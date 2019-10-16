16 октября 2019



Москвичи решают, каким быть историческому центру Орла

В Союзе архитекторов России обсудили перспективы развития исторического центра Орла. Эта тема была рассмотрена в рамках встречи представителей департамента по проектам развития территорий Орловской области с экспертным сообществом Москвы, которая прошла на днях в столице. Как сообщает официальный сайт облправительства, в дискуссии приняли участие 20 приглашенных экспертов, в числе которых представители министерства строительства РФ, ведущих архитектурных бюро Москвы, архитектурных школ, градостроительных компаний.

В рамках встречи состоялась презентация обсуждаемых локаций, были даны ответы на вопросы экспертов, рассмотрены предложения по организации конкурса для победившей территории. Обсуждался выбор приоритетных локаций для развития исторического центра города Орла. Напомним, это уже восьмая встреча подобного формата, предыдущие семь встреч прошли в Орле с участием краеведов, архитекторов, работников учреждений культуры, а также представителей туристского бизнеса и общественности. Справедливости ради стоит отметить один факт — ни в одном СМИ найти упоминания хоть про одну из этих семи встреч обнаружить при подготовке этого материала не удалось. Между тем, в информации говорится, что Орловская область выступила с инициативой готовить заявки на конкурс Минстроя России с широким общественным обсуждением.

 

В Орле признана невменяемой женщина, которая положила тело убитого ею ребенка в холодильник
Новые льготы для многодетных семей, в которых воспитываются сироты, утвердили в Орловской области
Житель Орла проведет 16 лет за решеткой за совершение трех преступлений
Опубликовано 16 Окт 2019 в 16:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"