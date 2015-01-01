Мошенники толкают жителей Орловщины на опасные нарушения

В Орловской области продолжают орудовать недобросовестные компании, сотрудники которых вынуждают население менять вполне исправные электросчётчики. Под надуманными предлогами визитеры настаивают на незамедлительной замене приборов учёта. Соглашаясь на это, жители автоматически совершают правонарушение. ООО«Орловский энергосбыт» предупреждает орловцев: замена прибора учёта без уведомления исполнителя коммунальной услуги является нарушением закона и влечёт перерасчет платы за электроэнергию с повышающим коэффициентом.

В соответствии с п. 81 постановления правительства РФ №354 потребитель обязан уведомить исполнителя коммунальной услуги о замене прибора учёта минимум за два дня до проведения работ. Это необходимо, чтобы представители исполнителя услуги могли присутствовать во время замены, зафиксировать показания старого электросчётчика и ввести новый в эксплуатацию. Исполнителем услуги выступает организация, с которой у гражданина заключен договор на поставку электроэнергии. Это может быть сбытовая компания или управляющая организация.

Нарушение порядка замены электросчётчика попадает под определение несанкционированного вмешательства в работу прибора учёта. Это грозит потребителю перерасчётом платы. Перерасчёт производится по нормативам потребления с повышающим коэффициентом 10 за период с предыдущей проверки электросчётчика до устранения вмешательства, но не более чем за три месяца до даты проверки, во время которой было выявлено вмешательство.

Такой перерасчёт был сделан жителю деревни Ивановское Орловского района. Гражданин поддался уговорам сотрудников ООО «Энергоконтроль», согласился на замену электросчётчика, но в должном порядке не уведомил поставщика электроэнергии. Это выяснилось в ходе проверки сетевой компанией показаний приборов учёта. Контролерами был составлен акт о самовольной замене прибора учёта. А также, в соответствии с законодательством, произведен перерасчёт платы за электроэнергию в размере 5 775 рублей.

— В таких ситуациях пострадавшим от действий «Энерконтроля» или других подобных фирм необходимо обращаться в правоохранительные органы. Запугивая штрафами и перерасчётами, эти организации вынуждают граждан менять исправные электросчётчики. А на деле финансовые санкции грозят людям как раз после вмешательства таких коммерсантов. Прежде чем соглашаться на предложения сомнительных коммерческих фирм, Орловский энергосбыт настоятельно рекомендует людям выяснить, действительно ли им требуется замена электросчётчиков. Если она нужна, важно сравнить цены, выбрать прибор учёта, компанию, которая его установит, и обязательно уведомить о замене исполнителя коммунальной услуги. Именно такой подход позволит сэкономить деньги и избежать дальнейших проблем, — прокомментировал ситуацию директор по реализации электроэнергии и мощности ООО «Орловский энергосбыт» Александр Москвитин.