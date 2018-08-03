3 августа 2018



Мост Дружбы Народов планируют отремонтировать за 1,5 года

Капитальный ремонт моста Дружбы Народов, который соединяет улицы Розы Люксембург и 5-е Августа, будет проходить без полного закрытия движения автотранспорта и пешеходов. Работы будут вестись в два этапа и полностью их планируется завершить к 31 декабря 2019 года, — рассказала начальник управления коммунальным хозяйством города Светлана Климова.

Во время ремонтных работ поочередно будет закрыта половина проезжей части моста от ул. Черкасская с установкой временного ограждения зоны работ. Для пропуска автотранспорта оставшийся участок проезда шириной шесть метров будет разделен на две полосы специальной разметкой для движения в противоположных направлениях с ограничением скорости 40 км/ч.

Пешеходы будет двигаться по одному существующему тротуару, прилегающему к проезду. После завершения работ на одном участке моста движение транспорта перенаправят на отремонтированный участок и начнут ремонт на второй стороне моста.

В пресс-службе горадминстрации уточнили, что на мосту планируется произвести: ремонт ригелей крайних и промежуточных опор с устройством подфермеников из монолитного железобетона; заменить опорные части на всех опорах на резинометаллические; полностью заменить все балки пролетных строений на новые; устроить элементы мостового полотна с водоотводом, дренажом и гидроизоляцией проезжей части. Кроме всего этого габариты моста будут доведены до нормативов. А вот безопасность пешеходов снизится — если сейчас они идут по высокому тротуару, на который машина заскочить не может, то поле ремонта будут отделены от транспортного потока лишь металлическим ограждением. Также на мосту хотят сделать современные деформационные швы типа «Торма-Джойнт» — для Орла это тоже беда. На одном мосту деформационные швы просто залили асфальтом, а когда шов дал о себе знать началась настоящая паника. На Герценском мосту деформационные швы никак не удается сделать по нормативу. В этом году проблема снова попала в СМИ.

Также добавим, что мост станет на 2,5 метра шире. На сегодняшний день контракт с подрядчиком находится на стадии заключения. Напомним, как писало наше издание в материале «Сколько стоит «Дружба»? №25 (518) от 1 августа 2018 г. , орловские общественники и спецалисты архитектурного института предложили властям свой проект — более дешевый и не такой растянутый во времени. Публичного обсуждения на градостроительном совете не состоялось. Жалоба в ФАС была рассмотрена и отклонена.

 

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Опубликовано 03 Авг 2018 в 12:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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