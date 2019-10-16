Москву накормили «орловским яблоком»

№36 (573) от 16 октября 2019 г.

Орловские аграрные чиновники во главе с губернатором Клычковым всю прошедшую неделю упражнялись в демонстрации «успехов» регионального агропромышленного комплекса. На этот раз объектом хайпа стали орловские яблоки, «забрендированные» и представленные на московском гастрономическом фестивале «Золотая осень». Москвичи радовались доступным ценам — 60-70 рублей за килограмм, орловчане недоумевали: если яблок так много, то почему их практически нет в орловских магазинах, на рынках и ярмарках выходного дня? Почему в Орле в основном продаются тульские, липецкие, краснодарские и белгородские фрукты?

Чиновники- «селекционеры»

Вместе с так называемым «брендом» родилась и прекрасная легенда о 600 садах, якобы посаженных в этом году в Орловском регионе. О садах рассказал автор «бренда» губернатор Клычков. Однако специалисты затрудняются логически и математически объяснить эту цифру. Судите сами: в Орловской области, по данным последней сельхозпереписи, насчитывались 252 сельскохозяйственные организации и 867 крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих земельные площади. В сумме получается 1119 хозяйствующих субъектов. Из соотношения этих цифр получается, что практически каждое второе хозяйство в этом году заложило сад? Очевидно, что это далеко не так.

По поводу бренда «орловское яблоко»: бренд как ассоциация в сознании целевой аудитории должен символизировать определённые качества продукта или характеристики его производителя. Для этого бренд должен быть узнаваемым. Производителем сортов и самих яблок, отправленных на ярмарку в Москву, является Всероссийский НИИ селекции плодовых культур. Так почему же яблоки сортов «Рождественское», «Веньяминовское», «Кандиль орловский», «Синап орловский», «Память воину» как региональный бренд представляли губернатор Клычков и руководитель департамента сельского хозяйства Борзенков, а не селекционеры знаменитой «плодовки», где создавались и размножались лучшие сорта?

Еще один важный момент: какие конкретно яблоки наши чиновники считают орловскими: яблоки сортов, селектированных и выращенных в ВНИИ СПК и еще в ряде небольших хозяйств области, или же яблоки, которые будут произведены из импортных сортов яблони, к примеру, в Глазуновском районе?

По информации «ОС», в Орловском, Урицком и ряде других районов области новые сады, причем с господдержкой, преимущественно закладываются из саженцев, завезенных из других регионов и даже стран. Получается, что чиновники, которые должны эффективно расходовать государственные средства, поддерживать отечественную науку и региональных сельхозтоваропроизводителей, при имеющемся огромном местном ресурсе – специализированном плодопитомнике ВНИИСПК, не способны разработать и реализовать программу развития садоводства в Орловской области? Нет программы и нет поддержки производства орловских саженцев и яблок, полученных из местного материала… А бренд «орловское яблоко» есть!

Что брендируем?

При увеличившейся господдержке из федерального бюджета темпы закладки садов и производства яблок в Орловской области, в отличие от других регионов, более чем скромные. В 2014 году господин Бутусов (зампред по развитию регионального АПК), прибывший в Орел вместе с экс-губернатором Потомским, «принял» региональное садоводство с такими показателями: общая площадь плодово-ягодных насаждений – 6,3 тыс. га, в том числе площадь в плодоносящем возрасте – 4,3 тыс. га.

В 2014 году было произведено 24,8 тыс. тонн яблок с урожайностью 78,4 ц/га.

Непонятно, куда подевались сады вместе с яблоками при ежегодно анонсируемом увеличении площади закладки, но уже в 2018 году губернатор Клычков имел следующие показатели в садоводстве: общая площадь плодово-ягодных насаждений – 6,2 тыс. га (- 0,1 тыс. га к 2014 году), в том числе площадь в плодоносящем возрасте – 3,7 тыс. га (- 0,6 тыс. га к 2014 году). В 2018 году было произведено 23 тыс. тонн яблок (- 1,8 тыс. тонн к 2014 году) с урожайностью 69,4 ц/га (- 9,0 ц/га к 2014 году). При этом 2018 год был самым успешным в плане производства яблок в стране.

В 2019 году яблок в Орловском регионе практически нет. Наверное, всё, что произвели, отвезли в Москву на гастрономический фестиваль. Зато придумали бренд, под которым будут продавать яблоки иностранного сорта Джонаголд из Глазуновского района, пропиаренные пресс-службой губернатора еще в декабре 2018 года.

