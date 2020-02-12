Мрачный город. В Орле слишком много неработающих фонарей

Представители ОНФ попросили администрацию Орла наладить уличное освещение в городе. Как показал мониторинг общественников, на улицах областного центра довольно много неработающих фонарей. В частности, не работают фонари на пересечении улиц Комсомольской, Кромской и Кромского шоссе. Это перекресток на въезде в 909-й квартал города. Как правило, в вечернее время здесь активное движение транспорта, и освещение крайне необходимо. Кроме того, десятки фонарей не светят на улицах Комсомольской, 1-й Посадской, Царев Брод, в Пищевом переулке и на Тургеневском мосту.

«В осеннее и зимнее время темнеет рано, поэтому освещение должно функционировать качественно, чтобы водители, если понадобится, успели предпринять необходимые действия. Ведь благодаря хорошему освещению знаки и пешеходные переходы видно издалека. Как показывает практика, к качеству уличного освещения в Орле есть вопросы. Просим власть обратить внимание на эту проблему и устранить все неисправности. От качества работы фонарей зависит безопасность на дорогах», – резюмировал член регионального штаба ОНФ Павел Меркулов.