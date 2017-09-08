Мониторинг ОНФ показал, что большинство опрошенных врачей недовольны уровнем подготовки молодых специалистов

Опрошенные экспертами Общероссийского народного фронта (ОНФ) 77% врачей недовольны уровнем подготовки молодых специалистов, приступивших к работе сразу после окончания медицинских учебных заведений. Таковы результаты мониторинга, проведенного ОНФ в октябре 2017 г. среди более трех тысяч медиков из 84 субъектов РФ. Среди основных проблем в организации непрерывного медицинского образования респонденты назвали нехватку времени на участие в конференциях (82%) и финансирования (64%), а также загруженность на работе, которая не позволяет заниматься повышением профессиональной квалификации.

В качестве основных препятствий при подготовке квалифицированных кадров медики отметили большой объем бумажной волокиты у ординаторов – 72%, отсутствие доступа к практике – 70%, нехватку времени у преподавателей – 62 %, несбалансированность количества ординаторов – 31%. Кроме этого, по мнению респондентов, это также отсутствие мотивации у преподавателей и студентов, сильная загруженность преподавателей, плохая материально-техническая оснащенность образовательных учреждений, а также коррупционная составляющая.

Улучшить качество подготовки специалистов, как считают сами врачи, поможет, например, вовлечение учащихся в практическую деятельность (76%), ориентация самих специалистов на необходимые знания и умения – 56%, улучшение материально-технической базы вузов – 47% и повышение квалификации преподавателей – 35%.

Опрос также показал, что для многих медработников острой темой остается отмена интернатуры. 60 % опрошенных считают, что заменить ее вполне может введение должности врача-стажёра, 53% респондентов отмечают необходимость изменения программы обучения на 5-6 курсах с фокусом на практические компетенции.

Большинство опрошенных (83%) считают, что для решения проблем системы непрерывного медицинского образования (НМО) необходимо выделить время на обучение с отрывом от производства, 76% считают необходимым обеспечить финансирование участия медработников в НМО, 58% — обеспечить доступ к электронным материалам для самостоятельного обучения, 30% – усилить контроль качества учебных мероприятий и материалов. При этом больше половины опрошенных (51%) сказали, что участвуют в системе непрерывного медицинского образования и только 4% признались, что даже не слышали об этом.

«Проведенный опрос продемонстрировал интерес и неравнодушие медицинского сообщества к проблемам профильного образования, — прокомментировал эксперт ОНФ, секретарь комиссии по оценке соответствия мероприятий и материалов координационного совета по развитию непрерывного медицинского образования Минздрава России Залим Балкизов. — Неудовлетворенность качеством подготовки выпускников вполне ожидаема, решить эту проблему очень непросто. Но уже сделаны первые шаги – независимо оценивать компетенции медицинских специалистов можно в рамках первичной и первичной специализированной аккредитации. Впервые медицинские специалисты получили возможность не просто указывать на проблемы, но и участвовать в оценке и допуске выпускников к работе по специальности. Уже в первые два года реализации первичной аккредитации мы видим серьёзные изменения в учебных программах и подходах к освоению практических умений в медицинских вузах».

Он отметил, что от врачей прозвучало много предложений по тому, как сделать систему НМО эффективной. Среди вариантов: обязать главврачей отпускать медработников на обучение, снизить нагрузку, увеличить количество дистанционных обучающих циклов, разработать специальное мобильное приложение, провести инструктаж по разъяснению работы в системе НМО, улучшить качество публикуемых материалов, организовывать обучающие циклы на месте работы и обеспечить доступ к интернету на всех рабочих местах и многое другое.

Сегодня ОНФ проведет круглый стол, на котором эксперты обсудят проблемы медицинского образования и выработают предложения по их решению. Мероприятие пройдет на ВДНХ в рамках конгресса Национальной медицинской палаты совместно с Минздравом РФ.

Напомним, с января 2016 г. начала реализовываться система непрерывного медицинского и фармацевтического образования. Для того чтобы все участники системы здравоохранения могли комфортно перейти к новой системе, вводится переходный период с 2016 г. по 2021 г. В основе подхода к непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию лежит система образовательной активности специалиста в течение 5 лет в виде накопления образовательных кредитов/баллов. В отличие от традиционного повышения квалификации в течение 144 часов в образовательной организации система непрерывного медицинского и фармацевтического образования учитывает стажировки, участие в конференциях, семинарах, а также электронное обучение с применением модулей.

Пресс-служба ОНФ