Мценские чиновники завысили стоимость дорожных работ на 21 миллион рублей

Возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной со стороны должностных лиц администрации Мценского района при определении сметной стоимости по ремонтным работам автомобильных дорог, — сообщили в пресс-службе СК РФ по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность). По данным следствия, в период с 2016 года по 2017 год должностные лица из числа сотрудников отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации Мценского района необоснованно определили цену сметной стоимости по ремонтным работам автомобильных дорог, завысив ее на общую сумму более 21 миллиона рублей по 5 заключенным контрактам.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.