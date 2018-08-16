Мошенницу, обманувшую более 23 граждан, приговорили к 6 годам и 10 месяцам лишения свободы

Орловский областной суд в апелляции рассмотрел дело в отношении мошенницы, от действий которой пострадали 23 жителя Ливенского района Орловской области.

9 августа 2018 г. судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда рассмотрела уголовное дело по апелляционной жалобе осужденной мошенницы. Женщину приговорили к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Суд установил, что почти в течение трех с половиной лет данная гражданка путём уговоров, обещая материальное вознаграждение, склоняла потерпевших (преимущественно пенсионеров и лиц, злоупотреблявших спиртным) на оформление кредитных договоров и договоров займа. Деньги передавались ей.

Женщина воспользовалась низким уровнем финансовой грамотности потерпевших, убеждала их в том, что самостоятельно исполнит за них кредитные обязательства, однако заведомо не намеревалась этого делать.

Ранее злоумышленница была судима за аналогичное преступление, в отношении неё применена отсрочка отбывания наказания в виде лишения свободы до достижения ребёнком 14 лет.

Подсудимая свою вину в совершении преступлений не признала, выражала несогласие с установленными судом первой инстанции суммами похищенного по некоторым эпизодам, ссылалась на отсутствие доказательств её причастности к хищению имущества потерпевших, указывала об оговоре её потерпевшими, которые, по её мнению, находясь в затруднительном материальном положении, просили её помочь получить кредиты для собственных нужд. Одновременно ссылалась на суровость назначенного наказания.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда пришла к выводу, что анализ собранных по делу доказательств свидетельствует о правильности установления судом фактических обстоятельств дела и данной им правовой оценки действиям осужденной по всем эпизодам хищения.

Наказание, назначенное обвиянемой в виде лишения свободы, судебная коллегия признала справедливым и соразмерным содеянному, отвечающим требованиям ст. 6, 60 УК РФ.

Вместе с тем, судом апелляционной инстанции принято решение об изменении приговора, и освобождения осужденной от наказания по одному из эпизодов преступной деятельности ввиду того, что на момент рассмотрения дела в апелляционном порядке сроки давности уголовной ответственности по этому эпизоду истекли.

В этой связи судебная коллегия освободила осужденную от наказания, назначенного ей по данному эпизоду, соответственно смягчив и окончательное наказание до 6 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

По информации пресс-службы Орловского областного суда