Муниципальная УК оказалась на грани банкротства

Общественники попросили депутатов не допустить банкротства муниципальной управляющей компании. Вопрос о перспективах работы МУП ЖРЭП (З) рассматривал профильный комитет горсовета. Как отметил депутат Тимур Нерушев: «Сегодня на банкротство муниципальной управляющей компании подал иск один кредитор. Если мы найдем 13 миллионов и погасим долг, это может подтолкнуть других кредиторов к подобным действиям?»

Директор УК ЖРЭП (З) Юрий Чемеров считает, что компания медленно, но верно уменьшает долги, накопившиеся за несколько лет и сегодня претензии других кредиторов не столь критичны. «Мы можем нарастить доходную часть за счет новых домов, но предприятию нужна уверенность, что городская власть намерена его сохранить, чтобы брать на обслуживание эти новые дома», — отметил руководитель МУП ЖРЭП (З)

Первый заместитель главы администрации Олег Минкин подтвердил: «Предприятие рентабельно, оно гасит долги прошлых лет». Позиция председателя КСП города Орла Татьяны Успенской осторожна: «Проводившаяся раннее проверка выявила массу нарушений, мы не знаем – наведен там сегодня порядок, или средства будут выделены впустую».

Обсуждение показало, что и депутаты, и администрация города более всего опасаются такого развития событий, при котором никто не захочет взять на обслуживание дома, лишившиеся обанкроченной УК. При самом неблагополучном сценарии таких многоквартирных домов может оказаться около двух сотен.

Участвовавшая в заседании председатель совета многоквартирного дома в Северном районе Нина Фищева обратилась к представителям городской власти: «За этим спором стоят не дома, а люди! Муниципальная компания одна из тех, кто дает советам домов понятные и прозрачные отчеты, с ней можно нормально работать!» В результате комитет потребовал от администрации города до 14 июня представить горсовету конкретные предложения о дальнейшей деятельности МУП ЖРЭП (З) и мерах по выводу его из кризисного состояния.