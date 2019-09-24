24 сентября 2019



Мошенники в Орле выдают себя за сотрудников Роспотребнадзора

Роспотребнадзор предупредил о мошенничестве неизвестных лиц, использующих имя руководителя управления, а так же отдела юридического обеспечения. Как пояснили в пресс-службе ведомства, в последнее время индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам стали поступать телефонные звонки от неизвестных лиц с номеров: 8 967 222 30 30, 8 905 500 00 54 с предложением совершить покупку пакета нормативно-правовых актов с целью проведения проверки с минимальными санкциями.

К подобным действиям неустановленных лиц управление Роспотребнадзора по Орловской области отношения не имеет. Более того, следует помнить, что всякие просьбы о покупке нормативно-правовых актов с целью проведения проверки с минимальными санкциями от имени руководителя, его заместителей или иных должностных лиц Роспотребнадзора являются «лжепросьбами».

Обо всех фактах таких звонков, ставших известными ведомству, проинформированы правоохранительные органы. О подобных случаях обращения с «лжепросьбами» Роспотребнадзор просит сообщать по телефону -(4862) 41-51-97, на электронный адрес Управления Роспотребнадзора по Орловской области: uprav@57.rospotrebnadzor.ru или письменно по адресу: 302040, г. Орел, Наугорское шоссе, 2а.

 

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Опубликовано 24 Сен 2019 в 12:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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