Мценские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве

Сотрудники МО МВД России «Мценский» установили личность и местонахождение подозреваемого в убийстве.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в полицию поступила информация о том, что в одном из жилых домов в г. Мценске обнаружено тело мужчины 1985 года рождения. На место происшествия немедленно направили оперативную группу. Опросив возможных свидетелей, полицейские установили, что к нанесению смертельного ранения может быть причастен житель Мценска 1995 года рождения.

Оперативники также выяснили, что ранее между подозреваемым и потерпевшим произошел конфликт.

Полицейские занялись розыском подозреваемого. Его обнаружили в квартире знакомых.

Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и угоны.

Следственными органами возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.