Москвичи решают, каким быть историческому центру Орла

В Союзе архитекторов России обсудили перспективы развития исторического центра Орла. Эта тема была рассмотрена в рамках встречи представителей департамента по проектам развития территорий Орловской области с экспертным сообществом Москвы, которая прошла на днях в столице. Как сообщает официальный сайт облправительства, в дискуссии приняли участие 20 приглашенных экспертов, в числе которых представители министерства строительства РФ, ведущих архитектурных бюро Москвы, архитектурных школ, градостроительных компаний.

В рамках встречи состоялась презентация обсуждаемых локаций, были даны ответы на вопросы экспертов, рассмотрены предложения по организации конкурса для победившей территории. Обсуждался выбор приоритетных локаций для развития исторического центра города Орла. Напомним, это уже восьмая встреча подобного формата, предыдущие семь встреч прошли в Орле с участием краеведов, архитекторов, работников учреждений культуры, а также представителей туристского бизнеса и общественности. Справедливости ради стоит отметить один факт — ни в одном СМИ найти упоминания хоть про одну из этих семи встреч обнаружить при подготовке этого материала не удалось. Между тем, в информации говорится, что Орловская область выступила с инициативой готовить заявки на конкурс Минстроя России с широким общественным обсуждением.