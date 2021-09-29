«Может, Ничипоров берега попутал?»

№34 (658) от 29 сентября 2021 г.

Работники МУП «ТТП» считают, что должностные лица администрации Орла не заинтересованы в работе муниципального предприятия; чиновники, в свою очередь, заявляют, что сотрудники МУП не хотят оперативно выполнять текущие задачи.

Напомним, очередным витком конфликта между коллективом Трамвайно-троллейбусного предприятия и городскими властями стала острая нехватка запчастей и навязываемое «сверху» сокращение работников, плюс многомиллионные долги за электроэнергию — люди не уверены не только в своем будущем, но и в том, что ТТП не уничтожат в угоду частным перевозчикам.

На днях обращение к городским властям одного из работников предприятия на заседании комитета по экономической политике и развитию предпринимательства Орловского горсовета озвучил замначальника управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла Вадим Ничипоров.

«У человека были, видно, свои какие-то взгляды на это. Может быть, кто-то попросил его написать такое обращение», — резюмировал чиновник.Как рассказал Ничипоров, слесарь МУП «ТТП» считает, что мэрия предпринимает все для того, чтобы предприятие закрылось; сотрудники боятся остаться без работы. Ничипоров заявил, что закрытие ТТП не планируется, у предприятия останутся те же маршруты, более того, ТТП всячески поддерживают и помогают финансово.

Но на этом городские власти в своих предположениях не остановились: они считают, что работники ТТП просто… ленивые, а их коллективные жалобы объясняются тем, что они не привыкли к работе в определенном ритме.

Горожане «оценили» заботу орловских чиновников о ТТП в комментариях к публикации в «Орловских новостях» (орфография и пунктуация авторов сохранены):

— По ходу, ведут к тому, что это несчастное ТТП пустят по миру и отдадут перевозки в руки частников. Они и выгоднее (налоги в бюджет платят), и сами занимаются покупкой запчастей и ремонтом подвижного состава. От муниципалов одни убытки.

— Эх Ничипоров, вся твоя словесная пурга разбивается об один вопрос «Когда будет отремонтирован Красный мост, какого числа и в каком году?», ведь именно ремонт его ухудшил состояние ТТП в разы. Если на этот вопрос нет ответа, то все твои слова Ничипоров про «всяческого рода поддержку» просто бюрократическая отмазка и брехня, лучше бы ты молчал честнее было бы.

— Поменяться бы на пару дней, всех чинуш ответственных за ТТП на практику и стажировку отправить. На своей шкуре кабинетной оценить условия труда и нагрузку. Пусть покажут мастер класс. Болтать все горазды.

-Да можно и не направлять, достаточно уволить «деток». И будет легче.

Журналисты «Орловской среды», в свою очередь, побеседовали с работниками МУП ТТП и убедились, что «словесная пурга» «по Ничипорову» ровным счетом ни на чем не основана. А, если серьезно, коллективу Трамвайно-троллейбусного предприятия давно не до шуток. Мы побеседовали с несколькими работниками ТТП, и они объяснили почему, не «поленились»:

— «Какой-то слесарь» на самом деле всё говорит правильно. На ПАЗиках пока еще ездить можно, но один уже стоит с рулевой тягой. Дело в том, что нас перевели с хорошей заправки на заправку на «Металлисте», так вот, ни одна нормальная машина там не заправляется. Топливо там, конечно, дешевле, но оно такого качества… Ни один уважающий себя водитель никогда не заедет на эту заправку. Топливо грязное. Из-за этого начались проблемы с автобусами ЛИАЗ, и на данный момент — с автобусами ПАЗ. Один автобус уже стоит, на нём нужно менять топливный фильтр, пропала тяга. А у нас даже фильтров топливных нет, хотя их стоимость всего от 800 до 1500 рублей.

