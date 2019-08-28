Москва меняет правила игры для закредитованных регионов

№29 (566) от 28 августа 2019 г.

Продолжит ли рулить бюджетом и инвестициями Орловской области средненький бухгалтер?

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому регионы и муниципалитеты разделят на три группы риска в зависимости от их долговой устойчивости. Основные положения закона вступят в силу 1 января 2020 года. Но уже сейчас можно говорить, что Орловская область находится в самой высокой зоне риска утраты платежеспособности: госдолг региона составляет без малого 18 миллиардов рублей – и существенно снизить его никак не удается. К такому финансовому «успеху» Орловская область пришла в результате пятилетнего правления двух «красных» губернаторов – Потомского и Клычкова – при непосредственном участии главного «финансиста» из областного правительства Вадима Тарасова – вице-губернатора по экономике и финансам, занимающего свой пост с 2015 года.

Восхождение Тарасова в заместители главы региона случилось при одиозном губернаторе Вадиме Потомском, когда тот распростился с привезенным из Ленинградской области бизнесменом Михаилом Бабкиным. Бабкин очень любил «бабки», изловчаясь добывать их через аффилированные конторы даже на подрядах по восстановлению домов, пострадавших от трагического взрыва пиротехники в Орле. А поскольку Потомский любил «бабки» не меньше, то ему такие конкуренты в собственной команде были ни к чему. Потомскому был нужен послушный, недалекий, благодарный и преданный финансист, который будет по щелчку исполнять команды хозяина. И такой нашелся.

Если за время губернаторства Потомского благодаря управленческому таланту Тарасова государственный долг Орловской области почти удвоился, а регион удостоился худших мест в рейтингах Минфина РФ по качеству бюджетной политики, то и с приходом коммуниста Клычкова чуда не произошло. Орловская область три года подряд сохраняла «антилидерство» как субъект с самым низким качеством управления финансами и как субъект с самой высокой закрытостью бюджета.

По данным Минфина от 2018 года, Орловская область (как и два предыдущих года) является нарушителем Бюджетного кодекса по трем важнейшим параметрам:

Отношение объема заимствований субъекта РФ к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств бюджета субъекта РФ. Соблюдение предельного объема государственного долга субъекта РФ к общему объему доходов бюджета субъекта РФ без учета безвозмездных поступлений. Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга субъекта РФ к объему расходов бюджета субъекта РФ, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета в отчетном финансовом году.

Еще при Потомском Тарасов стал управлять советами директоров и попечительскими советами различных АО, ГУПов и бюджетных учреждений, где «рылись в деньгах» другие приезжие назначенцы экс-губернатора. При молодом неопытном губернаторе Клычкове Тарасов расширил свое присутствие в органах управления подведомственных предприятий и учреждений. Под началом Тарасова находится имущественный комплекс региона и государственная закупочная деятельность. Как и другие, эти участки работы за время подчиненности Тарасову пришли в упадок. Проверкой Контрольно-счетной палаты Орловской области в 2018 году выявлено нарушений на сумму 2,1 млрд рублей, в том числе:

– неэффективное использование бюджетных средств – 889 млн рублей;

– нецелевое использование бюджетных средств – 9,1 млн рублей;

– нарушения в сфере закупок – 623 млн рублей;

– иные нарушения бюджетного законодательства – 583 млн рублей. В ходе контрольных мероприятий КСП в 2018 году установлено 510 нарушений на сумму 623,3 млн рублей. Основное нарушение – осуществление закупок неконкурентным способом, т.е. у единственного поставщика и искусственное дробление закупок с единственным поставщиком.

В прямом управлении Тарасова находится финансово-бюджетный блок. Как показала проверка КСП, главные распорядители бюджетных средств формировали лимиты бюджетных обязательств без учета утвержденных нормативов, в том числе, в ряде случаев, допускалось их необоснованное превышение. Так, в 2018 году только по пяти проверенным КСП учреждениям установлено необоснованное превышение объема финансирования на сумму более 80 млн рублей.

