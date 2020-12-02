Мост Дружбы «поплыл»

№42 (621) от 2 декабря 2020 г.

Депутат Виталий Рыбаков и журналисты телеканала «Истоки» в очередной раз побывали на недавно отремонтированном, но так еще и не сданном в эксплуатацию мосту Дружбы. Время для визита выбрали специально – в дождливый день. И убедились: приехали не зря.

Еще в конце августа депутат Рыбаков отмечал, что в дождливую погоду вода с проезжей части моста идет на тротуар, поскольку он не поднят над дорожным полотном, как это положено, хотя бы на полметра. Во время осеннего ненастья ситуация усугубилась, что и зафиксировала видеокамера.

http://istoki.tv/news/city/most-druzhby-v-orle-poplyl-kto-vinovat-v-provalnom-remonte/

«Тротуары поплыли. Брызги от автомобилей с проезжей части летят на прохожих, лужи — да что там лужи — целые ручьи сбегают от центра моста. И это даже ливня настоящего не было — мелкий грибной дождик, — отмечают в сюжете журналисты ТРК «Истоки» и задаются вопросом: — Кто стоит за этим заведомо провальным конструктивным решением»?

Вспоминая историю ремонта многострадального моста, авторы сюжета отмечают:

«Тротуары спроектированы неправильно», — говорили наши орловские мостостроители еще до начала ремонта. Воронежский проектировщик их не послушал. 3 августа губернатор Андрей Клычков перерезал ленточку, открыв совершенно плоский мост. Приподнятые до ремонта на 40-50 сантиметров тротуары теперь опустились до одного уровня с проезжей частью… К концу этой недели ударят морозы — тротуар превратится в каток. А нынешняя зима, по прогнозам синоптиков, принесет много осадков. Первый снег выпадал в начале ноября, и даже он стал проблемой…

В деле моста Дружбы много фигурантов. Проект ремонта, к которому изначально было много вопросов, выполнила воронежская фирма «ДорМостПроект». Начала ремонтировать мост компания «РГС», закончила уже другая — «Ремспецмост». Первым заказчиком было управление коммунального хозяйства Орла, вторым — управление капитального строительства. А губернатор Андрей Клычков, подводя итоги трехлетнего правления в собственном фильме, заявил, что ремонт моста контролировала не мэрия, а областная администрация».

Журналисты также напоминают, как сам Клычков признавался, что у него много вопросов к проектировщикам, и цитируют высказывание губернатора, что «сама эксплуатация моста другое представляет, нежели на бумаге было нарисовано».

«И действительно, — констатируют авторы сюжета, — нарисованные в проекте плоские тротуары в реальности оказались вредительством по отношению к пешеходам. Остается один вопрос: с кого за это спрашивать? С проектировщика? С двух подрядчиков или двух заказчиков? Или, может быть, с того, кто в ручном режиме контролировал ремонт? Открытый в августе мост до сих пор по документам не сдан».

По нашему мнению, спрашивать надо со всех перечисленных в сюжете фигурантов. И лучше, если это будут делать не журналисты, а компетентные органы.

Комментирует депутат Орловского горсовета Виталий Рыбаков:

— Несколько месяцев назад я написал обращение на имя главы администрации города Орла, чтобы меня как депутата (на то время областного совета) включили в комиссию по приемке моста Дружбы, на что я получил лаконичный ответ, что нет такой возможности, так как комиссия была сформирована еще летом. Они, наверное, испугались, что я как депутат и как строитель буду задавать много лишних вопросов. Но все мои вопросы основаны на реальной ситуации. Вот их перечень.

Кто принимал решение, что мост надо реконструировать?

Кто выполнял проектные работы?

Кто выбирал подрядчика? На каких условиях?

Не наносят ли положения муниципального контракта ущерба муниципальному образованию?

Какие гарантийные сроки ремонта?

В зависимости от ответов на эти вопросы я не исключаю, что эта тема получит продолжение в виде моего обращения в правоохранительные органы.