— Чем Ничипоров нам помогает, я лично понять не могу. Почему он решает кадровые вопросы, кто его на это уполномочил, мне тоже непонятно. Та самая заправка «появилась» у нас одновременно с появлением Ивановой — начальницы по экономике – и Молодчинина — в то время начальника МУП ТТП. Раньше, когда даже денег не было, мы заправлялись на Роснефти. И с транспортом все было нормально. Кто сейчас кому откатывает, мы не знаем, но факт остается фактом: водителей вынуждают заправляться на конкретной заправке, даже в ущерб транспорту, который из-за грязного топлива ломается. На этой заправке заправляют с утра, нам в долг дают, но и в долг не нужно при таком качестве топлива, понимаете? Это что, такой способ от людей избавиться? Поломать всю технику и люди волей-неволей уволятся?

— Когда мы заправляемся на так называемой «красной» заправке, нам чеки на руки не выдают. Мы расписываемся в ведомости, и всё. Такого нет нигде. Только там.

ПАЗы пока ещё новые, а вот ЛИАЗы чинят за счет того, что снимаются запчасти с техники, которая стоит под забором. На троллейбусы вообще запчастей не привозят. Троллейбусы стоят покрашенные, но на них нет резины. Не могут привезти двенадцать колес! С троллейбусами ситуация вообще страшная. «Тот самый слесарь» задавал вопрос чинуше Ничипорову, выступал ли он за отмену троллейбусов. Он при всём коллективе сказал, что такого быть не может, хотя по РЕН ТВ показали: он на одном из совещаний сказал, что троллейбусы не выгодны, хотя президент наш говорит: нужно развивать электрический транспорт во всех городах. Может, Ничипоров берега попутал? Чиновник из мэрии указывает, кого увольнять, кого сокращать в муниципальном предприятии. Нужно сменить все руководство ТТП за исключением Ивановой, написал он в своем распоряжении. А ведь эта «специалистка» очень быстро стала замдиректора по экономике с зарплатой соответствующей. Руководству не требовалось время, чтобы присмотреться к человеку, разобраться, какой она специалист. Когда она пришла, была зарплата 25 тысяч, сейчас уже под пятьдесят, наверное, и себе она ещё привела помощника. Слесарей у нас никто не нанимает, нанимают только помощников.

— В ТТП нет никакого снабжения, зарплату дают, чтобы мы молчали, а на ремонт денег нет. Предприятие выживает. Лампочек не было, железо — лист привезут, чтобы только молчали. Раньше снабжение было хорошее. А сейчас кость бросят… Ничипоров в своем выступлении заявил, что электротранспорт убыточный, и намекнул, что от троллейбусов придется нам отказаться. Мы это слышали. Потом он от своих слов отказался. Затем он пишет, что нужно сократить слесарей, смысл в том, что у нас слишком много народа и мы ничего не делаем. В то время как в бригадах осталось по одному-два человека. У нас нехватка на данный момент — тридцать пять человек! Слесарей, значит, нужно сократить, а в руководстве штат раздувается, и зарплаты там за полтинник, скорее всего. Предприятие подводят под уничтожение. Они нас просто закрыть не могут, поэтому электротранспорт к закрытию плавно подводят. Они хотят выпустить автобусы и деньги стричь.

— Сейчас стараются делать так, чтобы трамваи больше не вышли, даже начинают кое-где выравнивать асфальт, в районе Посадской, около универмага. Трамвайные пути закатывают в асфальт. Может, чтоб дорога была лучше, но… Сейчас ходят всего десять трамваев. А ведь можно было сделать разворотное кольцо на Карла Маркса, говорили же об этом, и обслуживались бы пассажиры, но это никому не нужно.

— Каждый новый руководитель, который к нам приходит, все интереснее и интереснее. Кто им был невыгоден, убрали, Гордюшин у нас был Юрий Викторович, сейчас они своих ставят марионеток.

Сейчас Чемеров Юрий Викторович… Раньше был директором ПТК — перевозки по межгороду — доведена при нём до банкротства, МУП ЖРЭП (Заказчик) — с долгами большими, и человека с таким послужным списком ставят во главе предприятия, которое находится в критическом состоянии. Как-то проскакивала информация, что директором ТТП может стать Хрипунов Вадим Анатольевич, его в результате просто не пропустили. У него были планы по выводу предприятия из кризиса, он эти планы озвучил и, видимо, чиновники поняли, что его до власти допускать нельзя. Так у них планы свои реализовать не получится.

