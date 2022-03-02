Мошенники запугивают орловчан отключением SWIFT и требуют снять деньги со счетов

Орловское отделение Банка России информирует: в последнее время люди по всей стране получают много звонков или сообщений от мошенников.

Сейчас самый распространенный приём мошенников — звонки с требованием срочно снять все деньги со счетов в банках, потому что они станут не доступны после отключения SWIFT (СВИФТ). Это неправда.

Средства всех клиентов на счетах в российских банках сохранены и всегда будут доступны. Отключение некоторых банков от СВИФТ на это никак не повлияет. СВИФТ — это просто финансовый мессенджер, которым пользуются банки по всему миру, его отключение создает неудобства для международной деятельности банков, но никак не влияет на операции внутри страны.

Все клиенты всех банков всегда могут положить, перевести и снять деньги со своих счетов. Все банковские карты на всей территории России работают.