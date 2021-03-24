Можно ли верить на слово мэру Орла?

№10 (634) от 24 марта 2021 г.

И почему «защита Парахина» уйдёт у губернатора Орловской области Андрея Клычкова в ближайшее время на второй план

Когда того или иного гражданина ловят на лжи, обмане, вранье, — в богатом русском языке достаточно много синонимов, — то те, кому приходится выслушивать или иным образом воспринимать эту самую ложь, часто пытаются найти её истоки, причины и понять, что же именно хотел скрыть солгавший. Особенно тщательно к этому вопросу подходят правоохранительные органы, да и мы, журналисты, отнюдь не всегда склонны принимать на веру слова чиновников.

Мэр Орла Юрий Парахин приучил всех, что его слова всегда нужно перепроверять. Журналисты привыкли: сказал что-нибудь Юрий Николаевич, значит, надо обязательно тщательно сверить его публичные заявления с реальным положением вещей и официальными документами. Потому что периодически обнаруживаются расхождения. Внушительный список примеров таких расхождений и несоответствий составили орловские журналисты.

Мэр Орла Юрий Парахин скрывается за фигурой губернатора. «Юрий Николаевич, безусловно, подготовленный, опытный человек, и я понимаю, что этот тот руководитель, кто не будет смотреть, кто бы что не сказал плохого, а будет смотреть на людей в своем большинстве».

(Андрей Клычков, губернатор Орловской области» 20.03.2021)

ВЫДЕРЖИТ ЛИ ДЕТЕКТОР ЛЖИ?

27 октября 2020 года, то есть пять месяцев назад, на заседании Орловского городского совета народных депутатов произошёл диалог депутата Игоря Рыбакова и тогда ещё кандидата в мэры Юрия Парахина:

— Вы готовы внедрить процедуру прохождения антикоррупционного полиграфа для руководителей разного уровня администрации? – обратился Рыбаков к Парахину.

— Это за рамками трудового законодательства РФ.

— Надо вам начать с себя. И пройти антикоррупционный полиграф.

— Я готов.

— Давайте определимся по срокам?

— Ну определимся. Давайте в начале определимся с результатами голосования.

Вот такой был разговор, зафиксированный и официальными лицами, и журналистами и опубликованный в СМИ.

В дальнейшем, обнадёженный вместе с жителями Орла, депутат горсовета Игорь Рыбаков даже похвалил решительность мэра, сказав, что «слова Юрия Парахина о добровольном прохождении антикоррупционного полиграфа – слова не мальчика, но мужа». А 2 ноября вступившему в должность мэру было вручено согласие на прохождение психофизиологического исследования с помощью полиграфа, которое он также принял.

Юрий Парахин принимает от Игоря Рыбакова согласие на прохождение полиграфа

Если следовать логике депутата Игоря Рыбакова, то сегодня, когда с момента заявления Юрия Николаевича Парахина прошло порядка ста пятидесяти дней (достаточно, чтобы подумать и выполнить обещание), слова мэра становятся уже словами «не мужа, а мальчика», хотя к этой категории 43-летнего чиновника относить как-то не совсем правильно. А теперь, уважаемые читатели, задумаемся: солгал мэр или не солгал? Он же не конкретизировал, когда именно и при каких обстоятельствах готов пройти полиграф. Может быть, это будет когда-нибудь-где-нибудь в Следственном комитете или в УВД, кто знает… Но орловские депутаты, журналисты и жители Орла всё-таки ждут выполнения мэрского обещания. Наверно, хотят посмотреть: выдержит ли полиграф, не сломается ли при проверке высказываний мэра Орла?..

ПОПЫТКА СКРЫТЬ ЛИЧНУЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

33-й президент США Гарри Трумэн однажды сказал: «Не назначайте лису присматривать за курами лишь потому, что у нее большой опыт работы в курятнике». Никто не сомневается, что у Юрия Николаевича Парахина, начиная с 2005 года, ( вспомним историю с передачей его фирме муниципальной земли и муниципального административного здания на Московской, 31 для строительства торгово-офисного центра) большой опыт работы в городском хозяйстве.

