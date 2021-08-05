5 августа 2021



Мценский фермер будет производить сыры для «Аэрофлота»

Фермер из деревни Казьминка Мценского района Виктория Храмцова заключила договор с компанией «Аэрофлот» на поставку козьего сыра.

Несколько лет назад она вместе с мужем переехала в Орловскую область с целью создания своего фермерского хозяйства. Сейчас в К(Ф)Х 240 коз.

Фермеры производят брынзу, рикотту, твердые сыры и творог по российским и французским рецептам, при этом консерванты и усилители вкуса не используются.

По словам первого заместителя главы администрации Мценского района Екатерины Ерохиной, с появлением этого фермерского хозяйства жизнь деревни Казьминка изменилась. За счет хозяйства в деревне была пробурена скважина, из которой позже жители подвели воду с помощью муниципалитета. В 2019 году в Казьминке появился газ благодаря федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает официальный Портал Орловской области со ссылкой на телеканал «Первый областной».

 

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Опубликовано 05 Авг 2021 в 13:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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