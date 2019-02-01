1 февраля 2019



Мост Дружбы Народов закроют полностью, но только на 10 дней

Мост Дружбы Народов планируют полностью закрыть для движения транспорта на 10 дней. Этот срок необходим подрядчику, чтобы выполнить многочисленные предписания и восстановить дорожное покрытие, а также ограждения по краям проезжей части. Сейчас есть опасность, что машины могут съехать на ремонтируемую полосу — там разбиты ограждающие столбики. Такая информация прозвучала на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в городской администрации. При этом самого подрядчика на заседании не было, а у членов комиссии возник ряд важных вопросов.

В частности, ранее подрядчику выдавались предписания — починить проезжую часть, но они не были выполнены в полном объеме. Одной из причин подрядчик называл движение транспорта. Поэтому он просил полностью перекрыть движение, хотя бы на 10 дней. Второй причиной назывались погодные условия. У членов комиссии возник закономерный вопрос — сможет ли подрядчик гарантировать нормальное качество работ, если мост закроют всего на 10 дней? Именно поэтому представителей подрядной организации и решено было вызвать на внеочередное заседания для окончательного решения — закрывать ли движение по мосту полностью или только на 10 дней.

Также планируется продумать варианты объезда в случае полного перекрытия движения по мосту. Такая необходимость возникнет, когда приступят к демонтажу балок.  Угроза для всего транспорта будет очень высокой и движение придется останавливать. При полном перекрытии движения по этому мосту значительная часть города встанет в пробках и, возможно, придется менять режимы работы светофоров, а кое-где даже ставить регулировщиков (одним из таких мест назывался выезд из города на объездную трассу в районе Лужков). Поэтому уже сейчас власти думают над разработкой схемы объезда и мер по уменьшению пробок.

Ранее ситуацию с ремонтом моста Дружбы Народов детально рассмотрели на сессии горсовета. Читайте подробный материал на эту тему и детальное резюме комиссии по БДД в ближайшем номере «Орловской среды».

 

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Опубликовано 01 Фев 2019 в 16:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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