— Администрация в лице Ничипорова, Парахина утверждает, что выделяет нам колоссальные деньги, а год, два, три года назад где они были с деньгами? Когда в год ТТП выделяли двенадцать миллионов! ТТП требуется в месяц такая сумма! Сейчас закладывают какие-то деньги, но мы их не видим, они уходят за долги, около двухсот миллионов должны за электроэнергию.

Предприятие на безубыточный уровень никогда не выйдет, такие предприятия все дотационные, даже за рубежом. ТТП выполняет социальную нагрузку. Частник захотел — поехал, а захотел — не поехал. А троллейбус едет и в дождь, и поздно вечером, бабушка стоит одна на остановке — одного пассажира до места везет. Городская власть обязана всё это дотировать. Нулевые рейсы — все это должно просчитываться и проплачиваться в срок. Льготников оплачивают не в полном объеме, должны 115 миллионов и не отсудили ничего, сказали, что-то там неправильно у нас. Не будет ТТП — руки развязаны, частники скажут — проезд 25 рублей, и будет 25 рублей. И проездные отменят.

— Ничипоров говорит, объем работ у нас не так велик. Как невелик? Он нам троллейбусы или автобусы новые купил, что у нас объема работ нет? У нас 41 ЛИАЗ, 35 троллейбусов, у нас 76 единиц техники находятся в изношенном состоянии, и он говорит, что три сварщика — это много. У троллейбуса весь кузов металлический, и при этом сварщики не нужны? У человека нет вообще понимания!

— Пусть придет в ТТП на полсмены, поработает, как ему один из наших сотрудников предложил, и тогда понимание сразу появится. Ничипоров улыбнулся и пошёл. Посмотрим, далеко ли он уйдет с таким циничным отношением. Точно такая же ситуация сейчас происходит с ТТП, как происходило с ПАТП-1. Один в один. Частники зашли на маршруты. Нас все руководство успокаивало: они нам помогают. Как они помогали? Они перед нами весь народ забирали, а мы за ними ехали по времени. Идешь строго по расписанию — все маршрутки перед тобой едут. Нарушаешь график, пишут докладные записки диспетчеры, и водителей наказывают. Ничипоров ведь настаивает, чтобы соблюдался строго график, при этом на проделки маршрутчиков мэрия смотрит сквозь пальцы.

— Если поступает жалоба от жителей улицы Гайдара о том, что вечером не дождаться маршрутку №2, или от жителей переулка Бетонного, где нет автобуса №12, чиновники говорят, что это нерентабельные маршруты и сделать они ничего не могут. А вот если вдруг кто-то (возможно, и подставной человек) напишет, что в 22.10 нет автобуса №48 на остановке у ЦУМа, в ТТП сразу «прилетает» претензия, и совершенно не важно, что маршрут этот вечером «пустой». Транспорт ТТП в 90 процентов случаев соблюдает расписание, а у некоторых частных перевозчиков и расписания-то нет. Администрация в своих ответах на подобные замечания дает ссылки на устаревшие страницы сайта, где опубликованы данные трех-пятилетней давности. Администрация и Ничипоров заявляют о проверках соблюдения графиков движения, но есть ли эти графики на самом деле? А с ТТП спрашивают за каждую мелочь. Так где же помощь, о которой постоянно говорят мэр и его заместитель? Это помощь, которая заключена в жирные и грязные кавычки?

Судя по тому, что рассказали работники ТТП, господин Ничипоров действительно «попутал берега» и не понимает этого. «Орловская среда» и коллектив муниципального Трамвайно-троллейбусного предприятия надеются, что прокуратура Орловской области обратит внимание на деятельность этого чиновника. Ведь бывают же случаи, когда муниципальное образование Город Орел не может обойтись без конкретного предприятия, а вот без человека, скрывающего за «словесной пургой» весьма нехорошие намерения — вполне.

