Мошенники продают орловцам пожарные извещатели

В Роспотребнадзор увеличилось количество обращений от жителей по поводу торговцев пожарными извещателями. По словам продавцов, данный прибор необходим для использования, а в случае его отсутствия, жилец подвергнется штрафным санкциям и приобретет прибор вдвое дороже. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, данными действиями торговцы вводят орловцев в заблуждение и убеждают их приобрести прибор по якобы льготной цене.

Управление рекомендует гражданам с осторожностью относится к данного рода покупкам. Прежде, чем приобрести такой товар, следует продумать вопрос о необходимости его покупки, ознакомится с инструкцией, потребовать от распространителя демонстрации его работы, проконсультироваться с сотрудниками компетентных организаций. По закону о защите прав потребителей, возврату и обмену такой товар не подлежит — никто ведь не может вам запретить купить буханку хлеба за 700 рублей? Это ваше решение и только вы должны думать, нужен ли вам, например, обычный хлеб за 700 рублей или извещатель, который сообщит вам о пожаре, когда вы и сами прекрасно об этом узнаете по запаху или дыму.