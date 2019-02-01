Мост Дружбы Народов закроют полностью, но только на 10 дней

Мост Дружбы Народов планируют полностью закрыть для движения транспорта на 10 дней. Этот срок необходим подрядчику, чтобы выполнить многочисленные предписания и восстановить дорожное покрытие, а также ограждения по краям проезжей части. Сейчас есть опасность, что машины могут съехать на ремонтируемую полосу — там разбиты ограждающие столбики. Такая информация прозвучала на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в городской администрации. При этом самого подрядчика на заседании не было, а у членов комиссии возник ряд важных вопросов.

В частности, ранее подрядчику выдавались предписания — починить проезжую часть, но они не были выполнены в полном объеме. Одной из причин подрядчик называл движение транспорта. Поэтому он просил полностью перекрыть движение, хотя бы на 10 дней. Второй причиной назывались погодные условия. У членов комиссии возник закономерный вопрос — сможет ли подрядчик гарантировать нормальное качество работ, если мост закроют всего на 10 дней? Именно поэтому представителей подрядной организации и решено было вызвать на внеочередное заседания для окончательного решения — закрывать ли движение по мосту полностью или только на 10 дней.

Также планируется продумать варианты объезда в случае полного перекрытия движения по мосту. Такая необходимость возникнет, когда приступят к демонтажу балок. Угроза для всего транспорта будет очень высокой и движение придется останавливать. При полном перекрытии движения по этому мосту значительная часть города встанет в пробках и, возможно, придется менять режимы работы светофоров, а кое-где даже ставить регулировщиков (одним из таких мест назывался выезд из города на объездную трассу в районе Лужков). Поэтому уже сейчас власти думают над разработкой схемы объезда и мер по уменьшению пробок.

Ранее ситуацию с ремонтом моста Дружбы Народов детально рассмотрели на сессии горсовета. Читайте подробный материал на эту тему и детальное резюме комиссии по БДД в ближайшем номере «Орловской среды».