Наталья Зарубина

Комментирует депутат Орловского областного совета Евгений Косогов:

— Назначение исполняющим обязанности руководителя МУП «ТТП» бывшего директора МУП ЖРЭП (Заказчик) Чемерова — это откровенный плевок в адрес коллектива предприятия. Это человек, который ни разу не явился на заседание городского комитета по имуществу, он все время скрывался, прятался от депутатов, потому что знал, что у него всё очень плохо. Это человек, который не заинтересован в развитии чего-либо в принципе, человек, который будет делать всё, что ему скажут. Я хочу напомнить, что главбух предприятия, которым он руководил, осуждена за присвоение денежных средств организации — похищены несколько миллионов рублей, которые она «уводила» постепенно. И это при том, что предприятию все время требовалась помощь из бюджета. Если у директора организации такой главбух, это о чем-то говорит? Если человек доводит до банкротства одно предприятие и потом «заходит» на другое, его цели очевидны, по моему мнению. И к кадровой политике администрации города соответственно есть вопросы.

Что касается запасных частей для ТТП. Я неоднократно обращался к мэру Парахину с тем, чтобы был проработан вопрос выделения целевых денежных средств из бюджета города на их закупку, чтобы весь подвижной состав мог работать. Если он стоит и не работает, о каких доходах можно говорить? Логика проста: если простаивает транспорт, образуются убытки, в то же время нужно налоги платить, зарплату, даже за простой нужно платить; если техника на линии — ты зарабатываешь деньги. Однако Юрий Парахин не хочет слышать ни меня, ни других людей, заинтересованных в бесперебойной работе подвижного состава предприятия. Никаких мер по этому простейшему вопросу он не принял.

Также мне хочется обратиться к прокурору Орловской области с просьбой принять меры прокурорского реагирования в отношении должностных лиц администрации города Орла, так как, по моему предположению, в отношении ТТП выбран механизм так называемого медленного банкротства. Каждые полгода меняется руководство, прячутся концы в воду, ответственность конкретных должностных лиц таким образом размывается. Так происходило с ПАТП. Я как депутат, в свою очередь, буду добиваться, чтобы все люди, которые замешаны в умышленном доведении предприятия до предбанкротного состояния, понесли ответственность и были уволены с занимаемых должностей. Если город потеряет Трамвайно-троллейбусное предприятие, рынок перевозок будет монополизирован частными перевозчиками. Они будут диктовать свои условия власти и заявлять ту цену перевозок, которая им выгодна. Я считаю, что депутаты, все небезразличные жители нашего города, коллектив Трамвайно-троллейбусного предприятия должны добиться, чтобы к руководству ТТП пришел опытный специалист в сфере транспорта, чтобы он занялся выведением из кризиса Трамвайно-троллейбусного предприятия. Также я считаю, что городу Орлу нужен начальник управления транспорта, который будет заинтересован в том, чтобы муниципальный перевозчик в лице ТТП нёс минимальные убытки: безубыточным он быть не может, но минимизировать убытки при грамотном подходе вполне возможно. Неоднократно мы говорили Парахину о тех самых разворотных кольцах возле «торговых рядов», о разворотном треугольнике возле Центрального рынка, все эти предложения были озвучены пока еще мэру города Орла неоднократно. Мы видим, что ничего абсолютно в этом направлении он не делает. Он, наверное, считает, что, погашая кредиторскую задолженность, чиновники свою работу выполняют. Так вот, чтобы эта задолженность не росла в геометрической прогрессии, нужно, наконец, навести порядок на предприятии. После ухода Коровина и Гордюшина ТТП по сути находится без «рулевого». Коллектив деморализован, и там, я считаю, творятся безобразие и беззаконие. Некоторые сотрудники в ТТП всю жизнь свою проработали, и сейчас они просто в шоке от того, что там происходит. Многие люди, а среди них есть уникальные специалисты, могут потерять работу, а идти им будет некуда. Нужно приложить все усилия, чтобы предприятие спасти и прекратить это издевательство над муниципальным перевозчиком. В этом, конечно, большая надежда на прокурора области Владислава Владислава Малкина.

