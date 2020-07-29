Мошенники перешли на «удалёнку»

№27 (606) от 29 июля 2020 г.

В Орловской области по-прежнему актуальной остается проблема мошеннических схем, когда преступники действуют удаленно. Это и звонки по телефону (когда мошенники выдают себя за сотрудников служб безопасности различных банков, пытаясь получить данные о банковских картах жертв), и продажа различных товаров/услуг с использованием сайтов-двойников известных и надежных компаний. Как этому противостоять, на что обращать внимание при покупке товаров через Интернет и как себя защитить от неприятностей – на эти и другие вопросы ответили сотрудники орловской полиции совместно с работниками банков в ходе недавно прошедшей пресс-конференции.

Техника и психология на службе мошенников

Начальник орловского угро Роман Сезонов рассказал, что за полгода в области отмечено 703 мошенничества. Большая часть их была совершена дистанционно. Так называемых «телефонных» афер зарегистрировано 254, с использованием сети Интернет – 258. При этом мошенники – люди достаточно образованные. И в плане особенностей человеческой психологии и, конечно же, последних новинок техники. Так, что касается времени звонка, то преступники подбирают такой промежуток, когда человек устал в конце рабочего дня или отошел на перерыв и ограничен по времени. Плюс человека постоянно торопят, подгоняют, не дают взвесить и оценить информацию. Все это дает мошенникам дополнительные преимущества. В плане техники – есть масса современных решений, которые позволяют как вообще скрыть местоположение преступника, так и, например, подменить номер, с которого якобы идет телефонный звонок. Люди автоматически более доверительно относятся к номерам с бесплатных линий 8-800, чем и пользуются злоумышленники. Также активно используется подмена номеров мошенников на номера банковских учреждений, т.е. у людей вообще не вызывает подозрений такой вызов – он ведь нередко забит в адресную книгу. Защититься от программы, подменяющей номер банка, довольно просто – необходимо прервать входящий вызов, взять свою банковскую карту и перезвонить самому на тот номер, который на ней указан.

Классические схемы обмана неоднократно описаны в СМИ, где людям даны максимально подробно разъясняют, как не попасть на удочку мошенников. И несмотря на это заветные слова «с вашей карты попытались списать деньги» заставляют орловцев паниковать и совершать необдуманные действия. Жертвы не только сообщают позвонившим данные своих карт. Кстати, об этом никогда не будут спрашивать реальные сотрудники банков – вся нужная им информация есть у них перед глазами. Жертвы умудряются диктовать даже секретный пин-код! Настоящие сотрудники банка вообще не имеют права спрашивать у клиентов пин-код – эта информация им абсолютно не нужна. Заветные 4 цифры нужны только клиенту, и только он должен их знать! А еще преступники порой умудряются так психологически обработать доверчивых граждан, что орловцы отправляются к банкоматам и переводят жуликам деньги со своего счета.

Есть у орловской полиции и примеры раскрытых мошенничеств. Так, в прошлом году в Интернете продавали «мыльные» телефоны. Людей завлекали низкими ценами на мобильные аппараты, однако, вместо техники в посылку вкладывали кусок мыла, подходящий по весу. На незамысловатую уловку попались 180 человек по всей стране! Мошенники действовали в составе ОПГ из нескольких крупных городов – Краснодар, Омск, Петербург. Учитывая такой межрегиональный состав преступных групп, ловить их довольно сложно, но можно. Людям в погонах удалось найти и задержать организаторов «мыльного» мошенничества. Вообще же процесс раскрытия дистанционных преступлений может длиться до полугода.

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке

Чтобы не стать жертвой мошенников в Интернете, люди в погонах рекомендуют быть внимательнее при виде объявлений о продаже товаров по очень низкой цене. Ценные вещи никогда не будут продавать в 2-3 раза ниже рыночной стоимости. Также рекомендуется пользоваться только проверенными интернет-ресурсами (существуют так называемые сайты-зеркала, когда в доменном имени меняются одна-две буквы, а дизайн страницы на 100% совпадает с дизайном оригинального сайта магазина). Советуют полицейские внимательно читать отзывы о сайтах, комментарии и рекомендации, обращать внимание на время их размещения. В целом совершать покупки рекомендуется в интернет-магазинах с оплатой после доставки товара. Кроме этого, не рекомендуется переходить по незнакомым ссылкам от незнакомых людей, не загружать пришедшие от них фото и другие файлы. Нередко таким способом злоумышленники маскируют опасные программы. Преступники используют вредоносную программу, которая, как вирус, устанавливается на телефон при получении SMS или ММС-сообщений. Впоследствии такая программа может скопировать ваши персональные данные и передать их мошенникам.

Процесс поимки преступников затягивается, если в цепочку оказываются вовлечены граждане других стран, или сами серверы с лже-сайтами расположены за рубежом. Поэтому всегда проще предупредить кибер-преступление. Элементарная бдительность и здравый смысл помогают избежать львиной доли проблем.

