Мост не сдали – мост приняли

№44 (623) от 16 декабря 2020 г.

Депутат Виталий Рыбаков продолжает серию своих видеорепортажей с многострадального моста Дружбы. На прошлой неделе на канале депутата в YouTube вышел сюжет под названием «Клычков принял «Дружбу». Или нет?», в котором Рыбаков продемонстрировал все недоделки и огрехи подрядчиков, которые он лично обнаружил на отремонтированном мосту.

В начале сюжета Виталий Рыбаков вспомнил что в недавно вышедшем фильме, где прославляется созидательная деятельность губернатора Клычкова в Орловской области, мост Дружбы упомянут как одно из его достижений.

— Как хорошо звучит! – сыронизировал депутат Рыбаков, — вот только мост еще не сдан. Да, в торжественной обстановке 3 августа движение по мосту было открыто. Но уже через несколько дней строители начали латать деформационные швы.

Сейчас когда-то идеально ровное дорожное полотно повреждено ночными ремонтами. И как показал осмотр на опорах моста, швы продолжают течь. На третьей опоре возле десятой балки — посмотрите, вода течет — уже целая лужа. Протекает шов, и вода течет по опорной подушке вниз. Это не работа — это халтура! Все эти ручейки, замерзая и оттаивая, будут разрушать мост. И конечно, никакая комиссия не сможет принять объект с такими недостатками. Может, именно поэтому приемка намечена на декабрь, когда доступ к местам течи будет максимально затруднен? Может, именно поэтому Минкин (замглавы администрации города Орла. – Прим. ред.) отказался включать меня в комиссию по приемке, мотивируя, что она утверждена еще летом? А может, именно поэтому из администрации уволили единственного специалиста-мостовика Валерия Заставного? – задается резонными вопросами Виталий Рыбаков и снова вспоминает фильм Клычкова о Клычкове же:

— В своем фильме Андрей Клычков говорит о недостатках проектной документации. Но именно о них и говорили специалисты-мостовики на многочисленных конференциях. И у Андрея Евгеньевича был реальный шанс исправить это в момент смены нерадивого подрядчика.

Как известно, этим шансом орловский губернатор не воспользовался.

— Мы с уважаемыми мостовиками проводили множество пресс-конференций, на которых показывали и рассказывали чиновникам города и области о тех проблемах, которые возникали в ходе проектных, изыскательских и ремонтно-строительных работ, которые проводились на мосту Дружбы, — напоминает депутат Орловского горсовета Евгений Косогов.- В данных пресс-конференциях участвовали не просто общественники, а мостостроители с огромным опытом работы. Но к их замечаниям и рекомендациям никто не хотел прислушиваться.

Виталий Рыбаков наглядно продемонстрировал, как ошибки, допущенные в проектной документации сказываются на практике:

— Вот мы на мосту и видим, что выпал снег. С тротуара его убрали механическим способом, а между столбиками ограждения осталась масса снега, которую можно убрать только лопатой. Только вручную. Снег тает. На тротуаре образовываются большие ручьи, которые при наступлении морозов превратятся в ледяной каток, то есть то, о чем я говорил ранее. Тротуар надо было поднимать на уровень 70 см от уровня проезжей части и тогда бы ситуация была совершенно другая. Ранее я обращал внимание администрации на устройство ливневой канализации. Дождевая и талая вода, попадает с моста на улицу Черкасскую, и ей некуда деваться. А сами водозаборники, ливневки находятся на уровень выше. Будут ли учтены эти недоработки при приемке моста Дружбы?

— Я неоднократно обращался к главе региона и указывал на проблемы при строительстве моста, — подчеркнул депутат Рыбаков. — Но ответы постоянно отсылали меня в городскую администрацию. И естественно, ни о каком ручном управлении речи никогда не было. О чем говорил Клычков в своем фильме?

— По данным Клычкова, мост сдан. По официальной информации, еще нет. Может быть, мы не знаем чего-то, и есть какие-то личные договоренности? Ведь не зря ремонт Красного моста также отдают подрядчику моста Дружбы. Есть мнение, что ни один из чиновников администрации не хочет ставить свою подпись под актом приемки, и поэтому мост еще не сдан. В этой ситуации есть все основания полагать, что вопрос о реальном вводе моста в эксплуатацию будет перенесен на весну будущего года. Но это не решит существующих проблем. Считаю, что этот мост не приспособлен для эксплуатации в городских условиях, и требуется срочная доработка проекта. Первое: убрать травмоопасное барьерное ограждение. Второе: поднять пешеходную часть на 70 см согласно требованиям к городским мостам. И третье: обеспечить качественную ливневую канализацию и, конечно же, обеспечить гидроизоляцию деформационных швов. Все необходимые запросы направлены в профильные ведомства, — сообщил Рыбаков.