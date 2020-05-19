Монастырь святой Ксении Петербургской завел странички в социальных сетях

Монастырь святой блаженной Ксении Петербургской, расположенный в селе Долбенкино Дмитровского района, открыл официальные страницы в социальных сетях.

Инстаграм: https://instagram.com/dolbenkino_monastery

ВКонтакте — https://vk.com/public194765808

«Одноклассники» — https://ok.ru/monastyrks



Страницы рассказывают о духовной и социальной жизни женской обители, истории монастыря. Например, там можно узнать координаты монастырского столяра и познакомиться с его работами. Беседка в монастырском саду, птичник на ферме, новый колодец на святом источнике и многое другое — всё это дело золотых рук столяра Александра. В соцсетях выложены несколько фильмов о монастыре, есть фотографии живописных окрестностей. Но основная часть посвящена жизни самого монастыря – тут и рассказ о развитии фермы, где сейчас строится индюшатник. И великолепные виды монастырских клумб и альпийских горок.