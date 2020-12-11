Мошенники под видом работников банка выманивают у орловцев крупные суммы

На днях еще один орловец лишился серьезной суммы после телефонного общения с неизвестными. Следственным отделом УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Потерпевший – 36-летний орловец стал жертвой телефонных мошенников. Сначала ему позвонила женщина, которая представилась работницей банка и сообщила, что мошенники от имени клиента взяли кредит. Затем она рекомендовала мужчине самому взять кредит, чтобы в последующем, она могла аннулировать операцию злоумышленников.

Орловец поверил звонившей и взял в банке крупную сумму денег. Затем, в течение нескольких дней, ему на телефон поступали звонки от неизвестных. Следуя рекомендациям, потерпевший частями обналичил выданный ему кредит, и перевел на указанные злоумышленниками разные номера телефонов несколькими суммами.

Чтобы у гражданина не возникло сомнений в законности происходящего, с ним с различных номеров связывались разные люди, которые представлялись работниками банка и представителями правоохранительных органов.

В настоящее время сотрудниками УМВД России по г. Орлу проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления.

Полицейские обращают внимание жителей города Орла и Орловской области: отмечается распространение новых способов дистанционного мошенничества. Злоумышленники для маскировки все чаще используют Интернет-телефонию с подменой абонентского номера звонящего на номера, не вызывающие опасений и начинающиеся с 8-800, 8-495, 8-499. Злоумышленники звонят на мобильные под видом сотрудников банков, часто используют номера реальных банков и финансовых организаций, а также правоохранительных органов. Мошенники могут направлять потерпевшим на мобильные телефоны всевозможные «справки» якобы от банков и правоохранительных органов, и информацию о подтверждении операций.

Как защитить себя от противоправных действий мошенников:

Убеждайтесь в достоверности информации, полученной по телефону от неизвестных. Не торопитесь следовать инструкциям неизвестных людей, полученным посредством телефонного звонка, СМС или через мессенджер якобы от сотрудников банка, особенно, если они требуют произвести манипуляции с банковской картой. Прежде, чем совершать требуемые действия, перезвоните на номер, указанный на обратной стороне своей пластиковой карты.

Запомните! Настоящие сотрудники банка никогда не требуют от клиентов назвать ПИН-код, брать кредит и переводить деньги на номера телефонов сотовой связи.