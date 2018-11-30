Мценских чиновников обязали хоронить людей по закону

Мценской межрайонной прокуратурой при проверке были выявлены нарушения законодательства о похоронном деле и погребении. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в нарушение действующего законодательства администрацией Мценского района на территории муниципального образования не создана специализированная служба по вопросам похоронного дела. Такое положение влечет нарушение законных прав граждан.

Ранее по данному вопросу в адрес главы администрации Мценского района прокуратурой уже было внесено представление. Однако надлежащих мер к устранению нарушений закона принято не было. Поэтому решено было воздействовать на чиновников через суд. Административное исковое заявление о признании бездействия администрации района незаконным и обязании создать специализированную службу по вопросам похоронного дела было рассмотрено в ходе судебного заседания. Судом требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Суд обязал администрацию и отдел коммунального хозяйства администрации района создать соответствующую службу.