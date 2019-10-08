Мост «Дружбы народов» зимой могут вообще закрыть для движения

Шокирующее заявление сделал сегодня на пресс-конференции глава орловской ГИБДД Александр Коршунов. Напомним, прошлой зимой по предписанию госавтоинспекции было прекращено движение по мосту общественного транспорта. В этом году ситуация усугубилась. Контракт с прежним подрядчиком расторгнут, а ни одна новая организация не горит желанием доделывать проблемный частично демонтированный объект. Если зимой не будет гарантирована безопасность движения по этому мосту — ГИБДД будет настаивать на полном прекращении движения до приведения дорожного полотна в соответствие с требованиями нормативов. Ранее на совещании в облсовете общественники из движения «Дорога 450» затрагивали необходимость срочных работ по изоляции опоры под демонтированной частью моста. Осадки могут серьезно повредить мосту и опасения ГИБДД вовсе небеспочвенны.