Мошенники, представившиеся работниками пенсионного фонда, похитили у 87-летней жительницы Орла более полумиллиона рублей

Полицейские устанавливают обстоятельства кражи, совершенной в отношении 87-летней жительницы Советского района Орла.

Как сообщает УМВД по Орловской области, под видом работников пенсионного фонда двое неизвестных похитили более полумиллиона рублей, принадлежащих пожилой орловчанке.

В УМВД России по городу Орлу с заявлением обратилась женщина 1934 года рождения. Пенсионерка рассказала, что ей на стационарный телефон позвонили неизвестные, представившиеся работниками пенсионного фонда, и сообщили, что в ближайшее время в стране планируется замена денег и ей необходимо написать соответствующее заявление. Также пенсионерке пообещали подарки и льготы к Дню пожилого человека.

Через некоторое время к пенсионерке пришли мужчина и женщина и попросили её написать заявление для последующего обмена денег на новые. За время беседы пожилая орловчанка несколько раз отлучалась на кухню.

В какой-то момент неизвестные сказали, что им необходимо ненадолго уйти за печатью, однако больше они не вернулись. После их ухода пенсионерка обнаружила пропажу всех сбережений – порядка 530 тысяч рублей.

По данному факту следственным отделом СУ УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и местонахождения злоумышленников.