МОСТЫ И РЕКИ ЛИТЕРАТУРНОЙ СТОЛИЦЫ

№12 (681) от 6 апреля 2022 г.

Мне всегда было интересно знать, что же заставляет некоторых людей так над собой издеваться, занимаясь делом, в котором ничего не смыслят?

Вот, говорят, когда-то знающие люди строили мосты, которые служили века и ценились не только как инженерные сооружения, но и как некие произведения искусства и даже получали статус объектов культурного наследия, ну, например, как наш Красный мост, много лет верой и правдой трудившийся переправой, но, наконец, уставший. Его бы разгрузить, снять с него непосильную транспортную нагрузку с вечно звенящим трамваем и оставить только для пешеходов, но нет! Надо было утвердить по всем позициям плохой, совершенно нереальный в исполнении проект и, в нарушение закона о культурном наследии, полностью разрушить несчастный мост якобы для «ремонта» и тут же позволить налететь на него стае дилетантов с единственной целью – освоить выделенные деньги. Освоили некоторую часть и бросили стройку почти на год!

Поскольку в городе Орле под словом «консервация» подразумевают только консервирование огурцов и помидоров, то простаивающий без каких-либо работ мост милостиво оставили всем ветрам и дождям на растерзание, совершенно забыв, что охраняемые законом опоры в виде аркад построены на известковом растворе, который благополучно расползался не очень красивыми струями!

Любому человеку, хоть немного знакомому со строительством, ясно, что вернуть мост в состояние сооружения, выдерживающего большие и всё возрастающие транспортные нагрузки, НЕВОЗМОЖНО, не стоит и браться. Выбрасывать очередную порцию бюджетных денег сейчас уже преступно!

Укладывать даже самые современные балки на старые, не подлежащие укреплению или замене опоры, которые и являются предметом охраны, нельзя. Странно, но неужели новый подрядчик даже не поинтересовался во что ввязывается?

Каждодневные восклицания наших чиновников: «Мост должен быть построен!» — слушать уже скучно! Даже на этом этапе ещё не поздно вернуться к проекту, предложенному многоопытными орловскими мостовиками. Суть его в том, чтобы оставить Красный мост только пешеходным, сохранив за ним статус объекта культурного наследия, а рядом возвести транзитный.

Красный мост до…

…и после

Жители, любящие свой город, понимают, что это будет не только дешевле, но и займёт меньше времени. Умные и образованные прекрасно знают, что превратить то, что осталось от Красного моста, в современное строение можно, лишь стерев его с лица земли и построив на этом месте другой, по новому проекту, что, как известно, невозможно.

А ведь были люди, имеющие навыки в строительстве, которых орловский проект заинтересовал, и они даже обращались к господину Муромскому (тогдашнему главе городской администрации. – Прим. ред.) с соответствующими письмами, но увы…

Я, конечно, могу ошибаться, но почти уверена, что, если так называемый «ремонт» будет продолжен, то смета вырастет до 3 миллиардов, а мост, уже изуродованный до неузнаваемости, функционально себя так и не оправдает!

Я вот всё думаю, ну чем и перед кем так провинился город Орёл, что в нём всегда пироги печёт сапожник?

Прошел слух о том, что будут перестраивать ротонду и балюстраду в Дворянском гнезде. Казалось бы, классная идея, но совершенно непонятно, почему надо производить эту полезную работу, не укрепив берег? Ни для кого не секрет, что город стоит на коварных карстовых породах.

Я живу в Дворянском гнезде с 1958 года прошлого века, и за это время берег «ушел» почти на пять метров. Перед балюстрадой не так давно была симпатичная полянка. Теперь её нет. Разрушение берега в этом месте видно невооруженным глазом, достаточно взглянуть на него, спустившись к реке. Прежде чем приступать к изменению малых архитектурных форм, надо укрепить склон скрытыми террасами и укоренить соответствующие растения, способные предотвращать разрушение берега, а это процесс долговременный. Но не сделав этого, мы лет через пять снова будем вынуждены всё перестраивать. Впрочем, нам не привыкать!

Недавно мне один уважаемый человек поведал, что теперь все проекты должны быть настроены на коммерческий успех. Ну, в свете этого утверждения упорно продвигаемый типовой проект благоустройства «Дворянки» успешным не будет по определению, если там только пирожками не станут торговать. А вообще всем известно, что сиюминутный коммерческий успех бывает лишь в публичном доме, но нельзя же всё превращать в это некогда популярное заведение!

На дворе весна, и вместе с ней напомнили о себе конкурсы по «благоустройству локаций и территорий». Откуда взялась эта канцелярщина в русском языке, да ещё и на родине И.С.Тургенева? Может быть, потому, что в областном совете народных депутатов замечательно себя чувствуют депутаты, владеющие родным языком как иностранным? Ведь в России малограмотность никогда не была признаком народности. В прошлом номере ОС мне «посчастливилось» прочитать защитную речь Татьяны Ивановны Ерохиной, по слухам, руководящей каким-то комитетом. Сказать, что меня посетило чувство жгучего стыда, это ничего не сказать. Оказалось, она столь ценный кадр, что в депутатах уже не один срок! Неужели за это время нельзя было нанять репетитора и выучить наконец русский язык? Глядишь, и мысли бы изменились. Вспомнишь тут ленинское «учиться, учиться и ещё раз учиться!»

Особой похвалы в вышеупомянутой речи удостоились орловские парки. Смею утверждать, что парков в Орле ещё нет. Парки, вообще-то, делаются для людей, а не для отчёта. Некогда неравнодушные люди устраивали парки, в которых тропинки были с мягким покрытием, а не с плиточными магистралями. Делалось это для того, чтобы опорно-двигательный аппарат людей не выходил из строя раньше времени, особенно у детей. Всем, а детям в первую очередь, необходимо ходить по неровным поверхностям, желательно босиком, предотвращая развитие плоскостопия, а ещё потому, что на детской стопе расположены точки, способствующие развитию речевого аппарата.

Ну а если в парках не поют птички, то это не парки, а имитация всё того же пресловутого коммерческого успеха, о котором много разговоров, как и о городской комфортной среде, к коей никакого отношения не имеют урночки, лавочки, светильнички, купленные в интернете, и сброшенные с барского плеча, отработанные новогодние украшения.

Комфорт в городе – это когда тебе не надо быть мастером спорта по плаванию, чтобы перебраться с одной стороны улицы на другую на перекрёстке Брестской и Салтыкова-Щедрина, когда тротуары строятся с соответствующими уклонами, и на них не образовываются лужи, когда пешеход не бывает заляпан с головы до ног грязью на всех наших мостах, когда в городе безотказно работают ливнёвки, и вовремя чистится снег зимой.

Всё это возможно только когда исправно работают коммунальные службы, которые, похоже, уже не могут вспомнить, когда от них такое требовали.

И у всех них, заметьте, на исполнение собственных обязанностей никогда не бывает денег!

С уважением ко всем ветвям власти,

гражданка России Людмила Парицкая