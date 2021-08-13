13 августа 2021



Мошенники все чаще используют сайты-двойники различных ведомств

С января по июль орловцы направили в региональный Росреестр свыше 25 тысяч заявлений на учетно-регистрационные действия в электронном виде. За 7 месяцев зарегистрировано 2 346 ипотек в онлайн-формате, выдано более 5 тысяч сведений из ЕГРН. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года

Интерес орловцев к электронным услугам Росреестра только с начала года вырос в 1,6 раза. Возросший спрос на электронные госуслуги привлекает внимание мошенников, которые создают сайты-двойники официальных сайтов госорганов. Росреестр по Орловской области обращает внимание орловцев, что получение электронных госуслуг ведомства доступно только на официальных сайтах Росреестра rosreestr.gov.ru и Федеральной кадастровой палаты kadastr.ru. Открытые сведения, содержащиеся в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), отражаются на публичной кадастровой карте pkk.rosreestr.ru

“Фейковые сайты, сайты-двойники, предлагающие «услуги» Росреестра, могут иметь символику и название, схожие с официальными ресурсами ведомства, предлагать за плату услуги по предоставлению сведений из ЕГРН. Причем на сайтах-двойниках просят деньги за услуги, которые оказываются Росреестром бесплатно, а предоставляемые ими сведения не соответствуют действительности. Росреестр не несет ответственности за информацию, полученную при обращении к таким сайтам”, — пояснила руководитель регионального Росреестра Надежа Кацура.

Для защиты прав и законных интересов заявителей в апреле текущего года был принят Федеральный закон, которым устанавливается запрет на создание и функционирование сайтов, посредством которых обеспечивается предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН. Управление Росреестра по Орловской области призывает орловцев быть внимательнее и не обращаться к сайтам-двойникам, незаконно предлагающим онлайн-услуги ведомства.

 

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Опубликовано 13 Авг 2021 в 16:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 49

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