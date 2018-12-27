«Молодежка ОНФ» за полтора года провела 55 всероссийских акций

Участники команды «Молодежки ОНФ» за полтора года провели 55 всероссийских акций, среди которых — «Уличный красава», «Классы доброты», «Безопасность детства», «Случайный вальс» и другие. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, участники которой рассказали о результатах своей работы с августа 2017 г., а также обозначили планы на будущее. В их числе – новый конкурс для юных дизайнеров «Дай пять! Дизайнер будущего», летний этап акции по дворовому футболу, форум «Рубеж 2019» и другие.

«За эти полтора года мы провели 55 всероссийских акций, – отметил руководитель департамента молодежных проектов Общероссийского народного фронта Игорь Кастюкевич. — Но главный показатель – это то, что за каждой цифрой стоит огромная молодежная команда целой страны. За каждым процентом или акцией стоят реальные ребята».

Среди планов «Молодежки ОНФ» на 2019 год — проведение второго командообразующего форума «Рубеж», на котором соберутся ребята со всей страны. Основной задачей мероприятия является сплочение команды неравнодушных молодых людей. Также летом 2019 года будет организован новый этап футбольной акции «Уличный красава», в котором примут участие дворовые команды, непрофессиональные футболисты в возрасте 14-17 лет. В 2018 году акция объединила 35 тыс. участников, за два месяца было проведено 25 400 футбольных игр. На этом участники «Молодежки ОНФ» решили не останавливаться и продолжить соревнования в следующем году.

«Мы не думаем останавливаться или закругляться. Мы интересны, и пока мы интересны молодежи, мы будем развиваться и расти. У нас нет членства, у нас совершенно разные люди. Главное — это быть, а не казаться командой», — отметил Кастюкевич.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что в ходе акции «Безопасность детства» вместе с «Молодежкой ОНФ» удалось посетить 42 тыс. объектов: «Были выявлены тысячи нарушений. Многие из них уже исправлены. Исправление еще части мы контролируем. Но самое главное, что многие ребята ремонтировали площадки своими руками. И это в тысячу раз дороже». Еще один проект, над которым идет совместная работа – «Класс доброты», в рамках которого в образовательных учреждениях создаются площадки и условия, чтобы дети делали добрые дела, а взрослые учились это ценить и помогали им в этом, сказала Кузнецова.

Продюсер и режиссер Лина Арифулина рассказала о новом конкурсе для юных дизайнеров «Дай пять! Дизайнер будущего». Его участники в возрасте до 16 лет смогут придумать и предложить свой вариант модной одежды. Прием творческих работ будет открыт до середины февраля 2019 г. Жюри выберет около трех десятков лучших работ. По эскизам участников сошьют наряды, которые будут продемонстрированы на показе в Москве в особом сценическом жанре – «драматическое дефиле» или «фэшн-мюзикл». Это этюдное подиумное представление с участием звезд. «Дай пять! Дизайнер будущего» – это уже вторая всероссийская акция в рамках проекта «Молодежка Юниор» для ребят в возрасте 14-17 лет.

Напомним, что презентация «Молодежки ОНФ» состоялась 30 августа 2017 г. С этого момента ее участники ведут активную деятельность по всей стране. Задача «Молодежки ОНФ» – стать местом сборки актуальных направлений, современных трендов, социально значимых инициатив.

Пресс-служба ОНФ