30 ноября 2018



Мценских чиновников обязали хоронить людей по закону

Мценской межрайонной прокуратурой при проверке были выявлены нарушения законодательства о похоронном деле и погребении. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в нарушение действующего законодательства администрацией Мценского района на территории муниципального образования не создана специализированная служба по вопросам похоронного дела. Такое положение влечет нарушение законных прав граждан.

Ранее по данному вопросу в адрес главы администрации Мценского района прокуратурой уже было внесено представление. Однако надлежащих мер к устранению нарушений закона принято не было. Поэтому решено было воздействовать на чиновников через суд. Административное исковое заявление о признании бездействия администрации района незаконным и обязании создать специализированную службу по вопросам похоронного дела было рассмотрено в ходе судебного заседания. Судом требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Суд обязал администрацию и отдел коммунального хозяйства администрации района создать соответствующую службу.

 

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Опубликовано 30 Ноя 2018 в 12:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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