Его практические знания весьма обогатились в тот период, когда он по воле обстоятельств стал заместителем председателя правительства Орловской области – руководителем финансово-экономического блока (2009-2014 годы). Именно тогда окрепли «семейные» предприятия Парахина ООО «Партнёр», ООО «Универсал» и ООО «Союз». Именно в тот период под фактический контроль перечисленных ООО с участием зампреда правительства перешёл Южный рынок и, по его собственным словам, предприятия стали заниматься «ярмарочной деятельностью».

На самом деле, Юрия Парахина и его деловых партнёров – семейство Литваков – многие не без оснований считают крупнейшими владельцами коммерческой недвижимости в Орле. Но это пока ещё никем не доказано, так что оставим сюжет в сфере «предполагаемых». Но, полагаем, если задаться целью и выявить все участки земли и здания, так или иначе имеющие отношение к мэру, то результаты многих поразят…

На вопрос журналиста газеты «Орловская искра» Сергея Заруднева о том, не идёт ли Юрий Николаевич во власть, чтобы поправить своё финансовое положение, Парахин ответил отрицательно, аргументируя свою позицию следующими словами: «Дело в том, что предприятия, учредителем которых я являюсь, не связаны с муниципалитетом, муниципальной собственностью, муниципальной землей. Если речь о том, что в качестве мэра я смогу повлиять на развитие этих предприятий, то нет, не смогу».

Ключевой момент в данной фразе – утверждение Юрия Парахина о том, что он якобы не сможет повлиять на развитие своих предприятий. А теперь – маленький сеанс разоблачения.

Тот факт, что у него, как у мэра города Орла имеется личная заинтересованность в связи с тем, что его предприятия связаны с организацией ярмарочной торговли, и именно подконтрольная ему территория была определена в качестве резервной для размещения торговых точек предпринимателей, которых муниципалитет пытался «выдавить» с традиционных ярмарочных площадок, был констатирован 10 февраля 2021 года даже Комиссией по противодействию коррупции Орловского городского совета народных депутатов.

Прокуратура Орловской области впрямую назвала эту ситуацию «нарушением требований антикоррупционного законодательства»: «В нарушение требований антикоррупционного законодательства мэр г. Орла в связи с реализацией возложенных на него полномочий по решению вопросов местного значения на территории г. Орла, где осуществляют деятельность данные организации, не принял меры по предотвращению и урегулированию ситуации, связанной с возможным возникновением конфликтов интересов, не уведомил об указанном факте уполномоченный орган Орловского городского совета народных депутатов».

И, между прочим, прокуратура констатировала, что реализация возложенных на него полномочий напрямую связана с деятельностью организаций, в которых он является учредителем. Ещё раз это было подтверждено в выступлении на заседании горсовета Орла начальником отдела надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Орловской области Алексеем Трянзиным, который озвучил позицию прокуратуры, считающей, что личная заинтересованность мэра повлияла или могла повлиять на объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей. А ещё он сообщил , что «имеются основания для привлечения мэра города Орла к установленной законом ответственности».

ПОЗДРАВЛЯЕМ, ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, СКАЗАВШИ…

А можно ли верить мэру Юрию Парахину после его другого памятного всем публичного утверждения? Все помнят, как нынешний мэр пытался всеми силами убедить общественность, что его предприятия не работают в сфере торговли. Поэтому на вопрос журналиста «Предприятия торговые?» он лукаво отвечает : «Нет, это недвижимость, которая хорошо работает, которая была оценена «Сбербанком», и на которую был выдан кредит». И это, мягко говоря, не совсем так!

Агентство федеральных расследований FLB.ru выяснило следующее: «ООО «Универсал» расположено по адресу: ул. Комсомольская, 287. Кроме аренды и управления собственным недвижимым имуществом имеет такие виды деятельности, как «Торговля оптовая строительными материалами» и «Торговля розничная строительными материалами, не включёнными в другие группировки». ООО «Союз» также находится на ул. Комсомольская, д. 287. И занимается следующими видами деятельности: «Торговля розничная напитками в специализированных магазинах, деятельность агентов по торговле пивом, деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табаком, торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах, торговля розничная пивом в специализированных магазинах и пр».

