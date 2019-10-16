16 октября 2019



Москву накормили «орловским яблоком»

№36 (573) от 16 октября 2019 г.

Орловские  аграрные чиновники во главе с губернатором Клычковым всю прошедшую неделю  упражнялись в демонстрации «успехов» регионального агропромышленного комплекса. На этот раз объектом хайпа стали орловские яблоки, «забрендированные» и представленные  на московском гастрономическом фестивале «Золотая осень». Москвичи радовались доступным ценам —  60-70 рублей за килограмм, орловчане недоумевали: если яблок так много, то  почему их практически нет в орловских магазинах, на рынках и ярмарках выходного дня? Почему в Орле в основном продаются  тульские, липецкие, краснодарские и  белгородские фрукты?

Чиновники- «селекционеры»

Вместе с так называемым «брендом» родилась и прекрасная легенда о  600 садах, якобы  посаженных в этом году в Орловском регионе. О садах рассказал автор «бренда» губернатор Клычков. Однако специалисты затрудняются  логически и математически объяснить эту цифру. Судите сами:   в Орловской области, по данным последней сельхозпереписи, насчитывались 252 сельскохозяйственные организации и 867 крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих земельные площади. В сумме получается 1119 хозяйствующих субъектов. Из соотношения этих цифр  получается, что практически каждое второе хозяйство  в этом году заложило сад?  Очевидно, что это далеко не так.

По поводу  бренда «орловское яблоко»:  бренд как ассоциация в сознании целевой аудитории должен символизировать  определённые качества продукта или характеристики  его производителя.  Для этого бренд должен быть узнаваемым. Производителем сортов и самих яблок, отправленных на ярмарку в Москву, является Всероссийский НИИ селекции плодовых культур. Так почему же  яблоки  сортов «Рождественское», «Веньяминовское», «Кандиль орловский», «Синап орловский», «Память воину» как региональный бренд представляли  губернатор Клычков и руководитель департамента сельского хозяйства  Борзенков, а не  селекционеры знаменитой «плодовки», где создавались и размножались лучшие сорта?

Еще один важный момент: какие конкретно яблоки наши чиновники считают орловскими:  яблоки сортов,  селектированных и выращенных в  ВНИИ СПК и еще в ряде небольших хозяйств области, или же  яблоки, которые будут произведены из  импортных сортов яблони, к примеру, в Глазуновском районе?

По информации «ОС», в Орловском, Урицком и ряде других  районов области новые сады, причем с господдержкой, преимущественно закладываются из саженцев, завезенных из других регионов и даже стран. Получается, что чиновники, которые должны эффективно расходовать государственные средства, поддерживать отечественную науку и региональных сельхозтоваропроизводителей,  при имеющемся огромном местном  ресурсе – специализированном  плодопитомнике ВНИИСПК,  не способны разработать и реализовать программу развития садоводства в Орловской области?  Нет программы и нет поддержки производства орловских саженцев и яблок, полученных из местного материала… А  бренд «орловское яблоко» есть!

Что брендируем?

При увеличившейся   господдержке из федерального бюджета темпы закладки садов и производства яблок в Орловской области, в отличие от других регионов,   более чем  скромные. В 2014 году господин Бутусов (зампред по развитию регионального АПК), прибывший в Орел вместе с экс-губернатором Потомским, «принял» региональное  садоводство  с такими показателями: общая площадь плодово-ягодных насаждений – 6,3 тыс. га,  в том числе площадь в плодоносящем возрасте – 4,3 тыс. га.

В 2014 году было произведено 24,8 тыс. тонн яблок с урожайностью  78,4 ц/га.

Непонятно, куда подевались сады вместе с яблоками при ежегодно анонсируемом увеличении площади закладки, но уже в 2018 году губернатор Клычков имел следующие показатели в садоводстве: общая площадь плодово-ягодных насаждений – 6,2 тыс. га (- 0,1 тыс. га к 2014 году),  в том числе площадь в плодоносящем возрасте – 3,7 тыс. га (- 0,6 тыс. га к 2014 году). В 2018  году было произведено 23  тыс. тонн  яблок (- 1,8 тыс. тонн к 2014 году) с урожайностью  69,4 ц/га (- 9,0 ц/га к 2014 году). При этом 2018 год был самым успешным в плане производства  яблок в стране.

В 2019 году  яблок в Орловском регионе практически нет. Наверное, всё, что произвели,  отвезли в Москву на гастрономический фестиваль. Зато придумали бренд, под которым будут продавать яблоки иностранного сорта Джонаголд из Глазуновского района, пропиаренные пресс-службой губернатора  еще в декабре 2018 года.

