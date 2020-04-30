30 апреля 2020



Мценским школьникам выдали пайки с плесневым сгущенным молоком

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области по сообщениям региональных средств массовой информации инициировано производство доследственной проверки по факту выдачи школьникам сухих пайков с плесневым сгущенным молоком.

По данным СМИ, ученикам средней образовательной школы № 4 города Мценска Орловской области выдали сухие пайки, в состав которых входило плесневое сгущенное молоко.

Следствием будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения питанием общеобразовательных организаций Орловской области во время дистанционного обучения.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, информирует пресс-служба регионального СУ СК.

 

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Опубликовано 30 Апр 2020 в 13:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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