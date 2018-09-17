17 сентября 2018



Мценские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве

Сотрудники МО МВД России «Мценский» установили личность и местонахождение подозреваемого в убийстве.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в полицию поступила информация о том, что в одном из жилых домов в г. Мценске обнаружено тело мужчины 1985 года рождения. На место происшествия немедленно направили оперативную группу. Опросив возможных свидетелей, полицейские установили, что к нанесению смертельного ранения может быть причастен житель Мценска 1995 года рождения.

Оперативники также выяснили, что ранее между подозреваемым и потерпевшим произошел конфликт.

Полицейские занялись розыском подозреваемого. Его обнаружили в квартире знакомых.

Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и угоны.

Следственными органами возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

 

В Орловской области в пожаре погибли двое мужчин
Ограничение движения трамваев в Орле
Первый зампред облправительства Анатолий Мишанов ушел в отставку
Опубликовано 17 Сен 2018 в 11:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

Комментарии закрыты.

Новости

Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"