Наши аграрные чиновники почему-то считают, что подобные «финты» в виде брендирования одного товара   и в дальнейшем его замена  на другой  «прокатят», и Минсельхоз РФ  не заметит, что господдержка идет не по направлению поддержки отечественного садоводства.

Напомним Бутусову и Борзенкову: в соответствии с поручениями первого заместителя министра сельского хозяйства РФ Д. Хатуова органам исполнительной власти регионов необходимо «направить в срок до 31.10.2019 года в Минсельхоз России утвержденные региональные программы развития садоводства и питомниководства с указанием прогнозных объемов закладки и приобретения посадочного материала, в том числе информацию о его происхождении, предусмотрев их предварительное согласование с подведомственными Минсельхозу России, региональными филиалами ФГБУ «Россельхозцентр», ФГБУ «Госсорткомиссия», центром (станцией) агрохимической службы».

Так что же отправят в Минсельхоз орловские чиновники?   Написанные на коленке цифры?

«Кони в яблоках»

Проверки управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям  показали, что  из 66,9 тыс. саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников, проверенных на рынках и ярмарках выходного дня  с начала года,  95 %  продавались без документов, удостоверяющих сортовые и посадочные качества.

Тем временем  в соседней Тульской области высаживают преимущественно саженцы сортов ВНИИ СПК; площади плодоносящих садов здесь уже составляют 9,7 тыс. га (в 2,6 раза больше, чем в Орловской области).

В Тамбовской области, где есть знаменитый Мичуринский ФНЦ и свои плодопитомники, площадь плодоносящих садов составляет 7,31 тыс. га —  в два раза больше, чем на Орловщине. И там есть существенная доля сортов орловской селекции.

Так кто же раскручивает бренд  «орловское яблоко»: Орловская область, не имеющая вменяемой программы по поддержке садоводства, или наши соседи?

Пока орловские  чиновники  демонстрируют  закладку саженцев, завезенных из других регионов, тульские садоводы оказываются  в двойном выигрыше. Работая на опережение, выращивая яблоки сортов орловской селекции с раскрученным орловским губернатором брендом, они  реализуют их в той же Москве, которая  к ним ближе.

Липецкая область продолжает закладывать сады и строит фруктохранилища. Площади плодоносящих садов в регионе  составляют 9,4 тыс. га (в 2,5 раза больше, чем в Орловской области). В сентябре 2019 года логистический комплекс по хранению и обработке яблок открылся в Лебедянском районе. Проект компании «Агроном-сад» — это первый этап строительства высокотехнологичного, самого крупного в ЦФО,  фруктохранилища, который будет полностью реализован к 2026 году. В строительство первой очереди комплекса инвестор вложил 1,3 млрд рублей. Общий объем инвестиций в проект составит 6 млрд рублей.

Воронежская область с  12,82 тыс. га плодоносящих садов (в 3,5 раза больше, чем в Орловской области) активно развивает переработку фруктов. Воронежская  плодово-ягодная компания в деревне Михайловка Новоусманского района  в 2019 году запустила  фруктохранилище мощностью 6 тыс. тонн. ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» специализируется на производстве свежих яблок и малины, а также выпускает натуральные яблочные соки в стеклянной таре.

Заметим, переработка, как правило,  развивается параллельно с закладкой новых садов, чего не скажешь об Орловской области — сырьевом придатке других регионов.

Настоящий бум закладки садов  в стране начался с 2015 года: в Южном, Северо-Кавказском, Центральном федеральных округах появились тысячи гектаров новых садов.

В последнее время 2/3 садов составляют насаждения интенсивного типа, дающие урожай на второй-третий год. Наиболее высокие темпы закладки новых садов – на Северном Кавказе (рост в 9 раз с 2009 по 2017 годы).

Из регионов лидерство удерживает Краснодарский край. На его долю приходится около 40% общероссийского производства в сельхозорганизациях. Далее – Кабардино-Балкария, Воронежская  область. В прошлом году настоящий бум яблоневых посадок зарегистрирован  на Ставрополье, в Дагестане, Липецкой, Белгородской, Воронежской, Курской, Тамбовской, Брянской, Калининградской,  Саратовской областях.

Орловский  регион – в хвостах  рейтингов по закладке новых садов и производству плодово-ягодной продукции. Но кого из орловских чиновников это смущает? Рассказываем об орловских рысаках, выведенных в Воронежской губернии, о планируемом увеличении молочного поголовья  при туберкулезном карантине в болховском «Юпитере»,  об  орловских яблоках зарубежной селекции, да много еще о чем. Эта маниловщина щедро оплачиваются из бюджета Орловской области. Так почему бы и не фантазировать?

Подготовила Наталья Зарубина

 

 

 

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Опубликовано 16 Окт 2019 в 15:20. В рубриках: Экономика. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 116

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