Так что, Юрий Николаевич вводил всех в заблуждение относительно того, что его предприятия не занимаются торговлей? Потом он, кстати, и сам признался в этом. Цитируем его слова: «Компании, доли в которых я передал в доверительное управление, действительно с 2013 года занимаются ярмарочной деятельностью. Но ярмарками выходного дня они никогда не занимались и не планировали. Это совсем другой формат».

Но ни нас, ни читателей, ни прокуратуру не волнует формат, пусть этим люди из шоу-бизнеса занимаются. Факт вольного обращения с фактами налицо, правда ведь?

Идём дальше. Ну ладно, насчёт торговых предприятий, допустим, «покривил душой», хотя выводить мэра на чистую воду пришлось с помощью выписок из реестра юридических лиц и дополнительных проверок. А как вам неуклюжая попытка Парахина отправить людей, интересующихся его ООО «Союз» и ООО «Универсал» на другой конец города, да ещё по несуществующему адресу?

Когда его спросили, где находятся его предприятия, он ответил : «Партнёр» — на Московской, 31, «Союз» и «Универсал» — на Московской, 287». Юрий Николаевич Парахин страдает потерей памяти? Или он не в ладах с географией? Или настолько наивен, что думает, будто его слова не станут проверять?

Мы, конечно же, проверили. Адрес «ул. Московская, 287» не существует в принципе. Последний дом по нечётной стороне этой улицы – это дом № 181. А предприятия Парахина расположены на другом конце Орла по адресу ул. Комсомольская, 287. И теперь, после того, как это было опубликовано в СМИ, растиражировано и проверено, заявлять, что это была оговорка, или пытаться обвинить журналистов в искажении слов просто смешно. Оговорка? Может быть, но это оговорка по Фрейду! Великий австрийский психиатр предполагал, что бессмысленные ошибочные действия служат для реализации бессознательных желаний. Вероятно, эта «ошибка» показывает бессознательное желание скрыть реальное местоположение своих фирм?

Впрочем, нам кажется, действия по классической схеме, описанной ещё в советской комедии полувековой давности «Джентльмены удачи» – «здесь – помню, здесь – не помню!» — стали для Юрия Парахина, выражаясь медицинским языком, хроническими.

В Орле есть большой мост «Дружба», который комиссия мэрии приняла после ремонта в разваливающемся состоянии. Юрий Парахин, который был председателем комиссии, внезапно напрочь забыл, когда был на мосту «Дружба» для его приёмки. А его подписи на акте приёмки оказались выполненными разными чернилами и разительно отличались от его обычного автографа.

28 января 2021 года на заседании Орловского горсовета депутат Виталий Рыбаков поинтересовался, каким образом мэр Орла участвовал в составе комиссии по приёмке этого моста: «Я хочу услышать от мэра Парахина, был ли он с комиссией лично 22 декабря 2020 года на мосту «Дружба», или нет?»

Парахин ответил вопросом на вопрос: «Какая необходимость мне именно 22-го лично там быть?» А затем добавил: «Я просмотрел мост до 22 числа… Я не слежу, Виталий Анатольевич, какого числа, я не помню, какого числа это было».

«В СВЯЗИ С ВЫЯВЛЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ…»

Нет, в Орле, конечно, ещё за полгода до «выборов» мэра было известно, что эту должность займёт Юрий Парахин. Под него было скорректировано законодательство, его рекомендовал губернатор, ему нашли спойлеров. Но он сам заявил, что, ещё не будучи мэром, уже лично принимал решения от имени городской администрации.

Мы имеем в виду уже набивший оскомину вопрос о переносе ярмарок выходного дня в Орле. Постановление об этом бывший сити-менеджер Муромский подписал в последний день своей работы совсем не случайно. Орловские журналисты не без оснований предполагают, что это было сделано в качестве выполнения одного из условий согласия Юрия Парахина на «избрание» на новую должность. И якобы за это Муромский, ушедший с должности с нехорошим выговором по «антикоррупционной теме», получил должность советника губернатора. А фирмы Парахина должны были получить сотни выгнанных с самых удобных и популярных площадок предпринимателей на принадлежащей им громадной территории Южного рынка по адресу ул. Комсомольская, 287. Но тут вмешалась прокуратура.

