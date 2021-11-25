25 ноября 2021



Монастырь святой Ксении собирает Рождественские подарки для нуждающихся детей

Женский монастырь во имя святой блаженной Ксении Петербургской в селе Долбенкино Дмитровского района при поддержке паломнического центра Орловской епархии и туристического агентства «ОрёлТур» объявил(внешняя ссылка) о старте ежегодной акции «Свет Рождественской звезды». Благотворительный марафон должен помочь собрать 500 комплектов сладких подарков, 500 игрушек и книги (всё только новое) для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и воспитанников социальных учреждений Дмитровского района.

Поучаствовать в акции могут все желающие. Для этого необходимо принести Рождественские подарки в пункт сбора по адресу: г. Орел, пер. Воскресенский, д. 16, офис «ОрёлТур». Предварительно необходимо уточнить время посещения офиса у координатора акции Евгения Гурова по телефону: +7 (915) 505-52-55.

Организаторы отмечают, что будут благодарны за любую поддержку. Добродетели могут помочь не только подарками (здесь будут благодарны даже за 100 граммов конфет), но и распространить информационные плакаты об акции по учреждениям, организациям и магазинам, а также разместить пост о благотворительном марафоне в социальных сетях.

Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

 

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Опубликовано 25 Ноя 2021 в 14:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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