Мошенники снова атакуют орловских пенсионеров

В Пенсионный фонд вновь поступила информация о подозрительных звонках на телефоны пенсионеров. Как сообщили в пресс-службе ведомства, половине пожилых людей звонившие рассказывали, что вышло постановление о допвыплате одиноким бабушкам и дедушкам в размере 2000 рублей. Причем деньги принесут прямо домой. Задача пенсионера только не бояться и открыть дверь.

Другая часть звонивших сообщала пенсионерам, что в данный момент начинается массовая замена пенсионных удостоверений. Пожилых людей опять же убеждали никуда не ходить, а ждать якобы сотрудника ПФР дома.

Пенсионный фонд в связи с этим очередной раз обращается к орловцам — сотрудники ПФР не обзванивают клиентов. Кроме того — если у вас есть пожилые родственники — расскажите им еще раз — работники ПФР не обслуживают клиентов на дому, не приносят прибавку пенсии на руки, не совершают поквартирных обходов, не проводят сходов жильцов во дворах.

Вся работа с гражданами проводится только в клиентских службах ПФР. Если к вам в дверь или по телефону звонит неизвестный и представляется сотрудником ПФР – это повод насторожиться. Велика вероятность, что вы столкнулись с мошенником.

Любую информацию, касающуюся деятельности Пенсионного фонда в Орловской области, можно уточнить по телефону горячей линии 72-92-36 или телефону приемной 72-92-00.