В последние годы возбуждены десятки уголовных дел по финансовым преступлениям на предприятиях и в учреждениях, которые по долгу службы курируются Тарасовым.

При проверке АО «АИЖК Орловской области» установлены нарушения законодательства РФ и неэффективное использование средств на 104,6 млн рублей. В результате некачественного управления АО и бесконтрольности возникла проблема обманутых дольщиков: нарушенные договорные обязательства, приемка заказчиком некачественно выполненных и фактически не выполненных работ с последующим снятием с выполнения, а также иные нарушения привели к незавершению строительства объектов в установленные сроки. По недостроям выявлено нарушений на сумму 139,7 млн рублей, в том числе нанесен ущерб в сумме 120 млн рублей.

Проверкой КСП ОАУ ОО «Центральный стадион им. В.И. Ленина» установлены нарушения на сумму свыше 77,8 млн рублей, в том числе приемка и оплата невыполненных работ – 33,5 млн рублей, финансовые потери – 32,8 млн рублей; неэффективное использование бюджетных средств – более 9,5 млн рублей. По фактам нарушений возбуждено 2 уголовных дела.

Проверкой целевого и эффективного расходования средств на капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог общего пользования в рамках государственной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области» выявлено неэффективное использование бюджетных средств на сумму 417,8 млн рублей. Еще 27,9 млн рублей – ущерб бюджету от неприменения санкций к подрядчикам.

При проверке АО «Орелоблэнерго» выявлено превышение начальной (максимальной) цены контракта над сложившимися рыночными ценами на общую сумму 98,5 млн рублей, а также отмечены признаки ограничения конкуренции при закупках и возможные коррупционные риски.

В ГУП ОО «Дорожная служба» установлены нарушения на сумму 21,6 млн рублей. Закупочные обороты ГУП превышают 1,3 млрд рублей, из них 53,5% закупок проведены неконкурентным способом – с единственным поставщиком. При проверке целевого и эффективного расходования средств на капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог общего пользования КУ ОО «Орелгосзаказчик» обнаружено нарушений на 445,7 млн рублей, в том числе неэффективное использование бюджетных средств – свыше 417,8 млн рублей. Также в ходе контрольного мероприятия выявлено нарушений в сфере закупок на сумму более 480,3 млн рублей. В рамках контроля за осуществлением работ, связанных с благоустройством и дорожной деятельностью, в 2018 году сумма выявленных нарушений составила 493,2 млн рублей.

По данным КСП, сейчас в производстве следственных органов находятся 13 уголовных дел по материалам контрольных мероприятий по проверкам эффективности и целевого использования бюджетных средств, по 7 материалам 2018 года проводятся доследственные проверки.

Практически по всем нарушениям на миллиардные суммы увод средств, хищения, коррупционные явления фиксируются постфактум, а утечка бюджетных средств носит необратимый характер. Как показывает ситуация с глобальными нарушениями в сфере закупок и устойчиво сложившиеся криминальные схемы, внутриведомственный контроль за использованием крупных бюджетных средств Тарасовым фактически не организован. Нужна работа по оперативному контролю и повышению ответственности участников закупочных процедур, но Тарасов обеспечить такую работу не умеет или не хочет, что наводит на мысли: а нет ли в данном случае личной заинтересованности в таком беспределе на рынке госзакупок?

После трех с половиной лет правления Потомского, не без подмоги со стороны Тарасова, Орловская область получила в «наследство» десятки уголовных дел и миллиарды расхищенных бюджетных средств. Концентрация в руках Тарасова ключевых отраслевых, имущественных и финансово-экономических направлений сопровождалась нанесением губительного ущерба финансовому состоянию области. При этом коммунистический губернатор Клычков с такой ситуацией смирился.