А Юрий Николаевич Парахин «на голубом глазу» говорил журналисту «Орловской искры»: «Поэтому я и отменил решение о переносе ярмарок ещё до вмешательства прокуратуры».

И снова нынешний мэр публично ввёл жителей Орла в заблуждение. В то время, когда решение отменили, он не был мэром, а прокуратура вмешалась в процесс за три недели до отмены решения, и именно по её инициативе она и произошла.

Вот пресс-релиз прокуратуры Орловской области: «В первый вторник октября текущего года (3 октября 2020 г.- Прим. ред.) прокурор области совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Орловской области провели приём предпринимателей. На приём обратились представители Орловской торгово-промышленной палаты с вопросом о законности постановления администрации г. Орла от 24.09.2020 №3732 «Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2021-2022 годах», в соответствии с которым из Плана размещения ярмарок на территории г. Орла были исключены ярмарки выходного дня на площади Жукова и Комсомольской площади г. Орла. По поручению прокурора Орловской области проведена проверка. Установлено, что указанный правовой акт принят администрацией города Орла с нарушением требований действующего законодательства об основах государственного регулирования торговой деятельности и в сфере развития малого и среднего предпринимательства».

Прокуратура вмешалась 3 октября, и решение об отмене постановления №3732 от 24 сентября 2020 г. было принято. Когда? На этот вопрос опять же отвечает орловская прокуратура, причём 22 октября, за десять дней до того, как Юрий Парахин вступил в должность мэра: «В связи с выявленными нарушениями прокуратура Советского района г. Орла внесла в адрес и.о. главы администрации г. Орла представление, по результатам его рассмотрения незаконное постановление администрации г. Орла от 24.09.2020 №3732 «Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2021-2022 годах» отменено».

А кто на самом деле принимал решение об отмене постановления? Парахин заявляет, что он, а на самом деле документ подписал и.о. главы администрации Олег Минкин.

Парахин получает предостережение от зампрокурора области Сергиенко

Парахин же, наоборот, даже после отмены скандального постановления не оставил попыток «разогнать» две самые популярные в народе ярмарки, за что 11 декабря получил предостережение прокурора о недопустимости нарушения закона. А к отмене решения Муромского он, вопреки его заявлениям, отношения не имеет. Это, как говорил Остап Бендер, медицинский факт. Как и его жонглирование фактами в данном конкретном случае…

АФФИЛИРОВАННАЯ ПРАВДА ПАРАХИНА

Нет, конечно, у Юрия Николаевича Парахина могут быть свои личные представления о современном законодательстве, но, как нам представляется, у профессиональных высококвалифицированных сотрудников прокуратуры Орловской области знаний в этом плане несколько больше.

Вернёмся в февраль 2021 года, когда Юрий Николаевич Парахин отчаянно пытался скрыть, кому были проданы ранее принадлежавшие ему доли в ООО «Партнёр», ООО «Универсал» и ООО «Союз». В ответ на вопрос известного журналиста Андрея Караулова о долях он предложил тому связаться с ним по «закрытой связи».

А затем на заседании Орловского городского Совета народных депутатов всячески пытался не допустить разглашения фамилии и имени нового бенефициара и его родственных связей, аффилированности или взаимозависимости с ним, хотя за неделю до того уже было известно, что, по официальным и общедоступным данным, Юрий Николаевич Парахин вышел из состава учредителей упомянутых нами ООО 13 января 2021 года, то есть почти через два с лишним месяца после того, как стал мэром Орла. В тот же день учредителем этих ООО сталHYPERLINK «https://newsorel.ru/fn_682828.html»а Парахина А. Н. (Повторим, данные об учредителях имеются в открытом доступе, получить их может любой желающий, что называется, «загуглив». – Прим. ред.).

Диалоги на заседании горсовета между прокурором и мэром со стороны выглядели игрой в кошки-мышки, причём мышкой был отнюдь не прокурор. Прокурор интересовался, кому Юрий Парахин продал свои доли в трёх ООО. Вопрос Алексея Трянзина был простым: «Является ли тот человек, которому вы продали доли, аффилированным к вам, либо родственником, близким, дальним?»

Парахин решительно ответил: «Нет, не является».

