой ситуации может работать крупный переработчик?