Депутат Орловского областного совета народных депутатов Виталий Рыбаков – единственный, кто прямо и публично ставил перед губернатором вопрос о недопустимости нахождения Тарасова на должности куратора финансового и экономического блока правительства региона. Доводы Рыбакова со ссылкой на мониторинги Минфина о низком качестве управления финансами, грубейших нарушениях бюджетного законодательства, неудовлетворительном бюджетном планировании, критическом уровне государственного долга Орловской области как результатах некомпетентности и непрофессионализма Тарасова губернатор Клычков услышать не захотел.

Удивительно, но осторожный приезжий глава региона предпочел сохранить за Тарасовым занимаемый пост и даже усилить его статус, сделав заместителем губернатора и председателя правительства, что фактически позволяет Тарасову исполнять обязанности первого лица. Финансово-бюджетная ситуация в регионе в конце 2017 года была широка известна: долги, закредитованность, зависимость от федеральных трансфертов, управленческий коллапс, деградация инвестиционной сферы. Могло ли так случиться, что Клычков не читал соответствующей аналитики по региону и не понимал, какой из Тарасова финансист и инвестиционный менеджер? Тогда в чем подвох с назначением Тарасова и продолжением его карьерного роста при Клычкове? Злые языки судачат, что профессиональная неэффективность Тарасова уже очевидна молодому красному губернатору и частенько его раздражает. Но то ли «скамейка запасных» кадров у коммуниста Клычкова так мала, что даже плохого заместителя-управленца он готов терпеть? То ли губернатору достаточно Тарасова на роль обслуги, выполняющей секретные финансовые прихоти? Или третий вариант: как Тарасову не нужно иметь в своем подчинении профессиональных и инициативных руководителей, чтобы не проигрывать на их фоне, так и не слишком сильному управленцу Клычкову не хочется иметь заместителем по ключевому блоку кого-то адекватного и профессионально крепкого? Дабы не создавать себе конкуренцию.

При назначении главой региона А. Клычкова в октябре 2017 года государственный долг Орловской области составлял 16,5 млрд рублей, в настоящее время –17,93 млрд рублей. Более 6,3 млрд рублей взяты областью в кредит у коммерческих банков под достаточно высокий процент – 8,75% годовых, что зафиксировано в выписке из Государственной долговой книги Орловской области по состоянию на 1 июля 2019 года. Только на обслуживание государственного долга бюджет региона ежегодно тратит миллиард рублей. При этом – внимание! – увеличенный при Клычкове размер бюджетного долга региона продолжает превышать почти на 2 млрд рублей размер долговых обязательств, оставленных региону Потомским. Области не удается снизить размер основного долга и начать его гасить. Дефицит областного бюджета по итогам 1-го полугодия 2019 года составил почти 1,5 млрд рублей, что вдвое больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Темп роста доходов (102,2%) на треть состоит из федеральных денег и существенно отстает от темпа роста расходов (105,8%). При этом в расходах бюджета федеральные источники выросли более чем на 20%. Область сидит на «игле» федерального центра, все больше становясь зависимой от Москвы. Отсутствие свободных денег в бюджете не позволяет Орловской области участвовать в серьезных федеральных программах и проектах, требующих софинансирования со стороны региона. Вменяемой бюджетной и долговой политики под управлением Тарасова у региона нет. Сам факт, что неэффективное использование бюджетных средств и финансовые нарушения исчисляются суммой более 2 млрд рублей в регионе, у которого растет государственный долг и дотационная зависимость от федерального бюджета – это повод для кадровых решений в отношении Тарасова.

Муниципальные образования «тонут» в долгах, кредиторские задолженности уже оценивается суммой с девятью нулями. Низкое качество планирования бюджета требует проводить корректировки главного бюджетного документа до 10 раз в год. Организовать эффективную бюджетную политику, направленную на сокращение государственного долга и просроченной кредиторской задолженности бюджета, повышение собственной доли региона в доходах бюджета Тарасов не может.

