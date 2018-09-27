27 сентября 2018



Мценские полицейские задержали подозреваемого в грабеже

Сотрудники МО МВД России «Мценский» задержали подозреваемого в грабеже — местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за тяжкое преступление.

Злоумышленник, угрожая физической расправой бармену, забрал из кассы 1350 рублей.

Бармен обратилась в полицию, где подробно описала внешность обидчика.

Розыском предполагаемого подозреваемого занялись оперативники.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, им оказался местный житель 1984 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за тяжкое преступление.

По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК Российской Федерации, следственным отделом МО МВД России «Мценский» возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется следствие, задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражей, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.

 

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Опубликовано 27 Сен 2018 в 12:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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