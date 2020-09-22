Мрачный город: новый микрорайон Орла утонул в темноте

ОНФ попросил администрацию Орла решить проблему с уличным освещением в микрорайоне Зареченский. При проектировании нового района на отдельных улицах не было запланировано освещение. А там, где фонари поставили — они не горят. Значительная часть района в вечернее время находится в полной темноте. Об этой проблеме активисты ОНФ сообщали еще летом 2018 г. Тогда по итогам мониторинга был сформирован список улиц без освещения. В их число вошли улицы Генерала армии Ковалева, Алроса и ряд других.

«После проведенного мониторинга летом 2018 года мы обратились с этой проблемой в администрацию Орла. Вопрос до сегодняшнего дня остается нерешенным. Граждане как ходили по темноте, так и продолжают. Поэтому мы повторно обратимся в администрацию Орла с предложением разработать план по установке освещения на улицах Зареченского микрорайона», – рассказал член регионального штаба ОНФ в Орловской области Павел Меркулов.

На прошедшей неделе в исполком ОНФ снова обратились жители Заречки. Они отметили, что на улице Емлютина установлены мачты освещения, но на протяжении всей дороги в несколько километров нет ни одного пятна света. Улица Емлютина – это одна из центральных улиц Зареченского микрорайона. Она ведет от Карачевского шоссе к десятку высотных домов, число которых увеличивается с каждым годом.

«Поток автомобилей по улице Емлютина очень высок. В темное время суток видимость здесь становится плохой. Все это повышает риск возникновения ДТП. При переходе дороги пешеходы слабо заметны в темноте, что также вызывает беспокойство. Поэтому мы призываем администрацию Орла наладить имеющееся оборудование и восстановить освещение дороги», – подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области Игорь Дробязгин. Микрорайон Зареченский находится в Заводском районе Орла. Он был образован в 2007 г. За этот период времени на территории микрорайона было построено несколько десятков многоэтажных домов, школа и детский сад, а также ледовая арена.