Инвестиционная деятельность региона в исполнении Тарасова приняла квази-формы кампанейщины с новым руководством Корпорации развития Орловской области. Новые приезжие ТОП-менеджеры Корпорации во главе с москвичом Алексеем Илясовым взяли на себя миссию главного координатора инвестиционных потоков. Результат – зеро: ни одного нового инвестора, ни одного свежего проекта. На развитие экономики и социальной сферы области, по данным Росстата, в январе – июне 2019 года использовано 17,1 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что на 5,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Зато главный финансист региона Тарасов щедро финансирует новоявленных Остапов Бендеров из Корпорации развития. В программе «Развитие инвестиционной деятельности в Орловской области» по мероприятию «Содействие развитию приоритетных направлений инвестиционной деятельности» в бюджете на 2019 год заложено 42 млн рублей, предназначенных Корпорации. Из них почти 13 млн рублей сотрудники корпорации уже успешно потратили на свое содержание и имитацию бурной работы. А еще 700 тысяч рублей в бюджете предусмотрено на мероприятие «Создание позитивного инвестиционного имиджа Орловской области». И тоже никакого результата.

Но, похоже, губернатору Клычкову все же придется Тарасова менять. В противном случае могут сменить самого Клычкова. Как уже говорилось выше, по закону, подписанному президентом Путиным 5 августа, Министерство финансов РФ будет классифицировать регионы и муниципалитеты по группам риска. Закон меняет систему оценки долговой устойчивости субъектов РФ и муниципалитетов, пересматривает установленные пороговые значения применяемых показателей и вводит правила классификации регионов по группам долговой устойчивости. Регионы с высоким уровнем долговой устойчивости (зеленый уровень) будут освобождены от согласования с Минфином РФ программ государственных (муниципальных) заимствований и гарантий. Регионы, отнесенные к группе заемщиков со средним (желтым) уровнем долговой устойчивости, будут обязаны согласовывать программы государственных заимствований и гарантий, а также представлять в Минфин проект основных направлений долговой политики.

Орловская область попадает в сектор регионов с низкой долговой устойчивостью (красный уровень). Эти регионы удовлетворяют двум из трех следующих условий:

– объем долга к общему объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений более 85% (в Орловской области – более 90%), а для высокодотационных образований – более 45%;

– отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию долга к налоговым, неналоговым доходам бюджета и дотациям – более 18%;

– доля расходов на обслуживание долга в общем объеме расходов бюджета (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций) – более 8%.

Орловская область как регион с низким уровнем долговой устойчивости будет вправе осуществлять рыночные заимствования только в целях рефинансирования долга. Помимо этого, регион должен будет утверждать и реализовывать согласованный с Минфином РФ план восстановления платежеспособности. При том катастрофическом состоянии объема и структуры долговых обязательств, достигнутом при управлении Тарасова, Орловская область вошла в четверку самых низкоустойчивых регионов вместе с Еврейской автономной областью, Псковской областью и республикой Мордовией.

То, что Тарасов не состоянии вывести Орловскую область из финансового «пике», уже очевидно. В течение нескольких лет его нахождения в должности главного финансиста, экономиста и главного по инвестициям регион с каждым годом все глубже погружался в финансовую пропасть – это тоже не секрет. От того, насколько оперативно и эффективно сможет губернатор-коммунист Клычков заменить флегматичного и беспомощного своего заместителя, зависит, получит ли регион шанс диверсифицировать свою бюджетную и долговую политику и дать толчок приходу инвестиций. Нетрудно догадаться, что получить такой шанс заинтересован и сам Клычков.

От редакции:

«Орловская среда» обратилась за комментарием к депутату облсовета Виталию Рыбакову:

— Свою позицию по отношению к деятельности господина Тарасова на должности вице-губернатора по финансам и экономике я обозначил давно – не вижу смысла повторяться, — сообщил Рыбаков. – Дважды я предлагал Клычкову принять кадровое решение: первый раз, когда на сессии облсовета депутаты утверждали кандидатуру Тарасова на пост заместителя губернатора и председателя правительства, второй раз – когда правительство области отчитывалось о своей деятельности. Сейчас же считаю целесообразным ознакомить Андрея Евгеньевича с опубликованным материалом (передать ему номер газеты), и посмотреть, какая будет реакция.