15 апреля 2020



Мошенники воспользовались ситуацией с эпидемией и обманывают орловцев

Орловцев предупредили о мошенниках, которые под видом волонтёров звонят на телефоны пожилых людей с предложением предоставления бесплатных продуктовых наборов, но со стоимостью доставки в 500 рублей. Напоминаем, что продуктовые наборы доставляются бесплатно.

Также сообщаем, что волонтёр или социальный работник может прийти только после оставленной заявки о помощи, которую пожилой человек может сделать по телефонам горячей линии: Общероссийский народный фронт — 8 800 200 34 11, облдепартамент соцзащиты — 8 800 550 58 82.

 

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Опубликовано 15 Апр 2020 в 16:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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