Мценские полицейские задержали подозреваемого в грабеже

Сотрудники МО МВД России «Мценский» задержали подозреваемого в грабеже — местного жителя, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за тяжкое преступление.

Злоумышленник, угрожая физической расправой бармену, забрал из кассы 1350 рублей.

Бармен обратилась в полицию, где подробно описала внешность обидчика.

Розыском предполагаемого подозреваемого занялись оперативники.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, им оказался местный житель 1984 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за тяжкое преступление.

По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК Российской Федерации, следственным отделом МО МВД России «Мценский» возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется следствие, задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражей, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.