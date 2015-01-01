Московский профессор осмотрел сложных пациентов детской больницы

В орловском консультативно-диагностическом центре провел прием пациентов заведующий кафедрой онкологии, гематологии и лучевой терапии педиатрического факультета РНИМУ Сергей Румянцев. Накануне приезда московского профессора доктора отобрали диагностически сложных пациентов, которым нужна была дополнительная консультация.

— Сейчас клиника весьма динамично развивается и имеет возможность лечения практически всех направлений пациентов. Поэтому многие ситуации оказываются сложными, требующими междисциплинарного подхода. Здесь работает большая и компетентная команда, но, тем не менее, иногда бывает важно услышать ещё дополнительное мнение. Для этого я и здесь, чтобы в какой-то мере помочь своим коллегам, — рассказал Сергей Румянцев.

Такие консультативные встречи — работа плановая. Каждый месяц Сергей Румянцев даёт рекомендации орловским специалистам или корректирует тактику лечения пациентам, — уточнили в пресс-службе НКМЦ.