«Молодежка ОНФ»: Определен состав жюри конкурса «Образ будущего страны»

Сформирован состав жюри конкурса «Образ будущего страны», который проводит «Молодежка ОНФ».

Среди жюри конкурса: сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, генеральный директор ЗАО «Русская Медиагруппа» Роман Саркисов, главный редактор телеканала «Россия 24» Евгений Бекасов, первый заместитель редакционного директора медиахолдинга «News Media» Анатолий Сулейманов, главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, актер театра и кино, кинорежиссер Андрей Мерзликин, заместитель председателя комитета по региональному развитию Российского книжного союза Эльвира Ананьева, ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев, директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов, координатор «Молодежки ОНФ», депутат Госдумы Сергей Боярский и многие другие. Председателем жюри стал ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Ярослав Кузьминов.

«Довольно часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда в размышлениях над образом будущего забывают о главном – спросить мнение тех, кому в этом будущем жить. Мы хотим увидеть идеи, свободные от «седин», идеи реальных молодых людей, которые настроены созидать будущее для себя и своих соотечественников, — заявил председатель жюри конкурса Ярослав Кузьминов.

Напомним, принять участие в конкурсе «Образ будущего страны» могут все желающие в возрасте до 35 лет. Конкурс проводится в двух номинациях: «Эссе» и «Креатив», а сами работы принимаются до 10 ноября. На сегодняшний день на конкурс «Образ будущего страны» подано более 250 работ из 64 регионов РФ.

Пресс-служба ОНФ

 

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Опубликовано 01 Ноя 2017 в 16:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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