Наши аграрные чиновники почему-то считают, что подобные «финты» в виде брендирования одного товара и в дальнейшем его замена на другой «прокатят», и Минсельхоз РФ не заметит, что господдержка идет не по направлению поддержки отечественного садоводства.

Напомним Бутусову и Борзенкову: в соответствии с поручениями первого заместителя министра сельского хозяйства РФ Д. Хатуова органам исполнительной власти регионов необходимо «направить в срок до 31.10.2019 года в Минсельхоз России утвержденные региональные программы развития садоводства и питомниководства с указанием прогнозных объемов закладки и приобретения посадочного материала, в том числе информацию о его происхождении, предусмотрев их предварительное согласование с подведомственными Минсельхозу России, региональными филиалами ФГБУ «Россельхозцентр», ФГБУ «Госсорткомиссия», центром (станцией) агрохимической службы».

Так что же отправят в Минсельхоз орловские чиновники? Написанные на коленке цифры?

«Кони в яблоках»

Проверки управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям показали, что из 66,9 тыс. саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников, проверенных на рынках и ярмарках выходного дня с начала года, 95 % продавались без документов, удостоверяющих сортовые и посадочные качества.

Тем временем в соседней Тульской области высаживают преимущественно саженцы сортов ВНИИ СПК; площади плодоносящих садов здесь уже составляют 9,7 тыс. га (в 2,6 раза больше, чем в Орловской области).

В Тамбовской области, где есть знаменитый Мичуринский ФНЦ и свои плодопитомники, площадь плодоносящих садов составляет 7,31 тыс. га — в два раза больше, чем на Орловщине. И там есть существенная доля сортов орловской селекции.

Так кто же раскручивает бренд «орловское яблоко»: Орловская область, не имеющая вменяемой программы по поддержке садоводства, или наши соседи?

Пока орловские чиновники демонстрируют закладку саженцев, завезенных из других регионов, тульские садоводы оказываются в двойном выигрыше. Работая на опережение, выращивая яблоки сортов орловской селекции с раскрученным орловским губернатором брендом, они реализуют их в той же Москве, которая к ним ближе.

Липецкая область продолжает закладывать сады и строит фруктохранилища. Площади плодоносящих садов в регионе составляют 9,4 тыс. га (в 2,5 раза больше, чем в Орловской области). В сентябре 2019 года логистический комплекс по хранению и обработке яблок открылся в Лебедянском районе. Проект компании «Агроном-сад» — это первый этап строительства высокотехнологичного, самого крупного в ЦФО, фруктохранилища, который будет полностью реализован к 2026 году. В строительство первой очереди комплекса инвестор вложил 1,3 млрд рублей. Общий объем инвестиций в проект составит 6 млрд рублей.

Воронежская область с 12,82 тыс. га плодоносящих садов (в 3,5 раза больше, чем в Орловской области) активно развивает переработку фруктов. Воронежская плодово-ягодная компания в деревне Михайловка Новоусманского района в 2019 году запустила фруктохранилище мощностью 6 тыс. тонн. ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» специализируется на производстве свежих яблок и малины, а также выпускает натуральные яблочные соки в стеклянной таре.

Заметим, переработка, как правило, развивается параллельно с закладкой новых садов, чего не скажешь об Орловской области — сырьевом придатке других регионов.

Настоящий бум закладки садов в стране начался с 2015 года: в Южном, Северо-Кавказском, Центральном федеральных округах появились тысячи гектаров новых садов.

В последнее время 2/3 садов составляют насаждения интенсивного типа, дающие урожай на второй-третий год. Наиболее высокие темпы закладки новых садов – на Северном Кавказе (рост в 9 раз с 2009 по 2017 годы).

Из регионов лидерство удерживает Краснодарский край. На его долю приходится около 40% общероссийского производства в сельхозорганизациях. Далее – Кабардино-Балкария, Воронежская область. В прошлом году настоящий бум яблоневых посадок зарегистрирован на Ставрополье, в Дагестане, Липецкой, Белгородской, Воронежской, Курской, Тамбовской, Брянской, Калининградской, Саратовской областях.

Орловский регион – в хвостах рейтингов по закладке новых садов и производству плодово-ягодной продукции. Но кого из орловских чиновников это смущает? Рассказываем об орловских рысаках, выведенных в Воронежской губернии, о планируемом увеличении молочного поголовья при туберкулезном карантине в болховском «Юпитере», об орловских яблоках зарубежной селекции, да много еще о чем. Эта маниловщина щедро оплачиваются из бюджета Орловской области. Так почему бы и не фантазировать?

Подготовила Наталья Зарубина