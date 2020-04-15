Мошенники воспользовались ситуацией с эпидемией и обманывают орловцев

Орловцев предупредили о мошенниках, которые под видом волонтёров звонят на телефоны пожилых людей с предложением предоставления бесплатных продуктовых наборов, но со стоимостью доставки в 500 рублей. Напоминаем, что продуктовые наборы доставляются бесплатно.

Также сообщаем, что волонтёр или социальный работник может прийти только после оставленной заявки о помощи, которую пожилой человек может сделать по телефонам горячей линии: Общероссийский народный фронт — 8 800 200 34 11, облдепартамент соцзащиты — 8 800 550 58 82.