А оказалось, что у представителей главной надзорной инстанции, на которую президент России возложил ответственность за контроль над исполнением законов, данные совершенно другие.

«Как видно из представленных Парахиным договоров о продаже долей в уставных капиталах «Универсал», «Союз» и «Партнёр», — сказал прокурор, — большая часть долей были проданы бывшей супруге… Более того, в установочной части договоров, как указано моим коллегой, регистрация Парахина Юрия Николаевича и супруги находится по одному и тому же адресу, что наводит на определённые вопросы… Считаю, что Парахин Юрий Николаевич продал доли в обществах аффилированному физическому лицу, то есть в его действиях усматривается способность в дальнейшем оказывать влияние на деятельность юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в вышеуказанных коммерческих организациях».

У нас нет абсолютно никакого желания копаться в личных делах Юрия Николаевича Парахина, тем более что юридические аспекты этих дел были уже подробно освещены в материале FLB.ru «Как развести государство фиктивным разводом». Мы лишь констатируем тот факт, что, по мнению прокуратуры Орловской области, Парахин публично попытался скрыть правду, утверждая, что продал свои доли в трёх ООО независимому (не аффилированому к нему) лицу. А скрывать что-то от прокуроров, как мы считаем, не только нехорошо, но и опасно…

Для справки: фиктивный развод сам по себе не является преступлением, но если он используется как способ сокрытия собственности муниципальных и гражданских служащих, их реальных доходов и расходов, то может являться важным элементом состава преступления и наказываться в соответствии со ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Письмо прокурору №7. Автор Юрий Парахин

ОБИДНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЛИСЫ

Да, мы забыли написать о том, чем вызвано наше внимание к высказываниям Юрия Николаевича Парахина в публикациях СМИ и на официальных мероприятиях относительно различных деталей его бизнеса и профессиональной деятельности.

Дело в том, что он всё-таки обратился в прокуратуру, точнее, к прокурору Советского района Орла Владимиру Нечипоруку. В письме № 6 от 1 марта 2021 года Парахин, ничего не конкретизируя, обвинил депутата Орловского городского совета народных депутатов Виталия Рыбакова в грубых и некорректных выражениях в отношении него, мэра Орла. Потом, видимо уже отправив письмо, решил припомнить, в чём эти высказывания состояли, и в тот же день подписал письмо №7. В нём он привёл «весомые» обвинения. Говоря о себе в третьем лице, как любил делать товарищ Сталин, да ещё с прописной буквы, он написал, что «депутатом Рыбаковым В.А. в отношении Мэра города Орла были допущены следующие высказывания оскорбительного характера:

«Платит тёще десять тысяч аренды для чего? Для того, чтобы легализовать свою лживость».

«…Как можно назначить лису охранять птицеферму?…»

«… Лживость гражданина Парахина Ю.Н…»

«… Он мне задаёт вопрос, какое он имеет моральное право? Рыло в пуху!…»

Точки впереди и сзади фрагментов показывают, что они даны вне контекста. А объяснять нашим читателям, что к чему, особенно, если они внимательно прочитали текст, написанный выше, совершенно не нужно, они и так всё понимают…

И ещё. Губернатор Орловской области Андрей Евгеньевич Клычков сильно переоценил способность Юрия Парахина как руководителя держать удар, сказав, что «это тот руководитель, кто не будет смотреть, кто бы что не сказал плохого». Очень даже будет, товарищ губернатор!

Губернатор Орловщины Андрей Клычков в гостях у арестованного по обвинению в многомиллионной взятке губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

Впрочем, возможно «защита Парахина» в ближайшее время уйдёт у губернатора Клычкова на второй план. А на первый выйдут детали его «дружбы и сотрудничества» с арестованным по делу о крупной взятке губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. Теме дружбы Андрея Клычкова с Белозерцевым и другими гражданами, с которыми он сотрудничал и которых до последнего прикрывал, хотя они оказались не в ладах с законом, будет посвящён очередной материал Агентства федеральных расследований FLB.ru. А «Орловская среда» предлагает читателям вспомнить, как складывались и развивались дружественные отношения двух губернаторов – и что из этого вышло. Читайте наш материал «Параллельные регионы: что роднит Орел и Пензу».