Молокозавод под Орлом торговал опасной продукцией, подделками и «молочкой» из будущего

В августе — сентябре 2019 года Россельхознадзор внепланово проверил ООО «Урицкий молокозавод». В ходе проверки инспекторы выявили множественные нарушения технических регламентов ЕАЭС. В частности, внутренняя отделка производственных помещений не соответствовала установленным требованиям (окрашенные побелкой потолки и стены имели трещины, на полу — места с отколотой плиткой).

При осмотре на хранении были обнаружены 297 упаковок фасованной сметаны общим весом 59,4 кг без установленной даты выработки, а также молочные продукты (молоко питьевое пастеризованное, кефир, простокваша общим весом 398 кг) с указанием на маркировке ненаступившей даты изготовления (с завышенными сроками годности).

Анализируя электронный журнал ФГИС «Меркурий», инспекторы установили факт реализации фасованной продукции (молоко, творог, йогурт, кисломолочный напиток «Снежок» общим весом 116 кг) с истекшим сроком годности в одно из детских социальных учреждений региона.

Кроме того, на территории молокозавода в морозильной камере (вагоне) было обнаружено сливочное масло производства АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат» (Республика Татарстан). Продукция общим весом 4 тонны поступила на завод по недействительным ветеринарным сопроводительным документам (сведения о производителе, указанные в документах, не соответствовали маркировке на коробах с маслом). Продукция использовалась для фасовки в кашированную фольгу в пачки по 180 г под логотипом ООО «Урицкий молокозавод». На момент осмотра на остатке в морозильной камере находилось три тонны ввезённой продукции. От масла были отобраны пробы и направлены в Орловскую испытательную лабораторию ФГБУ ЦНМВЛ. Результаты исследований показали повышенное содержание КМАФАнМ.

По предписанию Россельхознадзора переработка и реализация сливочного масла производства АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат» были незамедлительно прекращены.

В рамках проверки также было установлено, что ООО «Урицкий молокозавод» осуществляло переработку сырого молока коровьего, несоответствующего требованиям технических регламентов по показателям безопасности (повышенное содержание КМАФАнМ и соматических клеток), что повлекло производство и выпуск в обращение небезопасной молочной продукции.

Несоответствие сырьевой базы и выработанной продукции подтверждено результатами лабораторных исследований. Так, в твороге с массовой доле жира 9% (далее м.д.ж.) было обнаружено пониженное содержание массовой доли белка, наличие БГКП (колиформы), растительных масел и жиров на растительной основе, что свидетельствует о фальсификации молочной продукции. Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) также были выявлены в простокваше с м.д.ж. 2,5% и сыре рассольном «Имеретинском». В масле сливочном «Крестьянском» м.д.ж. 72,5% — повышенное содержание КМАФАнМ. Кроме того, в йогурте с м.д.ж. 2,5% с ароматом ванили с сахаром и в твороге с м.д.ж. 9% установлено наличие сорбиновой кислоты, незаявленной в маркировке продукции.

По результатам проверки за нарушение технических регламентов ООО «Урицкий молокозавод» оштрафован на 100 тысяч рублей. С целью устранения выявленных нарушений предприятию было выдано предписание, обязывающее утилизировать выявленную недоброкачественную продукцию, прекратить действие деклараций о соответствии и выпуск несоответствующей техническим регламентам продукции: «творог м.д.ж. 9%», «масло сливочное «Крестьянское» м.д.ж. 72,5% высший сорт», «йогурт м.д.ж. 2,5% с ароматом ванили с сахаром», «простокваша м.д.ж. 2,5%», «сыр рассольный «Имеретинский».