Комментирует депутат Орловского областного совета Евгений Косогов:

— Назначение исполняющим обязанности руководителя МУП «ТТП» бывшего директора МУП ЖРЭП (Заказчик) Чемерова — это откровенный плевок в адрес коллектива предприятия. Это человек, который ни разу не явился на заседание городского комитета по имуществу, он все время скрывался, прятался от депутатов, потому что знал, что у него всё очень плохо. Это человек, который не заинтересован в развитии чего-либо в принципе, человек, который будет делать всё, что ему скажут. Я хочу напомнить, что главбух предприятия, которым он руководил, осуждена за присвоение денежных средств организации — похищены несколько миллионов рублей, которые она «уводила» постепенно. И это при том, что предприятию все время требовалась помощь из бюджета. Если у директора организации такой главбух, это о чем-то говорит? Если человек доводит до банкротства одно предприятие и потом «заходит» на другое, его цели очевидны, по моему мнению. И к кадровой политике администрации города соответственно есть вопросы.

Что касается запасных частей для ТТП. Я неоднократно обращался к мэру Парахину с тем, чтобы был проработан вопрос выделения целевых денежных средств из бюджета города на их закупку, чтобы весь подвижной состав мог работать. Если он стоит и не работает, о каких доходах можно говорить? Логика проста: если простаивает транспорт, образуются убытки, в то же время нужно налоги платить, зарплату, даже за простой нужно платить; если техника на линии — ты зарабатываешь деньги. Однако Юрий Парахин не хочет слышать ни меня, ни других людей, заинтересованных в бесперебойной работе подвижного состава предприятия. Никаких мер по этому простейшему вопросу он не принял.

Также мне хочется обратиться к прокурору Орловской области с просьбой принять меры прокурорского реагирования в отношении должностных лиц администрации города Орла, так как, по моему предположению, в отношении ТТП выбран механизм так называемого медленного банкротства. Каждые полгода меняется руководство, прячутся концы в воду, ответственность конкретных должностных лиц таким образом размывается. Так происходило с ПАТП. Я как депутат, в свою очередь, буду добиваться, чтобы все люди, которые замешаны в умышленном доведении предприятия до предбанкротного состояния, понесли ответственность и были уволены с занимаемых должностей. Если город потеряет Трамвайно-троллейбусное предприятие, рынок перевозок будет монополизирован частными перевозчиками. Они будут диктовать свои условия власти и заявлять ту цену перевозок, которая им выгодна. Я считаю, что депутаты, все небезразличные жители нашего города, коллектив Трамвайно-троллейбусного предприятия должны добиться, чтобы к руководству ТТП пришел опытный специалист в сфере транспорта, чтобы он занялся выведением из кризиса Трамвайно-троллейбусного предприятия. Также я считаю, что городу Орлу нужен начальник управления транспорта, который будет заинтересован в том, чтобы муниципальный перевозчик в лице ТТП нёс минимальные убытки: безубыточным он быть не может, но минимизировать убытки при грамотном подходе вполне возможно. Неоднократно мы говорили Парахину о тех самых разворотных кольцах возле «торговых рядов», о разворотном треугольнике возле Центрального рынка, все эти предложения были озвучены пока еще мэру города Орла неоднократно. Мы видим, что ничего абсолютно в этом направлении он не делает. Он, наверное, считает, что, погашая кредиторскую задолженность, чиновники свою работу выполняют. Так вот, чтобы эта задолженность не росла в геометрической прогрессии, нужно, наконец, навести порядок на предприятии. После ухода Коровина и Гордюшина ТТП по сути находится без «рулевого». Коллектив деморализован, и там, я считаю, творятся безобразие и беззаконие. Некоторые сотрудники в ТТП всю жизнь свою проработали, и сейчас они просто в шоке от того, что там происходит. Многие люди, а среди них есть уникальные специалисты, могут потерять работу, а идти им будет некуда. Нужно приложить все усилия, чтобы предприятие спасти и прекратить это издевательство над муниципальным перевозчиком. В этом, конечно, большая надежда на прокурора области Владислава Малкина.