Московский профессор осмотрел сложных пациентов детской больницы

В орловском консультативно-диагностическом центре провел прием пациентов заведующий кафедрой онкологии, гематологии и лучевой терапии педиатрического факультета РНИМУ Сергей Румянцев. Накануне приезда московского профессора доктора отобрали диагностически сложных пациентов, которым нужна была дополнительная консультация.

— Сейчас клиника весьма динамично развивается и имеет возможность лечения практически всех направлений пациентов. Поэтому многие ситуации оказываются сложными, требующими междисциплинарного подхода. Здесь работает большая и компетентная команда, но, тем не менее, иногда бывает важно услышать ещё дополнительное мнение. Для этого я и здесь, чтобы в какой-то мере помочь своим коллегам, — рассказал Сергей Румянцев.

Такие консультативные встречи — работа плановая. Каждый месяц Сергей Румянцев даёт рекомендации орловским специалистам или корректирует тактику лечения пациентам, — уточнили в пресс-службе НКМЦ.

 

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Опубликовано 17 Мар 2017 в 16:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 1

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