Завсектором отдела безопасности орловского отделения Банка России Александр Наместников описал преступления, совершаемые в банковской сфере. Треть россиян так или иначе сталкивались с кибермошенниками. У них либо пытались выведать данных банковских карт, либо звонили с просьбами о помощи от подставных лиц, либо сами жертвы переходили по сомнительным ссылкам.

Одним из самых распространенных остается вид мошенничества, когда жертвам звонят от имени работников службы безопасности банков. Злоумышленники традиционно рассказывают историю, что с вашего счета пытались перевести деньги или уже провели сомнительную операцию, а затем пытаются получить персональные данные — либо пин-код карты, либо пароль для входа в личный кабинет. Как мы уже отметили, никогда не стоит совершать никаких операций по инструкциям звонящего. Работник банка никогда не попросит у вас секретные данные карты или интернет-банка, а также не попросит переводить деньги ни на какой резервный счет и уж тем более на номер телефона, якобы привязанный к счету. Как бы это парадоксально ни звучало, но даже сами сотрудники банков, прекрасно представляющие изнутри, как устроена и работает система, умудряются попадать на удочку мошенников благодаря их великолепному знанию психологии.

В Банке России отметили, что впросак попадают не только пенсионеры. Зачастую потерпевшими от действий мошенников становятся молодые и образованные люди. А разного рода опросы показали, что каждый четвертый житель нашей страны готовы назвать свои данные по телефонному запросу. Все, что можно сообщить работнику банка, – это кодовое слово. И то при одном обязательном условии, что не вам позвонили (программа может подменять номер аппарата), а именно вы набрали номер банка! Очень важно не поддаваться панике, настоящие сотрудники банков никогда не запугивают клиентов и не торопят их с принятием решения. Уж 15 минут на то, чтобы найти карту в кошельке и перезвонить в банк самому, можно найти в любой ситуации и при любых условиях.

Мошенники научились использовать даже пандемию

Мошенники внимательно следят за событиями, новостями и различными изменениями в жизни общества, буквально «на лету» переделывая уже существующие схемы и внося в них поправки в зависимости от ситуации вокруг. Так, например, из-за пандемии коронавируса серьезнейший удар испытал на себе малый и средний бизнес. Выросла безработица. В ситуации, когда у человека нет средств на жизнь, и в будущем – полнейшая неопределенность, он особо уязвим перед мошенниками. У орловцев, ранее набравших кредитов, возникают сложности с погашением займов. Поэтому появились мошеннические схемы, когда людям звонят и предлагают помочь погасить долги. Или объявляются псевдоконсультанты, которые предлагают помощь в виде отсрочки ежемесячных выплат. Активизировались и «черные кредиторы», которые предлагают решить финансовые вопросы за определенную плату, хотя большинство их услуг клиенты банков могут получить самостоятельно. Например, самостоятельно договориться с банком о реструктуризации займа. Возродились «финансовые пирамиды» и предложения о быстром заработке, которые активно рекламируются именно через Интернет, так как в условиях пандемии все больше орловцев сидит дома, следовательно, глобальная сеть становится основным источником информации.

Появились сайты о помощи в получении социальной выплаты. В одном из орловских пабликов женщина задавалась вопросом: зачем у нее попросили данные о счете и прочую информацию, если все это уже есть в Пенсионном фонде, который и осуществляет выплаты? При этом сама же пострадавшая рассказала, что вначале передала мошенникам всю свою персональную информацию, и лишь потом решила узнать, зачем у нее это просили. Как отметил представитель Банка России, сайты-двойники могут быть не только у интернет-магазинов, но и у официальных порталов. Например, у сайтов госуслуг, официальных ведомств.

Активно используются переходы с официального сайта интернет-магазина, занимающегося продажами, на фишинговые сайты. Суть обмана в том, что человек осматривает товар и решается на покупку на одном сайте, а потом его переводят на другой сайт, где жертва мошенничества заполняет в форму покупки все данные своей банковской карты. Как мы уже говорили, сайт-зеркало может отличаться от настоящего портала всего 1-2 буквами в адресной строке. Поэтому необходимо быть внимательным при покупках в глобальной паутине. Если банковская карта часто используется вами для покупок в Интернете, лучше, если на ней будет немного средств – так вы снижаете риск потери от действий мошенников.

Отдельно следует обговорить с подростками тему интернет-обманов. Поскольку лето 2020-го отличается от всех остальных сезонов – очень много детей проводят время за компьютерами, чем также пользуются злоумышленники. Предложения мгновенного заработка, просьбы о помощи от имени друзей, модные гаджеты за чисто символическую цену, розыгрыши призов – на все эти уловки мошенников попадаются дети.

Сергей Миляхин