Мценские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве
Сотрудники МО МВД России «Мценский» установили личность и местонахождение подозреваемого в убийстве.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в полицию поступила информация о том, что в одном из жилых домов в г. Мценске обнаружено тело мужчины 1985 года рождения. На место происшествия немедленно направили оперативную группу. Опросив возможных свидетелей, полицейские установили, что к нанесению смертельного ранения может быть причастен житель Мценска 1995 года рождения.
Оперативники также выяснили, что ранее между подозреваемым и потерпевшим произошел конфликт.
Полицейские занялись розыском подозреваемого. Его обнаружили в квартире знакомых.
Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и угоны.
Следственными органами возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.