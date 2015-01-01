Молодые семьи Орловщины могут улучшить жилищные условия

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2017 году федеральных субсидий в объёме 4,2 млрд рублей бюджетам 75 субъектов Федерации на софинансирование расходных обязательств по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

Орловской области на эти цели выделено 11,5 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора.

Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015–2020 годы.

Подпрограммой предусмотрено предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в размере не менее 30% расчётной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей; и не менее 35% – для молодых семей, имеющих одного ребёнка или более.